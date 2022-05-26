Bùi Tiến Dũng tung bộ ảnh cưới 'đẹp như mơ', khẳng định 'chắc nịch' một điều đặc biệt trong tương lai

Vào ngày 22/5 vừa qua, Bùi Tiến Dũng đã tổ chức lễ cưới riêng tư với người mẫu Dianka Zakhidova tại Hồ Tràm (Vũng Tàu). Bố mẹ chàng thủ môn đã từ quê nhà Thanh Hóa vào chung vui với con trai. Bố mẹ cô dâu ở Ukraine, không thể về Việt Nam trong ngày vui của hai con. Các cầu thủ của tuyển Việt Nam như Quang Hải, Hà Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu... cũng có mặt để tham dự hôn lễ của cả hai.

Mới đây, Bùi Tiến Dũng đã có những giây phút trải lòng qua một bài viết trên trang cá nhân sau khi đám cưới diễn ra được vài ngày. Anh gửi lời cám ơn đến khách mời tham gia: "Dũng và Dianka (D&D) xin cảm ơn cô chú, anh chị em đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với D&D. Lễ cưới lần này được tổ chức trong phạm vi gia đình nên D&D không thể mời tất cả anh em và bạn bè tới cùng chung vui được, rất mong mọi người rộng lượng tha thứ. Để có được Ngày Hạnh Phúc trọn vẹn vừa qua, Vợ chồng D&D thật sự rất cảm động và mong ước được bày tỏ lòng biết ơn của D&D gửi đến tất cả các cô chú, anh chị em có mặt trong buổi tiệc đêm ngày 22/05/22, dù biết rằng lời biết ơn này chưa thật sự đủ đầy".