HOT: Thủ môn Bùi Tiến Dũng tổ chức đám cưới với bạn gái Tây, dàn tuyển thủ Việt Nam đều góp mặt chung vui

Trước ngày lên xe hoa, thông tin về đám cưới Bùi Tiến Dũng dường như im ắng. Những hình ảnh đầu tiên về tiệc cưới của chàng thủ môn đang gây chú ý lớn.

Sáng 22/5, mạng xã hội "chao đảo" khi xuất hiện loạt ảnh cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng và bạn gái - Dianka Zakhidova. Trước ngày diễn ra hôn lễ, cặp đôi dường như không có bất kỳ động thái nào thông báo về ngày vui. Hiện tại chính chủ cũng chưa thông báo mà người tiết lộ là vợ chồng tay buôn siêu xe Phan Công Khanh - bạn thân Dũng Gôn. Tiệc cưới của họ được tổ chức tại một bãi biển thơ mộng. Được biết, Bùi Tiến Dũng đã chọn một resort hàng sang ở Vũng Tàu để ghi dấu ấn trong ngày trọng đại. Bố mẹ chàng cầu thủ cũng đã từ quê nhà Thanh Hóa vào chung vui với con trai.

Hôn lễ của Bùi Tiến Dũng được tổ chức tại một bãi biển. Ảnh: FB Phan Công Khanh Bùi Tiến Dũng xuất hiện trong bộ vest màu trắng thanh lịch, còn cô dâu Dianka Zakhidova chọn chiếc váy ngắn vừa tôn đường cong cơ thể vừa thể hiện nét nền nã, duyên dáng trong ngày hạnh phúc. Nhan sắc cô dâu nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng và đồng thời dành nhiều lời chúc mừng cho hạnh phúc lứa đôi. Tham dự đám cưới của anh chàng còn có sự góp mặt của dàn chân sút nổi tiếng tuyển Việt Nam như Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, Hà Đức Chinh,... Cả team "lady killer" mặc dresscode màu hồng trắng cực ấn tượng.

Dfan khách mời xịn xò xuất hiện trong lễ cưới của Bùi Tiến Dũng. Ảnh: FB Phan Công Khanh Bùi Tiến Dũng đã công khai hẹn hò với người mẫu Dianka Zakhidova từ cuối tháng 8/2019. Kể từ thời điểm ấy, cặp đôi thường xuyên khoe những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau và nhận được nhiều tán thưởng từ người hâm mộ. Sự nghiệp thi đấu gặp nhiều trắc trở, nhưng chuyện tình trường của Bùi Tiến Dũng và bạn gái Tây thì lại rất suôn sẻ. Dianka Zakhidova sinh năm 2000, là người Ukraina. Cô sở hữu vẻ đẹp điển hình của con gái Đông Âu cực thu hút, đôi mắt to tròn, đôi môi dày quyến rũ cùng làn da nâu khỏe khoắn. Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova có 3 năm hẹn hò trước khi quyết định về chung một nhà. Ảnh: FBNV Được biết, trước khi sang Việt Nam, Dianka tốt nghiệp chuyên ngành Văn hóa và Nghệ thuật của trường ĐH Quốc gia Kyiv và từng làm việc ở rất nhiều quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Đức... Khi về Việt Nam, mẫu Tây sinh năm 2000 từng tham gia làm người mẫu trong các show diễn thời trang trong nước và được nhiều nhãn hàng mời chụp ảnh. Cô hiện đầu quân cho công ty người mẫu của Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh sáng lập.

Mẹ vợ tương lai thủ môn Bùi Tiến Dũng lần đầu lộ diện, nhan sắc cực phẩm đến mức làm 'lu mờ' cả con gái Đây là lần hiếm hoi bạn gái Bùi Tiến Dũng đăng tải hình ảnh cùng mẹ ruột. Nhan sắc của người phụ nữ này nhanh chóng thu hút sự chú ý.

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