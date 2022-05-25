Không công nghệ chỉnh sửa, vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng phơi bày nhan sắc thật khác xa ảnh đăng 'phây'?

Hậu trường 25/05/2022 20:25

Trong bức ảnh 'được tag', nhan sắc của nàng WAGs có chút lạ lẫm. Cô để lộ gò má cao khi tươi cười chụp ảnh cùng bạn bè.

Ngày 22/5 vừa qua, đám cưới Bùi Tiến Dũng và vợ người mẫu Dianka Zakhidova được diễn ra tại một resort hạng sang ở Hồ Tràm (Vũng Tàu). Thủ môn người Thanh Hóa giữ kín thông tin về hôn lễ của mình đến phút chót. Cho tới khi một người anh thân thiết của Bùi Tiến Dũng chia sẻ ảnh cưới thì công chúng mới nắm được thông tin.

Bùi Tiến Dũng và vợ người mẫu nhận được nhiều lời khen ngợi về độ xứng đôi vừa lứa. Đặc biệt, Dianka Zakhidova khiến không ít người trầm trồ vì nhan sắc cuốn hút, đúng chuẩn cực phẩm. 

Không công nghệ chỉnh sửa, vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng phơi bày nhan sắc thật khác xa ảnh đăng 'phây'? - Ảnh 1
Vợ chồng Bùi Tiến Dũng trong ngày cưới. Ảnh: Linh Nga Bridal

 

Xinh đẹp là thế, nhưng mới đây vợ Tây của Dũng "Gôn" bất ngờ bị "dìm" trong một bức ảnh được người bạn đăng. Có thể thấy, Dianka Zakhidova không hề biết ống kính quay đang quay về hương mình nên không có sự chuẩn bị. Cô cười thoải mái và vô tình để lộ khuyết điểm. Thậm chí nhìn góc nghiêng, Dianka Zakhidova được nhận xét giống Lâm Khánh Chi. 

Không công nghệ chỉnh sửa, vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng phơi bày nhan sắc thật khác xa ảnh đăng 'phây'? - Ảnh 2 Trong bức ảnh "được tag", nhan sắc của nàng WAGs có chút lạ lẫm. Cô để lộ gò má cao khi tươi cười chụp ảnh cùng bạn bè (Ảnh: Phan Công Khanh).

 

Dù bức ảnh không được lung linh như thường thấy, nhưng chân dài sinh năm 2000 vẫn nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ vì nụ cười tươi tắn.

Không công nghệ chỉnh sửa, vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng phơi bày nhan sắc thật khác xa ảnh đăng 'phây'? - Ảnh 3
Không công nghệ chỉnh sửa, vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng phơi bày nhan sắc thật khác xa ảnh đăng 'phây'? - Ảnh 4
Khen chê trái chiều xung quanh bức ảnh "được tag" của vợ Bùi Tiến Dũng. Ảnh: Chụp màn hình

 

Dianka Zakhidova được nhận xét là một trong những nàng WAGs gợi cảm nhất của tuyển Việt Nam. Là người mẫu, cô có thân hình chuẩn, số đo 3 vòng cân đối và chiều cao 1,73 m. Bà xã Bùi Tiến Dũng thu hút ánh nhìn bởi nét đẹp ngọt ngào, nụ cười tươi tắn.

Không công nghệ chỉnh sửa, vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng phơi bày nhan sắc thật khác xa ảnh đăng 'phây'? - Ảnh 5
Không công nghệ chỉnh sửa, vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng phơi bày nhan sắc thật khác xa ảnh đăng 'phây'? - Ảnh 6
Không công nghệ chỉnh sửa, vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng phơi bày nhan sắc thật khác xa ảnh đăng 'phây'? - Ảnh 7
Không công nghệ chỉnh sửa, vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng phơi bày nhan sắc thật khác xa ảnh đăng 'phây'? - Ảnh 8
Vợ Bùi Tiến Dũng được đánh giá cao về ngoại hình. Ảnh: FBNV

 

Ngoài việc sải bước trên sàn diễn các nhà thiết kế lớn, Dianka từng gây chú ý khi tham gia casting cho buổi tuyển chọn người mẫu cho Venus's Secret, công ty thuộc sở hữu của Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp.

Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova quen nhau từ năm 2020. Họ lộ nhiều bằng chứng hẹn hò nhưng không bao giờ thừa nhận. Mãi cho đến tháng 8/2020, Dianka xác nhận thông tin trên và công khai loạt ảnh mặn nồng.

Từ khi hẹn hò, người đẹp Ukraine thường xuyên xuất hiện cùng bạn trai trong các sự kiện và theo anh trong các trận đấu để cổ vũ tinh thần.

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Chia sẻ từ người anh thân thiết của Bùi Tiến Dũng càng củng cố tin đồn thủ môn người Thanh Hóa đã lên chức.

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Từ khóa:   Bùi Tiến Dũng đám cưới Bùi Tiến Dũng và vợ Dianka Zakhidova

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