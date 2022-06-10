Hậu hôn lễ đình đám, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng lần đầu tiên chia sẻ về mối tình đẹp của cả hai: 'Cảm ơn vì những niềm vui, hạnh phúc và nụ cười'

Bài đăng của bà xã Bùi Tiến Dũng trên MXH đang thu hút được nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ.

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng đã được phen bất ngờ khi biết tin thủ môn Bùi Tiến Dũng và bạn gái lâu năm người nước ngoài là Dianka Zakhidova đã quyết định làm đám cưới. Bởi lẽ trước đó, không hề có bất kỳ thông tin nào về việc 2 người sẽ chính thức về chung một nhà với nhau.

Một số hình ảnh tại lễ cưới đẹp lung linh của cả 2 - Ảnh: Internet Về phía các fan của Bùi Tiến Dũng họ không hề tỏ ra bất ngờ trước thông tin về việc 2 người kết hôn mà chỉ được một phen vui mùng và gửi lời chúc phúc chân thành đến đôi trai tài gái sắc, họ cũng hy vọng với chỗ dựa tinh thần vững chắc đến từ cô vợ xinh đẹp của mình ngôi sao một thời của bóng đá Việt Nam sẽ có thể lấy lại phong độ đỉnh cao như ngày nào thay vì liên tục chạy quảng cáo trong khoảng thời gian vừa qua. Dianka Zakhidova xinh đẹp bên cạnh ông xã - Ảnh: Internet Dành cho những ai chưa biết thì Dianka sinh năm 2000, đến từ Ukraine. Cô nàng từng theo học Đại học Quốc gia Kyiv, chuyên ngành Văn hóa và Nghệ thuật. Trước khi sang Việt Nam, Dianka là một người mẫu quốc tế, làm việc tại rất nhiều quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Đức, Latvia,... Hiện tại, cô nàng đang sinh sống tại TP.HCM, dù còn khá trẻ tuổi nhưng bà xã của Bùi Tiến Dũng rõ ràng đã có một sự nghiệp khá ổn định vì vậy mà việc cô nàng đến với thủ môn đội tuyển Việt Nam được rất nhiều người ủng hộ.

Bài đăng của bà xã Bùi Tiến Dũng trên MXH - Ảnh: chụp màn hình Mới đây sau khi trải qua buổi hôn lễ được một thời gian, Dianka Zakhidova đã có đôi lời cám ơn đến khách mời tham gia: "Rất cảm ơn từng vị khách vì đã ghé thăm nồng hậu, lời chúc chân thành, lời chúc tốt đẹp và những lời tốt đẹp. Chúng tôi rất vui vì bạn đã ở bên chúng tôi trong ngày đẹp trời và hạnh phúc này. Mạnh khỏe, thành công trong công việc, vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn vì những niềm vui, hạnh phúc và nụ cười". Đáng chú ý, nhất trong đó còn có lời cảm ơn mà cô dành đến cho mẹ chồng của mình khiến nhiều người cảm thấy vô cùng xúc động: "Cảm ơn mẹ vì đã là thiên thần hộ mệnh của con mỗi ngày và suốt cuộc đời con. Trái tim trong sáng, nụ cười, sự quan tâm, tình bạn, trí tuệ, ấm áp và nhạy cảm của bạn. Cảm ơn vì sự bất ngờ của bạn. Đây là món quà tuyệt vời nhất". Ngoài ra cô nàng còn dành những lời yêu thương nhất để nói về ông xã của mình: ''Đặc biệt dành tặng những lời cảm ơn chân thành đến anh. Anh đã làm em rung động rất nhiều. Cảm ơn anh vì đã ở rất xa, nhưng luôn làm em hạnh phúc".

Netizen hy vọng cả 2 sẽ gìn giữ được hạnh phúc của mình bền lâu - Ảnh: Internet Bên dưới bài đăng của bà xã Bùi Tiến Dũng, không ít người hâm mộ đã gửi lời chúc phúc cũng như hy vọng cặp đôi sẽ mãi bên cạnh nhau và hạnh phúc.

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