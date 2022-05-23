Cũng trong tối qua, tiệc cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng được tổ chức. Nhiều nghệ sĩ như ca sĩ Hoàng Bách , Phạm Linh Phương (Titi), Khải Đăng, DJ Mie... có mặt trong bữa tiệc. Không khí càng rộn ràng hơn khi cô dâu - chú rể cùng dàn khách mời hòa chung bầu khí náo nhiệt của bóng đá.

Tối 22/3, U23 Việt Nam đánh bại đại kình địch U23 Thái Lan 1-0 với bàn thắng duy nhất của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, giành HCV SEA Games 31. Trong niềm vui vô địch đó, người dân khắp cả nước đổ ra đường cùng lá cờ đỏ sao vàng ăn mừng đội tuyển Việt Nam thành công giữ lại huy chương vàng bóng đá nam.

Trong khoảnh khắc đội tuyển nước nhà giành chiến thắng nhờ cú bật cao đánh đầu từ tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng vào lưới của U23 Thái Lan, chú rể, cô dâu cùng dàn quan khách vỡ òa niềm vui.

Họ cùng nâng ly để chúc mừng chiến thắng lịch sử của tuyển U23 Việt Nam. "Chúc mừng Việt Nam, chúc mừng Bùi Tiến Dũng", ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ.

Trước đó, lễ cưới Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova diễn ra ngoài bãi biển vào sáng 22/5. Đại diện hai bên gia đình, đồng nghiệp và bạn bè đã có mặt để chúc mừng họ.

Đám cưới của Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova diễn ra tại một resort hạng sang ở Vũng Tàu. Ảnh: Internet

Khoảng hơn 10h, cô dâu tiến vào lễ đường trong tiếng vỗ tay của quan khách. Chú rể Bùi Tiến Dũng xúc động trong khoảnh khắc nắm tay người bạn đời bước lên sân khấu. Anh không giấu được những giọt nước mắt và dành nụ hôn ngọt ngào cho Dianka Zakhidova.

Bùi Tiến Dũng công khai hẹn hò với người mẫu Dianka Zakhidova từ cuối tháng 8/2019. Kể từ thời điểm ấy, cặp đôi thường xuyên khoe những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau và nhận được nhiều tán thưởng từ người hâm mộ. Sự nghiệp thi đấu gặp nhiều trắc trở, nhưng chuyện tình trường của Bùi Tiến Dũng và bạn gái Tây thì lại rất suôn sẻ.

Dianka Zakhidova sinh năm 2000, là người Ukraina. Cô sở hữu vẻ đẹp điển hình của con gái Đông Âu cực thu hút, đôi mắt to tròn, đôi môi dày quyến rũ cùng làn da nâu khỏe khoắn.

Được biết, trước khi sang Việt Nam, Dianka tốt nghiệp chuyên ngành Văn hóa và Nghệ thuật của trường ĐH Quốc gia Kyiv và từng làm việc ở rất nhiều quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Đức... Khi về Việt Nam, mẫu Tây sinh năm 2000 từng tham gia làm người mẫu trong các show diễn thời trang trong nước và được nhiều nhãn hàng mời chụp ảnh. Cô hiện đầu quân cho công ty người mẫu của Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh sáng lập.