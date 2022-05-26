Bùi Tiến Dũng tung bộ ảnh cưới 'đẹp như mơ', khẳng định 'chắc nịch' một điều đặc biệt trong tương lai

Sau đám cưới "đẹp như mơ" với bạn gái ngoại quốc, Bùi Tiến Dũng đã có những trải lòng dài nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.
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Vào ngày 22/5 vừa qua, Bùi Tiến Dũng đã tổ chức lễ cưới riêng tư với người mẫu Dianka Zakhidova tại Hồ Tràm (Vũng Tàu). Bố mẹ chàng thủ môn đã từ quê nhà Thanh Hóa vào chung vui với con trai. Bố mẹ cô dâu ở Ukraine, không thể về Việt Nam trong ngày vui của hai con. Các cầu thủ của tuyển Việt Nam như Quang Hải, Hà Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu... cũng có mặt để tham dự hôn lễ của cả hai.
Mới đây, Bùi Tiến Dũng đã có những giây phút trải lòng qua một bài viết trên trang cá nhân sau khi đám cưới diễn ra được vài ngày. Anh gửi lời cám ơn đến khách mời tham gia: "Dũng và Dianka (D&D) xin cảm ơn cô chú, anh chị em đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với D&D. Lễ cưới lần này được tổ chức trong phạm vi gia đình nên D&D không thể mời tất cả anh em và bạn bè tới cùng chung vui được, rất mong mọi người rộng lượng tha thứ. Để có được Ngày Hạnh Phúc trọn vẹn vừa qua, Vợ chồng D&D thật sự rất cảm động và mong ước được bày tỏ lòng biết ơn của D&D gửi đến tất cả các cô chú, anh chị em có mặt trong buổi tiệc đêm ngày 22/05/22, dù biết rằng lời biết ơn này chưa thật sự đủ đầy".
Bên cạnh đó, anh đặc biệt dành tặng những lời cám ơn chân thành đến những người anh em thân thiết: "D&D biết ơn nhưng người anh em, bạn bè tuy không cùng chung máu mủ nhưng đã cùng cười, cùng khóc và luôn nâng đỡ, chở che cho Dũng như người thân trong gia đình".
Bùi Tiến Dũng đang bước vào giai đoạn quan trọng của cuộc đời khi đã trở thành một người chồng và sắp tới sẽ là một người cha, anh không khỏi xúc động bày tỏ: "Hành trình mới, cuộc sống mới sẽ giúp Dũng trưởng thành và mạnh mẽ, tử tế và yêu thương bản thân và gia đình D&D thật nhiều hơn. D&D xin mở rộng trái tim yêu thương để đón nhận tất cả những tình cảm của cô chú, anh chị em đã gửi đến cho D&D trong đêm 22/05/22 thật tuyệt vời này".
Dianka và Bùi Tiến Dũng công khai hẹn hò hồi tháng 8/2020, thường xuyên thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Dịp Tết Nguyên đán 2021, Dianka về quê bạn trai ở Thanh Hóa thăm bố mẹ anh. Hai người cùng nhau chụp ảnh quảng cáo, tham dự nhiều buổi tiệc.