Sự nghiệp 'tụt dốc' hậu kỳ tích 'Thường Châu tuyết trắng', Bùi Tiến Dũng vẫn khiến dân tình sốc toàn tập vi sở hữu khối tài sản khổng lồ ở tuổi 25

Hậu trường 23/05/2022 10:00

Nổi lên từ VCK U23 Châu Á 2018, thủ môn Bùi Tiến Dũng kiếm được khoản tiền lớn nhờ danh tiếng cũng như sức ảnh hưởng. Ở tuổi 25, nam thủ môn khiến dân tình choáng toàn tập khi có trong tay nhiều tài sản có giá trị.

Hôm 22/5, đám cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng và vị hôn thê Dianka Zakhidova đã chính thức được diễn ra. Trước ngày trọng đại, cặp đôi hoàn toàn giữ kín thông tin, thế nên sau khi hình ảnh được rò rỉ ra bên ngoài người hâm mộ không khỏi bất ngờ. 

Một chi tiết khiến nhiều người chú ý là tiệc cưới thân mật của cặp đôi được tổ chức tại một resort hạng sang ở Vũng Tàu. Điều này một lần nữa khẳng định kinh tế không phải dạng vừa của chàng cầu thủ.

Sự nghiệp 'tụt dốc' hậu kỳ tích 'Thường Châu tuyết trắng', Bùi Tiến Dũng vẫn khiến dân tình sốc toàn tập vi sở hữu khối tài sản khổng lồ ở tuổi 25 - Ảnh 1
Đám cưới Bùi Tiến Dũng và vị hôn thê diễn ra tại một resort sang trọng tại Vũng Tàu. Ảnh: FBNV

Có thể nói, sau những điều kỳ diệu làm được tại vòng chung kết U23 châu Á đầu năm 2018, thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng nhiều cầu thủ đã bước sang một trang mới. Là người có công lớn đưa U23 Việt Nam vào chơi trận chung kết năm đó, Bùi Tiến Dũng nhận được sự ưu ái của người hâm mộ với những nickname như "thủ môn quốc dân", "chồng quốc dân",...

Anh nhận được nhiều lời mời quảng cáo, đại diện hình ảnh, thương hiệu... cùng với mức cát-sê khổng lồ. Với thu nhập thuộc hàng "sao hạng A" ở V-League, thủ môn Bùi Tiến Dũng có cuộc sống "thiên đường", khối tải sản "khổng lồ" ở độ tuổi 25 mà nhiều người ao ước.

Dàn xế hộp khủng

Sau khi nổi tiếng và được nhiều người biết đến, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã nhanh chóng tậu cho mình một chiếc xe sang có giá 2 tỷ đồng. Đây được cho là chiếc xe sang đầu tiên của thủ môn sinh năm 1997.

Sự nghiệp 'tụt dốc' hậu kỳ tích 'Thường Châu tuyết trắng', Bùi Tiến Dũng vẫn khiến dân tình sốc toàn tập vi sở hữu khối tài sản khổng lồ ở tuổi 25 - Ảnh 2
Chiếc xế hộp đầu tiên Bùi Tiến Dũng sau khi nổi tiếng. Ảnh: FBNV

Sau đó, Bùi Tiến Dũng khiến tất cả "lác mắt" khi lên đời "xế hộp" bằng chiếc siêu xe BMW i8 có giá khoảng 8 tỷ đồng. Trước đó, cựu thủ thành U23 Việt Nam và Hà Nội FC cũng thu hút mọi sự chú ý khi xuất hiện với siêu xe Ferrari 488 GTB màu trắng khoảng 15 tỷ đồng ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bùi Tiến Dũng nổi tiếng về thú chơi xe cộ khi thay xe "xoành xoạch" và cũng chơi thân trong nhóm bạn siêu xe TP.HCM. Anh chàng cũng từng gây chú ý khi đi siêu xe McLaren 720S Spider đến sân tập khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp. Được biết, McLaren 720s Spider được đánh giá là “siêu xe thể thao” hàng đầu thế giới. Chiếc xe có nguồn gốc từ Anh quốc, một số nguồn tin tiết lộ giá trị của nó rơi vào khoảng 24 tỷ đồng.

Sự nghiệp 'tụt dốc' hậu kỳ tích 'Thường Châu tuyết trắng', Bùi Tiến Dũng vẫn khiến dân tình sốc toàn tập vi sở hữu khối tài sản khổng lồ ở tuổi 25 - Ảnh 3
Sự nghiệp 'tụt dốc' hậu kỳ tích 'Thường Châu tuyết trắng', Bùi Tiến Dũng vẫn khiến dân tình sốc toàn tập vi sở hữu khối tài sản khổng lồ ở tuổi 25 - Ảnh 4
Sự nghiệp 'tụt dốc' hậu kỳ tích 'Thường Châu tuyết trắng', Bùi Tiến Dũng vẫn khiến dân tình sốc toàn tập vi sở hữu khối tài sản khổng lồ ở tuổi 25 - Ảnh 5
Sự nghiệp 'tụt dốc' hậu kỳ tích 'Thường Châu tuyết trắng', Bùi Tiến Dũng vẫn khiến dân tình sốc toàn tập vi sở hữu khối tài sản khổng lồ ở tuổi 25 - Ảnh 6
Dàn xế hộp khủng của Bùi Tiến Dũng. Ảnh: FBNV

Có shop thời trang riêng và đắt show quảng cáo

Bùi Tiến Dũng cho thấy việc nhạy bén trong thích ứng với thời cuộc. Sau khi có số vốn lớn, anh đầu tư kinh doanh và thời trang là lĩnh vực mà chàng thủ môn này chú trọng. 

