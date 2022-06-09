Khoe loạt khoảnh khắc xinh đẹp bên 'mẫu hậu', Trương Ngọc Ánh khiến netizen khen ngợi hết lời: 'Nhìn hai mẹ con xuất sắc quá'

Nhắc đến những nhan sắc không tuổi trong showbiz Việt không thể không nhắc đến Trương Ngọc Ánh. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp cộng vóc dáng điểm 10, nữ diễn viên còn sở hữu sự nghiệp khiến nhiều người mơ ước và có cho mình câu chuyện tình đẹp cùng người tình kém tuổi Anh Dũng.

Nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh - Ảnh: Internet

Dù là người nổi tiếng nhưng người đẹp thường ít khi khỏe ảnh bên cạnh người thân. Tuy nhiên, mới đây nhất, Trương Ngọc Ánh đã chia sẻ khoảnh khắc bên mẹ trên trang cá nhân, đây cũng là một trong số những lần hiếm hoi mà nữ diễn viên khoe ảnh "mẫu hậu". Theo đó Trương Ngọc Ánh đã có dịp về thăm mẹ trong một chuyến công tác ra Hà Nội, dẫu vậy điều làm người hâm mộ chú ý đến chính là mẹ ruột nữ diễn viên khi giờ đây họ đã hiểu nhan sắc xinh đẹp của cô từ đâu mà ra.