Khoe loạt khoảnh khắc xinh đẹp bên 'mẫu hậu', Trương Ngọc Ánh khiến netizen khen ngợi hết lời: 'Nhìn hai mẹ con xuất sắc quá'

Hậu trường 09/06/2022 16:58

Hình ảnh Trương Ngọc Ánh tươi cười rạng rỡ bên mẹ đang thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

Nhắc đến những nhan sắc không tuổi trong showbiz Việt không thể không nhắc đến Trương Ngọc Ánh. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp cộng vóc dáng điểm 10, nữ diễn viên còn sở hữu sự nghiệp khiến nhiều người mơ ước và có cho mình câu chuyện tình đẹp cùng người tình kém tuổi Anh Dũng. 

Khoe loạt khoảnh khắc xinh đẹp bên 'mẫu hậu', Trương Ngọc Ánh khiến netizen khen ngợi hết lời: 'Nhìn hai mẹ con xuất sắc quá' - Ảnh 1
Nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh - Ảnh: Internet

Dù là người nổi tiếng nhưng người đẹp thường ít khi khỏe ảnh bên cạnh người thân. Tuy nhiên, mới đây nhất, Trương Ngọc Ánh đã chia sẻ khoảnh khắc bên mẹ trên trang cá nhân, đây cũng là một trong số những lần hiếm hoi mà nữ diễn viên khoe ảnh "mẫu hậu". Theo đó Trương Ngọc Ánh đã có dịp về thăm mẹ trong một chuyến công tác ra Hà Nội, dẫu vậy điều làm người hâm mộ chú ý đến chính là mẹ ruột nữ diễn viên khi giờ đây họ đã hiểu nhan sắc xinh đẹp của cô từ đâu mà ra. 

Khoe loạt khoảnh khắc xinh đẹp bên 'mẫu hậu', Trương Ngọc Ánh khiến netizen khen ngợi hết lời: 'Nhìn hai mẹ con xuất sắc quá' - Ảnh 2
Bài đăng của cô nàng trên MXH - Ảnh: chụp màn hình 

Khoe loạt khoảnh khắc xinh đẹp bên 'mẫu hậu', Trương Ngọc Ánh khiến netizen khen ngợi hết lời: 'Nhìn hai mẹ con xuất sắc quá' - Ảnh 3

Khoe loạt khoảnh khắc xinh đẹp bên 'mẫu hậu', Trương Ngọc Ánh khiến netizen khen ngợi hết lời: 'Nhìn hai mẹ con xuất sắc quá' - Ảnh 4
 Nhan sắc trẻ trung của mẹ cô nàng - Ảnh: Internet

Được biết, mẹ ruột người đẹp cô nàng dù khá lớn tuổi nhưng một số netizen cho biết ''mẫu hậu'' của nàng người mẫu thực sự trẻ hơn tuổi thực rất nhiều. Được biết mẹ của Trương Ngọc Ánh tên là Minh Phương, năm nay đã 64 tuổi. Mẹ nữ diễn viên đã chuyển vào TP HCM sinh sống nhiều năm qua, giúp Trương Ngọc Ánh quán xuyến nhà cửa cũng như chăm sóc cháu. Thỉnh thoảng, bà mới về Hà Nội để thăm người thân, họ hàng. 

Khoe loạt khoảnh khắc xinh đẹp bên 'mẫu hậu', Trương Ngọc Ánh khiến netizen khen ngợi hết lời: 'Nhìn hai mẹ con xuất sắc quá' - Ảnh 5
Nhiều người dành tặng lời khen có cánh nhất cho 2 mẹ con - Ảnh: chụp màn hình

Phía dưới bài đăng của cô nàng không ít người đã dành những lời có cánh dành cho 2 mẹ con.

Hiện tại, có thể thấy cuộc sống của người đẹp 46 tuổi đang cực kỳ hạnh phúc viên mãn khi có tất cả mọi thứ trong tay.

 

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Nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa tiết lộ cuộc sống ở tuổi 46, bật mí một điều càng khiến CĐM không khỏi xôn xao.

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Từ khóa:   Trương Ngọc Ánh Trương Ngọc Ánh và mẹ Trương Ngọc Ánh - Anh Dũng

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