Sau 1 thời gian kinh doanh online, chàng thủ môn cũng mở shop hoành tráng ngay giữa 1 con phố mặt tiền ở quận 1. Đích thân chàng cầu thủ cũng tự chụp ảnh mẫu cho shop. Hiện tại Bùi Tiến Dũng đang là chủ 1 brand thời trang nam ở TP.HCM.

Sự nghiệp 'tụt dốc' hậu kỳ tích 'Thường Châu tuyết trắng', Bùi Tiến Dũng vẫn khiến dân tình sốc toàn tập vi sở hữu khối tài sản khổng lồ ở tuổi 25 - Ảnh 7
Hiện tại, Bùi Tiến Dũng đang làm chủ một cửa hàng thời trang tại TPHCM. Ảnh: FBNV

Với ngoại hình điển trai cùng chiều cao ấn tượng, Bùi Tiến Dũng được đánh giá không kém bất kỳ ngôi sao nào trong showbiz. Một thời gian, người ta thấy chàng thủ môn xuất hiện nhiều trên sóng truyền hình, không phải dưới tư cách của một cầu thủ mà là một ngôi sao quảng cáo, khách mời sự kiện...  

Từng có thông tin rộ lên rằng, một dòng trạng thái trên Facebook của "thủ môn quốc dân" lúc đắt nhất có giá 2.500 USD (khoảng 57 triệu đồng), 1 lần livestream là 5.500 USD (hơn 120 triệu đồng). Giá đi sự kiện của thủ môn này từng được báo lên đến 10.000 USD (gần 232 triệu), còn giá quay quảng cáo là 50.000 USD (hơn 1,15 tỷ đồng). Tuy nhiên đây vẫn chỉ là tin đồn của dân mạng mà chưa có xác nhận từ chính chủ.

Số tiền "lót tay" cực khủng và mức lương chót vót

Đầu năm 2020, thủ môn Bùi Tiến Dũng quyết định rời Hà Nội FC để gia nhập CLB TP.HCM theo bản hợp đồng 3 năm. Theo tiết lộ từ Dân Việt, thủ thành gốc Thanh Hóa nhận "lót tay" gần 8 tỷ đồng kèm mức lương 50 triệu/tháng. Trước đó 1 năm, khi rời CLB Thanh Hóa để gia nhập Hà Nội FC theo bản hợp đồng 1 năm, Bùi Tiến Dũng cũng nhận mức "lót tay" khoảng 6 tỷ đồng (lót tay cao vì là chuyển nhượng tự do) và mức lương 40 triệu đồng/tháng. 

Số tiền này đương nhiên sẽ giải ngân theo từng giai đoạn nhưng là đủ để Bùi Tiến Dũng gia nhập CLB các cầu thủ sở hữu tài khoản lên tới 10 con số 0 (chục tỷ đồng).

Sự nghiệp 'tụt dốc' hậu kỳ tích 'Thường Châu tuyết trắng', Bùi Tiến Dũng vẫn khiến dân tình sốc toàn tập vi sở hữu khối tài sản khổng lồ ở tuổi 25 - Ảnh 8
Bùi Tiến Dũng kiếm tiền từ nhiều nguồn thu khác nhau. Ảnh: FBNV

Không những thế, thủ môn Bùi Tiến Dũng còn nhận thêm nhiều khoản tiền thưởng rất lớn nhờ những chiến tích cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại VCK U23 châu Á 2018, cùng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30, cùng U23 Việt Nam đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2020…

Như vậy, đến thời điểm nay, tức mới chỉ 25 tuổi, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã sở hữu trong tay vài chục tỷ đồng – con số mơ ước đối với bất cứ cầu thủ nào. Thế nên, chẳng ngạc nhiên khi người hùng U23 Việt Nam tại Thường Châu sẵn sàng tham gia vào những thú chơi xa xỉ, như diện quần áo giày dép hàng hiệu, đồng hồ đắt tiền hay cả siêu xe…

HOT: Thủ môn Bùi Tiến Dũng tổ chức đám cưới với bạn gái Tây, dàn tuyển thủ Việt Nam đều góp mặt chung vui

HOT: Thủ môn Bùi Tiến Dũng tổ chức đám cưới với bạn gái Tây, dàn tuyển thủ Việt Nam đều góp mặt chung vui

Trước ngày lên xe hoa, thông tin về đám cưới Bùi Tiến Dũng dường như im ắng. Những hình ảnh đầu tiên về tiệc cưới của chàng thủ môn đang gây chú ý lớn.

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