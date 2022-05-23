Người dân cả nước đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng lộng lẫy của U23 Việt Nam tại SEA Games 31

Tấm huy chương vàng thuộc về đội nhà với thành tích chưa thủng lưới bàn nào là niềm tự hào và niềm vui khôn tả mà thầy trò ông HLV Park Hang Seo cùng với đội tuyển dành cho người hâm mộ Việt Nam.

Sau 90 phút hồi hộp với từng đường bóng trong trận đấu chung kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam - U23 Thái Lan, người hâm mộ tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và các tỉnh thành đều vui mừng với chiến thắng của đội nhà, hào hứng đi "bão" xuyên đêm.

Bất chấp thời tiết có mưa, người dân Thủ đô từ khắp mọi nơi đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam, khiến các tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố xuất hiện tình trạng ùn tắc.

Hàng triệu con tim hòa chung không khí vui mừng chưa từng có, người cầm cờ, người cầm nồi, thau, kèn… xuống đường vòng quanh các tuyến đường trung tâm thủ đô Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng... để ăn mừng chiến thắng của tuyển nhà.

Người hâm mộ diễu hành trên đường phốHà Nội. Ảnh: Tuổi Trẻ

Cụ thể, tại khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm, lực lượng chức năng đã phải túc trực, bố trí hàng rào để ngăn chặn các hành vi đua xe trái phép.

Người dân Thủ đô hòa trong niềm vui chiến thắng của U23 Việt Nam. Ảnh: CAND

Dòng người vẫn không ngừng đổ xuống đường, nhiều người hâm mộ mang theo kèn, trống để khuấy động không khí. Một số cổ động viên còn ngồi lên cả mui ôtô để phất cờ, múa hát và hô vang Việt Nam chiến thắng với những người hâm mộ ở hai bên đường.

Tại TP.HCM, quanh khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1), nhiều người đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam. Khu vực trung tâm thành phố, kẹt cứng người và xe. Ai nấy đều phất cờ, thổi kèn khiến không khí trở nên náo nhiệt.

Không thể có mặt tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ đội tuyển, người dân TPHCM tập trung tại một địa điểm để cổ vũ và ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam. Ảnh: Nhân Dân

CSGT chia thành nhiều tổ công tác phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành điều tiết khắp các tuyến đường, đặc biệt là khu vực trung tâm, hạn chế tình trạng lợi dụng ăn mừng chiến thắng để chạy xe gây rối trật tự công cộng. CSGT cũng sẽ kiểm tra hành chính, xử lý vi phạm các trường hợp trong thời gian này.

Ngoài ra, các tuyến đường Lê Lợi, Lê Lai, Cách mạng Tháng Tám, khu vực trước chợ Bến Thành và Ngã 6 Sài Gòn cũng tràn ngập người hâm hộ tuần hành bằng đủ loại phương tiện, hô vang "Việt Nam vô địch" cùng lá quốc kỳ trên tay.

Người dân tại thành phố mang tên Bác hồ hởi ra đường, họ tay bắt mặt mừng với chiến công của U23 Việt Nam. Ảnh: Nhân Dân

Các con đường từ những quận ven trung tâm cũng chứng kiến nhiều người lần lượt đổ vào trung tâm TP.HCM.

Cùng với cả nước, tối 22/5, người hâm mộ thành phố Đà Nẵng đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam.

Các tuyến phố tại trung tâm Đà Nẵng như Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Nguyễn Văn linh, Võ Văn Kiệt,…đông nghịt các CĐV đang ăn mừng, hô vang "Việt Nam vô địch".

Đặc biệt, tại công viên hai bên bờ Đông – Tây cầu Rồng, các CĐV đổ xuống đường, ăn mừng chiến thắng của tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam. Càng về khuya, dòng người càng đông đúc, bầu không khí nóng hơn bao giờ hết.

Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, người dân Đà Nẵng đổ ra đường. Ảnh: Nhân Dân

Chiến thắng nghẹt thở của Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan trong trận Chung kết và trước đó của Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam với các tuyển thủ nữ Thái Lan, tối 22/5, các ngả đường thành phố Hải Phòng đã ngập tràn người hâm mộ với sắc đỏ của cờ, băng rôn "Tôi yêu Việt Nam", "Việt Nam chiến thắng", "Việt Nam vô địch"…

Tại phố Lạch Tray, Hải Phòng, cờ cũng đã rợp đường phố. Ảnh: VTC

Mật độ người hâm mộ tập trung đông nhất là tại các tuyến phố chính như: Lạch Tray, Lê Lợi, Cầu Đất, Tô Hiệu,… Các đoàn xe đông nghẹt khiến các tuyến phố bị tắc nghẽn cục bộ. Dù không thể di chuyển được nhưng người hâm mộ đều rất nồng nhiệt với những nụ cười rạng rỡ trên môi.

Có thể thấy, người hâm mộ đổ ra đường không kể lứa tuổi nào, song tất cả họ đều có chung một nhịp đập, chung một tình yêu rất Việt Nam.