Khoe khoảnh khắc đời thường hậu hôn nhân, vợ chồng Bùi Tiến Dũng khiến netizen phấn khích: 'Trông hạnh phúc quá, ngưỡng mộ hai vợ chồng quá đi'

Hậu trường 05/06/2022 10:09

Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng khoảnh khắc hạnh phúc mà 2 vợ chồng Bùi Tiến Dũng dành cho nhau khiến dân tình không khỏi phần ghen tị.

Thời gian gần đây, hôn nhân giữa Bùi Tiến Dũng và bạn người Tây hiện đang thu hút rất nhiều sự chú ý đến từ phía netizen. Trước đó thông tin liên quan đến hôn lễ chỉ được biết đến khi một số người quen đăng tải hình ảnh tham dự đám cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng và người mẫu Dianka Zakhidova. 

Khoe khoảnh khắc đời thường hậu hôn nhân, vợ chồng Bùi Tiến Dũng khiến netizen phấn khích: 'Trông hạnh phúc quá, ngưỡng mộ hai vợ chồng quá đi' - Ảnh 1
Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova - Ảnh: Internet
Khoe khoảnh khắc đời thường hậu hôn nhân, vợ chồng Bùi Tiến Dũng khiến netizen phấn khích: 'Trông hạnh phúc quá, ngưỡng mộ hai vợ chồng quá đi' - Ảnh 2
Buổi lễ được diễn ra cực kỳ sang trọng tại bãi biển Vũng Tàu - Ảnh: Internet

Dianka Zakhidova, vợ Bùi Tiến Dũng, là người mẫu Ukraine sinh năm 2000. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ. Cả hai công khai hẹn hò vào tháng 8-2020, vào sinh nhật tuổi 20 của Dianka. Họ thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh hạnh phúc bên nhau.

Được nhận xét là cặp đôi ''trai tài gái sắc'' khi về chung một nhà nên đám cưới của 2 nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả, ngoài ra họ còn tò mò về cuộc sống sau hôn lễ đình đám của 2 người đang diễn ra như thế nào?. Mới đây nhất, bà xã Bùi Tiến Dũng đã chia sẻ những khoảnh khắc mới nhất sau ngày về chung một nhà.

Khoe khoảnh khắc đời thường hậu hôn nhân, vợ chồng Bùi Tiến Dũng khiến netizen phấn khích: 'Trông hạnh phúc quá, ngưỡng mộ hai vợ chồng quá đi' - Ảnh 3
Khoe khoảnh khắc đời thường hậu hôn nhân, vợ chồng Bùi Tiến Dũng khiến netizen phấn khích: 'Trông hạnh phúc quá, ngưỡng mộ hai vợ chồng quá đi' - Ảnh 4
Loạt khoảnh khắc đáng yêu của 2 vợ chồng khiến netizen phấn khích - Ảnh: Internet

Cụ thể 2 vợ chộng xuất hiện  trong một đoạn clip ngắn, cùng nhau nằm xem phim và không ngàn ngại trao cho nhau những hành động ngọt ngào như đút cho nhau ăn cực kỳ tình cảm. 

Trước đó không ít tin đồn về việc Bùi Tiến Dũng và bạn gái quyết định cưới quá nhanh đến từ một phần Dianka Zakhidova đã có bầu. Tuy nhiên, cũng trong đoạn clip này có thể thấy cô nàng vẫn tự tin diện trang phục crop top khoe vòng eo thon gọn và không hề có bất cứ dấu hiệu nào đang mang thai cả. 

Qua những khoảnh khắc tình cảm được vợ chồng Bùi Tiến Dũng chia sẻ, netizen đã không khỏi sự phấn khích và ngưỡng mộ trước tình cảm mà cả 2 dành cho nhau. Ngoài ra họ cũng kỳ vọng, với niềm hạnh phúc bên cạnh bà xã xinh đẹp thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ có thể lấy lại được phong độ đỉnh cao ngày nào như trong màu áo u23 Việt Nam trước đây. 

Vì sao đám cưới thủ môn Bùi Tiến Dũng không có sự hiện diện của bố mẹ cô dâu?

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