Vợ mới cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng mang thai con đầu lòng, giới tính thai nhi được tiết lộ?

Hậu trường 24/05/2022 20:42

Chia sẻ từ người anh thân thiết của Bùi Tiến Dũng càng củng cố tin đồn thủ môn người Thanh Hóa đã lên chức.

Mới đây, một người bạn của Bùi Tiến Dũng chia sẻ loạt ảnh trong đám cưới của chàng thủ môn với vợ người mẫu diễn ra hôm 22/5 vừa qua ở Vũng Tàu. 

Trong ảnh Dũng "Gôn" và vợ mẫu Tây thay nhau bồng bế, check in cùng một bé gái xinh xắn, đáng yêu. Quang Hải cũng rất thích thú, chơi đùa với nhóc tỳ này.

"Lần đầu Kim được ăn cưới", tài khoản đính kèm.

Vợ mới cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng mang thai con đầu lòng, giới tính thai nhi được tiết lộ? - Ảnh 1
Vợ chồng Bùi Tiến Dũng thay nhau bồng bế con gái của người anh thân thiết. Ảnh: FB Phan Công Khanh

 

Vợ mới cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng mang thai con đầu lòng, giới tính thai nhi được tiết lộ? - Ảnh 2
Bùi Tiến Dũng tỏ ra rất quý mến thiên thần nhỏ. Ảnh: Internet

 

Được biết, Kim tên thật Phan Ngọc Khả Hân - con gái của tay chơi siêu xe nổi tiếng Sài thành - Phan Công Khanh. Người này đồng thời chơi rất thân với vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng và một số cầu thủ.

Gây chú ý đặc biệt dưới loạt ảnh cô bé và vợ chồng Dũng "Gôn" là bình luận của Phan Công Khanh. Theo đó, anh công khai cặp đôi chính là bố mẹ chồng của con gái mình.

"Trên ảnh là đám cưới bố chồng của Kim nha cả nhà", Công Khanh cho hay.

Vợ mới cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng mang thai con đầu lòng, giới tính thai nhi được tiết lộ? - Ảnh 3
Bình luận gây sốt của Phan Công Khanh. Ảhh: Chụp màn hình

 

Bình luận của Phan Công Khanh một lần nữa dấy lên tin đồn vợ người mẫu của Bùi Tiến Dũng đang mang thai đứa con đầu lòng. Thậm chí, qua cách xưng hô nhiều người còn cho rằng giới tính con Bùi Tiến Dũng là một bé trai.

Liệu rằng, đây chỉ là lời nói vui đùa hay Phan Công Khanh đang ngầm thông báo giúp Bùi Tiến Dũng - Dianka Zakhidova đã "lên chức".

Vợ mới cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng mang thai con đầu lòng, giới tính thai nhi được tiết lộ? - Ảnh 4
Sau bình luận của Phan Công Khanh, dân mạng đồng loạt chúc mừng Bùi Tiến Dũng. Ảnh: Chụp màn hình

 

Trước đó, Dianka Zakhidova đã lộ hình ảnh vòng hai to bất thường. Đồng thời một số người bạn thân thiết của cặp đôi liên tục lộ thông tin, ngầm xác nhận Dũng "Gôn" và vợ đang có tin vui.

Vợ mới cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng mang thai con đầu lòng, giới tính thai nhi được tiết lộ? - Ảnh 5
Vừa qua, bà xã Bùi Tiến Dũng từng để lộ vòng hai to. Ảnh: Internet

 

Vợ mới cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng mang thai con đầu lòng, giới tính thai nhi được tiết lộ? - Ảnh 6
Chia sẻ đáng ngờ trước đó của tay chơi siêu xe Sài thành. Ảnh: FB Phan Công Khanh

 

Vợ mới cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng mang thai con đầu lòng, giới tính thai nhi được tiết lộ? - Ảnh 7
Hay mới đây nhất, trong ngày cưới, Dianka Zakhidova diễn váy bó sát và để lộ bụng nhô lên khá rõ. Ảnh: FB Lê Loan

 

Thủ môn Bùi Tiến Dũng và người mẫu Dianka Zakhidova đã tổ chức hôn lễ tại resort ở Hồ Tràm, Vũng Tàu, ngày 22/5. 

Đám cưới lãng mạn của Bùi Tiến Dũng và người mẫu xinh đẹp Dianka Zakhidova không quá ồn ào nhưng đã gây bất ngờ và thu hút sự quan tâm của báo chí cũng như người hâm mộ. Trước đó, cô dâu, chú rể cũng như gia đình, bạn bè đều không có bất cứ một chia sẻ hay tiết lộ nào. Đám cưới được giữ bí mật đến phút chót. 

Bùi Tiến Dũng và người mẫu Dianka Zakhidova công khai hẹn hò hồi tháng 8/2020, thường xuyên thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Cặp đôi cùng nhau chụp ảnh quảng cáo, tham dự nhiều buổi tiệc.

Cô dâu Dianka Zakhidova sinh năm 2000, từng học Đại học quốc gia Kyiv ở Ukraine, chuyên ngành văn hóa và nghệ thuật. Cô làm việc cho công ty quản lý Mix Models, từng hoạt động ở nhiều quốc gia như Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore... Người đẹp hiện sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Bùi Tiến Dũng sinh năm 1997 nổi tiếng hơn từ giải U23 châu Á năm 2018 khi góp công lớn giúp Việt Nam giành huy chương Bạc. Với vẻ ngoài điển trai cùng chiều cao lý tưởng, chàng trai quê Thanh Hóa có nhiều fan, thường được mời tham gia chụp ảnh quảng cáo, diễn thời trang. Thủ môn hiện chơi cho câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh.

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Từ khóa:   Bùi Tiến Dũng đám cưới Bùi Tiến Dũng Bùi Tiến Dũng và vợ

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