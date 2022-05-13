Mẹ vợ tương lai thủ môn Bùi Tiến Dũng lần đầu lộ diện, nhan sắc cực phẩm đến mức làm 'lu mờ' cả con gái

Đây là lần hiếm hoi bạn gái Bùi Tiến Dũng đăng tải hình ảnh cùng mẹ ruột. Nhan sắc của người phụ nữ này nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Mới đây, Dianka Zakhidova - bạn gái thủ môn Bùi Tiến Dũng có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân Facebook. Nữ người mẫu đến từ Ukraine hiếm hoi chia sẻ ảnh lên sóng cùng mẹ ruột. Bạn gái Bùi Tiến Dũng đăng ảnh bên cạnh mẹ ruột. Ảnh: FBNV Đấng sinh thành của Dianka Zakhidova hút hồn với nhan sắc xinh đẹp hơn người. Đôi mắt sắc sảo màu xanh dương kết hợp với sống mũi cao vút, cùng nụ cười tỏa nắng khiến mẹ vợ tương lai của Bùi Tiến Dũng vô cùng nổi bật. Vẻ ngoài kiêu sa, đài cát của quý bà khiến nhiều người phải trầm trộ, khen ngợi. Thậm chí nhiều người còn nhận xét bà còn vượt mặt cả cô con gái.

Ngắm nhìn mẹ vợ tương lai thủ môn Bùi Tiến Dũng, người hâm mộ sẽ hiểu vì sao mà Dianka Zakhidova lại có nhan sắc rạng rỡ đến vậy. Ảnh: FBNV Chính bạn gái Bùi Tiến Dũng cũng khẳng định mẹ là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Không chỉ có nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ mà qua một vài bức ảnh của mẹ Dianka, không khó để nhìn ra bà còn có phong cách ăn mặc thời thượng không thua kém nữ người mẫu. Bạn gái Bùi Tiến Dũng thừa hưởng nét đẹp từ mẹ. Ảnh: FBNV Bùi Tiến Dũng đã công khai hẹn hò với người mẫu Dianka Zakhidova từ cuối tháng 8/2019. Kể từ thời điểm ấy, cặp đôi thường xuyên khoe những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau và nhận được nhiều tán thưởng từ người hâm mộ.

Bùi Tiến Dũng và bạn gái được khen ngợi đẹp đôi. Ảnh: FBNV Dianka Zakhidova sinh năm 2000, là người Ukraina. Cô sở hữu vẻ đẹp điển hình của con gái Đông Âu cực thu hút, đôi mắt to tròn, đôi môi dày quyến rũ cùng làn da nâu khỏe khoắn. Được biết, trước khi sang Việt Nam, Dianka tốt nghiệp chuyên ngành Văn hóa và Nghệ thuật của trường ĐH Quốc gia Kyiv và từng làm việc ở rất nhiều quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Đức... Khi về Việt Nam, mẫu Tây sinh năm 2000 từng tham gia làm người mẫu trong các show diễn thời trang trong nước và được nhiều nhãn hàng mời chụp ảnh. Cô hiện đầu quân cho công ty người mẫu của Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh sáng lập. Sự nghiệp thi đấu gặp nhiều trắc trở, nhưng chuyện tình trường của Bùi Tiến Dũng và bạn gái Tây thì lại rất suôn sẻ. Theo một vài nguồn tin thủ thành người Thanh Hóa sẽ kết hôn cùng bạn gái vào tháng 5 năm này tại Hồ Tràm.

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