'Vén màn' cuộc sống Trương Ngọc Ánh sau khi yêu tình trẻ kém 14 tuổi, khiến CĐM không khỏi ngỡ ngàng

Nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa tiết lộ cuộc sống ở tuổi 46, bật mí một điều càng khiến CĐM không khỏi xôn xao.

Mới đây, khi xuất hiện trong chương trình Lời tự sự với vai trò khách mời, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã có những chia sẻ thú vị về sự nghiệp phim ảnh cũng như đời sống cá nhân, chuyện tình cảm của bản thân. Cô đã bộc bạch một cách tự nhiên tự thú nhận mình là một người mạnh mẽ và đầy đam mê. Có thể nói dù hoạt động nghệ thuật từ khi còn nhỏ, từ năm 16 tuổi đến nay đã 30 năm lăn lộn trong nghề, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh đã gặt hái được những thành công vang dội cùng một số giải thưởng lớn nhỏ, có uy tín. Trương Ngọc Ánh vẫn xinh đẹp rạng rỡ ở tuổi 46. - Ảnh: Internet "Bây giờ tôi ở vai trò lên ý tưởng, sản xuất và đào tạo thế hệ diễn viên trẻ. Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không đóng phim nữa. Nhưng nói thật là tôi sẽ không đóng nhiều phim. Tôi sẽ tham gia ở những vai mà thấy phù hợp và đó phải là bộ phim tôi đầu tư công sức để nằm trong lòng khán giả", nữ diễn viên chia sẻ.

Khi chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Trương Ngọc Ánh còn tiết lộ cô thuộc tuýp người sống vừa truyền thống vừa hiện đại. Cụ thể, cô vẫn còn giữ được những nét đẹp của một người phụ nữ Việt. Thế nhưng, nữ diễn viên cũng cố gắng làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. "Tôi rất thích làm việc với các bạn trẻ vì họ nhanh, sáng tạo và tìm hiểu, cập nhật những cái mới", cô kể lại. Trương Ngọc Ánh còn giữ được những nét đẹp của một người phụ nữ Việt. - Ảnh: Internet Nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh gửi lời cảm ơn tới khán giả vì đã quan tâm đến đời tư của mình. Qua đó giúp cô có thêm năng lượng làm việc thì cuộc sống cá nhân của cô rất hạnh phúc. "Tôi đang hài lòng với những gì mình đang có. Tôi biết mình muốn gì và cái gì quan trọng với mình. Tôi biết ơn những gì mình đang có hiện tại, muốn gìn giữ nó", cô bộc bạch một cách chân thành.

Đồng thời, bên cạnh đó, nữ diễn viên 'Hương Ga' khẳng định điểm tựa vững chắc của cô vẫn chính là bản thân và con tim của mình. "Nói con tim thì phải có hai người, chứ nếu đập một mình thì hơi buồn. Ở hiện tại, tôi hạnh phúc với những gì mình đang có và trân trọng điều đó", Trương Ngọc Ánh mạnh dạn nói thêm. Trước đó nhiều lần, Trương Ngọc Ánh cũng hay nhắc về mối quan hệ với tình trẻ kém 14 tuổi. Cụ thể, khi tham gia trong một chương trình talkshow, nữ diễn viên đã nhận được câu hỏi từ MC: "Khi lần đầu nhìn thấy những hình ảnh của mình và tình trẻ được công khai trên mạng xã hội, cảm xúc của cô như thế nào?". Lập tức, Trương Ngọc ÁNh vui vẻ và không ngần ngại đáp: "Nếu mình 'happy' thì không có vấn đề gì cả. Thực ra, đã là tình cảm và mình hạnh phúc thì tình trẻ hay tình già cũng như nhau, quan trọng là mình hạnh phúc. Mình sống cho mình mà. Đây không phải lần đầu mình đứng cạnh người trẻ. Và mình cũng luôn nghĩ là mình trẻ nên không có gì để ngạc nhiên cả". Trương Ngọc Ánh và nam diễn viên Anh Dũng tình tứ bên nhau. - Ảnh: Internet Có thể thấy được, nữ diễn viên đang thực sự rất hạnh phúc và hài lòng với chuyện tình cảm của mình. Nhiều người còn tinh ý khi nhận thấy rằng từ khi yêu nam diễn viên Anh Dũng, Trương Ngọc Ánh dường như ngày càng xinh đẹp, trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi thật.

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