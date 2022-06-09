Thông tin xoay quanh về hành động ''thiếu tế nhị'' của Trường Giang với Hoa Hậu Thùy Tiên vẫn nhận được nhiều sự chú ý từ phía khán giả.

Những ngày vừa qua, Trường Giang đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý từ phía khán giả nhưng trái ngược với mọi lần trước đó là vì tài năng hay một khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh bà xã Nhã Phương, mà là vì hành động ''thiếu tế nhị'' của nam danh hài với Hoa Hậu Thùy Tiên trên sóng truyền hình. Hành động thiếu tế nhị của Trường Giang với nàng Hậu - Ảnh: Internet Cụ thể nam diễn viên đã có hành động định hôn má nàng Hậu nhưng đã không thành khi Thùy Tiên đã ''né'' được. Chứng kiến hành động đó của Trường Giang, không ít người hâm mộ tỏ rõ sự bất bình bởi lẽ vốn dĩ anh là người đã có vợ, có con rồi những hành động như vậy rõ ràng là không nên một chút nào.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên nam danh hài Trường Giang có những hành động thân mật quá mức cần thiết như vậy với đồng nghiệp nữ ngay trên sân khấu. Trường Giang hôn Nam Thư ngay trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet Bằng chứng là cách đây không lâu, anh chàng từng ôm hôn nữ diễn viên Nam Thư. Anh đã thơm lên cổ nữ diễn viên và cũng trong một vở diễn khách và nhìn vào biểu cảm của cô nàng một số bộ phận netizen còn cho rằng, nụ hôn của Trường Giang vô tình khiến cô nàng bị sượng, có phần không mấy miệt mà với điều này.

Dường như chương trình ‘Ơn giời cậu đây rồi’ là nơi nam MC nổi tiếng có nhiều hành động gây tranh cãi nhiều đến như vậy, người hâm mộ còn soi ra cả hình ảnh Kim Tuyến cũng được anh chàng trao tặng một nụ hôn gượng gạo. Hay Thủy Top cũng từng chia sẻ về vấn đề này khi cũng là ''người được chọn'' của Trường Giang . Cụ thể cô nói: "Gương mặt hoang mang, cố gắng tránh né của tôi đã thể hiện tất cả, không cần nói thêm điều gì thì mọi người cũng tự hiểu".

Có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng từng được ''nhận'' nụ hôn của anh chàng - Ảnh: Internet Ngoài ra vẫn còn đó một vài cái tên khác như Miko Lan Trinh hay Vân Trang cũng ‘được’ Trường Giang ôm hôn thắm thiết. Đáng chú ý nhất là cái tên Nam Em, Trường Giang từng có hành động thân mật với nàng Hậu xinh đẹp, thậm chí còn được cho là có mối quan hệ tình cảm với nhau trước khi diễn ra căng thẳng giữa đôi bên từng gây ổn ào vào năm 2018. Sau sự việc lần này, một số netizen cho rằng có lẽ nam danh hài nên tiết chế lại những hành động thân mật quá mức với bạn diễn một phần vì anh là người đã có gia đình, phần khác là để tránh những sự hiểu lầm phiền phức không đáng có làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân.

Vì đâu Nhã Phương vẫn tha thứ cho Trường Giang sau hàng loạt scandal tình ái? Mỗi lần Trường Giang dính vào ồn ào liên quan đến đồng nghiệp nữ, thì câu hỏi này lại được đặt ra cho Nhã Phương và dĩ nhiên không thể nhận được câu trả lời chính xác từ nữ diễn viên.

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