Vì sao đám cưới thủ môn Bùi Tiến Dũng không có sự hiện diện của bố mẹ cô dâu?

Hậu trường 27/05/2022 07:30

Chạnh lòng vì ngày vui không có bố mẹ góp mặt, vợ Bùi Tiến Dũng không giấu được sự nghẹn ngào. Một người bạn thân của cô dâu - chú rể cũng hé lộ một phần nguyên nhân.

Ngày 22/5, cộng đồng mạng đã được phen bất ngờ khi biết tin thủ môn Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova đã làm đám cưới. Bởi lẽ trước ngày trọng đại này, cả 2 nhân vật chính cũng như gia đình và bạn bè thân thiết không có bất cứ một chia sẻ hay động thái liên quan nào. Cả hai đã có một hôn lễ ngọt ngào, lãng mạn trên bờ biển tại một resort hạng sang ở Vũng Tàu. Trước đó, đôi uyên ương từng có hai năm hẹn hò trước khi quyết định về chung một nhà.

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Đám cưới Bùi Tiến Dũng diễn ra tại một bãi biển thơ mộng ở Vũng Tàu. Ảnh: FBNV

 

Mặc dù ngày vui đã đi qua, nhưng những câu chuyện bên lề của cặp đôi vẫn thu hút rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Một trong những dư âm đó có lẽ, điều khiến khán giả chú ý nhất chính là đám cưới của mẫu nữ ngoại quốc với thủ thành gốc Thanh Hóa không có sự xuất hiện của bố mẹ cô dâu.

Cũng vì không có thân phụ - thân mẫu của Dianka Zakhidova nên người dắt cô vào lễ đường là ông Nguyễn Đắc Văn - người đại diện của cầu thủ Quang Hải, cũng có mối quan hệ thân thiết với cô dâu, chú rể.

Vì sao đám cưới thủ môn Bùi Tiến Dũng không có sự hiện diện của bố mẹ cô dâu? - Ảnh 2
Bố mẹ vợ của Bùi Tiến Dũng không thể tham dự, nên người dắt cô dâu vào lễ đường là một người thân thiết. Ảnh: Internet

 

Mới đây, một người bạn thân của cô dâu đã lên tiếng tiết lộ lý do người thân của Dianka Zakhidova không thể có mặt trong ngày trọng đại của con gái.

Đăng tải clip cô dâu đang tiến vào lễ đường, tài khoản cho hay: "Chú rể Tiến Dũng đã khóc khi thấy cô dâu của mình. Đoạn này ai cũng rớt nước mắt theo chú rể.

Bố mẹ Dũng cùng lên sân khấu, mặc bộ đồ truyền thống của quê hương ôm cô dâu bù đắp việc nhớ người thân của Dianka. Họ không kịp bay sang vì lý do khách quan.

Đây cũng là khoảnh khắc chú rể lần đầu tiên được thấy cô dâu trong bộ váy cưới - First Look sau bao nhiêu công sức giấu cô dâu, cùng e-kip thiết kế làm việc suốt 2 tháng.

Đám cưới được tổ chức giản dị, nhẹ nhàng bên toàn những người thân thương".

Trước đó, trong khoảnh khắc được ghi lại tại bữa tiệc tối tổ chức sau hôn lễ của Dianka và nam cầu thủ, vợ Bùi Tiến Dũng đã rơi nước mắt khi nhớ về gia đình. 

Theo đó, trong story được chính chủ chia sẻ, Dianka đã sụt sùi bên cạnh chồng khi xem được đoạn video trình chiếu hình ảnh của cô và người thân. Cô nàng cũng không quên để lại lời nhắn nhủ bằng tiếng Nga, cảm ơn công sinh thành và bày tỏ tình yêu dành đến mẹ.

Vì sao đám cưới thủ môn Bùi Tiến Dũng không có sự hiện diện của bố mẹ cô dâu? - Ảnh 3
Vợ Bùi Tiến Dũng bật khóc khi nhớ về gia đình. Ảnh: Chụp màn hình

 

Ngay lập tức, rất đông đảo cư dân mạng đã để lại bình luận an ủi. Nhiều người cho rằng, bởi với mỗi cô gái việc xa gia đình về làm dâu nhà người khác nhưng không có bố mẹ cạnh bên đã khiến cô chạnh lòng bật khóc. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, dân mạng cũng mong rằng nữ người mẫu sẽ mạnh mẽ hơn và có cuộc hôn nhân hạnh phúc với Bùi Tiến Dũng.

Được biết trước đó, mẹ Dianka Zakhidova cũng có những lời nhắn nhủ vô cùng tình cảm đến con gái.

"Con gái ơi, hôm nay là một ngày đặc biệt đối với con và tất cả chúng ta. Với mẹ, quan trọng nhất là được nhìn thấy con khỏe mạnh, hạnh phúc.

Mẹ luôn mong những điều tuyệt với nhất sẽ đến với con. Hy vọng con đường sắp tới của con sẽ luôn có niềm vui, không có thất vọng, nỗi buồn. Hạnh phúc nhé con gái", người phụ nữ này viết.

Vì sao đám cưới thủ môn Bùi Tiến Dũng không có sự hiện diện của bố mẹ cô dâu? - Ảnh 4
Dianka và mẹ ruột. Ảnh: FBNV

 

Dianka rất thân thiết với mẹ ruột. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh bên đấng sinh thành và gọi mẹ là “người phụ nữ đẹp nhất thế giới”. Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy, mẹ vợ Bùi Tiến Dũng sở hữu vẻ đẹp quý phái, vóc dáng cao ráo cùng làn da mịn màng khiến hội chị em phải trầm trồ không ngớt lời.

Bùi Tiến Dũng và Dianka công khai hẹn hò tháng 9/2020 nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 của cô. Sau khi công khai mối quan hệ, hai người thường xuyên chia sẻ những hình ảnh chụp chung ngọt ngào lên trang cá nhân. Nàng mẫu cũng thể hiện sự thân thiết với gia đình Tiến Dũng, xuất hiện trong những lần cả nhà đi ăn chung. 

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