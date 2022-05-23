Nghệ sĩ dự tiệc cưới Bùi Tiến Dũng vỡ òa khi U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan và bảo vệ 'ngôi vương' bóng đá nam SEA Games 31

Hậu trường 23/05/2022 07:12

Hòa chung không khí với người hâm mộ cả nước, nhiều nghệ sĩ tham dự tiệc cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng không giấu được sự phấn khích khi U23 Việt Nam bảo vệ tấm HCV SEA Games 31.

Tối 22/3, U23 Việt Nam đánh bại đại kình địch U23 Thái Lan 1-0 với bàn thắng duy nhất của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, giành HCV SEA Games 31. Trong niềm vui vô địch đó, người dân khắp cả nước đổ ra đường cùng lá cờ đỏ sao vàng ăn mừng đội tuyển Việt Nam thành công giữ lại huy chương vàng bóng đá nam.

Cũng trong tối qua, tiệc cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng được tổ chức. Nhiều nghệ sĩ như ca sĩ Hoàng Bách, Phạm Linh Phương (Titi), Khải Đăng, DJ Mie... có mặt trong bữa tiệc. Không khí càng rộn ràng hơn khi cô dâu - chú rể cùng dàn khách mời hòa chung bầu khí náo nhiệt của bóng đá.

Nghệ sĩ dự tiệc cưới Bùi Tiến Dũng vỡ òa khi U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan và bảo vệ 'ngôi vương' bóng đá nam SEA Games 31 - Ảnh 1
Nghệ sĩ dự tiệc cưới Bùi Tiến Dũng vỡ òa khi U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan và bảo vệ 'ngôi vương' bóng đá nam SEA Games 31 - Ảnh 2
Nghệ sĩ dự tiệc cưới Bùi Tiến Dũng vỡ òa khi U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan và bảo vệ 'ngôi vương' bóng đá nam SEA Games 31 - Ảnh 3
Các nghệ sĩ dự tiệc của Bùi Tiến Dũng vỡ òa niềm vui khi tuyển U23 Việt Nam vô địch. Ảnh: FB Hoàng Bách

 

Trong khoảnh khắc đội tuyển nước nhà giành chiến thắng nhờ cú bật cao đánh đầu từ tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng vào lưới của U23 Thái Lan, chú rể, cô dâu cùng dàn quan khách vỡ òa niềm vui.

Họ cùng nâng ly để chúc mừng chiến thắng lịch sử của tuyển U23 Việt Nam. "Chúc mừng Việt Nam, chúc mừng Bùi Tiến Dũng", ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ.

Trước đó, lễ cưới Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova diễn ra ngoài bãi biển vào sáng 22/5. Đại diện hai bên gia đình, đồng nghiệp và bạn bè đã có mặt để chúc mừng họ.

Nghệ sĩ dự tiệc cưới Bùi Tiến Dũng vỡ òa khi U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan và bảo vệ 'ngôi vương' bóng đá nam SEA Games 31 - Ảnh 4
Đám cưới của Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova diễn ra tại một resort hạng sang ở Vũng Tàu. Ảnh: Internet

 

Khoảng hơn 10h, cô dâu tiến vào lễ đường trong tiếng vỗ tay của quan khách. Chú rể Bùi Tiến Dũng xúc động trong khoảnh khắc nắm tay người bạn đời bước lên sân khấu. Anh không giấu được những giọt nước mắt và dành nụ hôn ngọt ngào cho Dianka Zakhidova.

Bùi Tiến Dũng công khai hẹn hò với người mẫu Dianka Zakhidova từ cuối tháng 8/2019. Kể từ thời điểm ấy, cặp đôi thường xuyên khoe những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau và nhận được nhiều tán thưởng từ người hâm mộ. Sự nghiệp thi đấu gặp nhiều trắc trở, nhưng chuyện tình trường của Bùi Tiến Dũng và bạn gái Tây thì lại rất suôn sẻ.

Dianka Zakhidova sinh năm 2000, là người Ukraina. Cô sở hữu vẻ đẹp điển hình của con gái Đông Âu cực thu hút, đôi mắt to tròn, đôi môi dày quyến rũ cùng làn da nâu khỏe khoắn. 

Được biết, trước khi sang Việt Nam, Dianka tốt nghiệp chuyên ngành Văn hóa và Nghệ thuật của trường ĐH Quốc gia Kyiv và từng làm việc ở rất nhiều quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Đức... Khi về Việt Nam, mẫu Tây sinh năm 2000 từng tham gia làm người mẫu trong các show diễn thời trang trong nước và được nhiều nhãn hàng mời chụp ảnh. Cô hiện đầu quân cho công ty người mẫu của Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh sáng lập.

 

HOT: Thủ môn Bùi Tiến Dũng tổ chức đám cưới với bạn gái Tây, dàn tuyển thủ Việt Nam đều góp mặt chung vui

HOT: Thủ môn Bùi Tiến Dũng tổ chức đám cưới với bạn gái Tây, dàn tuyển thủ Việt Nam đều góp mặt chung vui

Trước ngày lên xe hoa, thông tin về đám cưới Bùi Tiến Dũng dường như im ắng. Những hình ảnh đầu tiên về tiệc cưới của chàng thủ môn đang gây chú ý lớn.

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Từ khóa:   Hoàng Bách Bùi Tiến Dũng đám cưới U23 Việt Nam

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