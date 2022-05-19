Trương Ngọc Ánh hiếm hoi xuất hiện bên 'tình trẻ kém 14 tuổi', 'ghi điểm' bởi hành động tinh tế trong tiệc sinh nhật Hà Kiều Anh

Sự xuất hiện của Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng trong bữa tiệc sinh nhật của Hà Kiều Anh nhận được sự chú ý và quan tâm của cư dân mạng.

Những chuyện tình "chị ơi, anh yêu em" không còn quá xa lạ với các cặp đôi trong làng giải trí Việt. Tuy không quá rầm rộ hay thường xuyên thả thính nhau trên mạng xã hội nhưng Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng vẫn luôn là một trong những cặp đôi đẹp nhất Vbiz hiện nay. Cả hai khiến dân tình ngưỡng mộ từ những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhặt đến việc "dính nhau như sam" tại các sự kiện. Mới đây, cặp đôi xuất hiện cùng nhau trong bữa tiệc sinh nhật của Hoa hậu Hà Kiều Anh. Cả hai hiện diện với tư cách khách mời nhưng vẫn gây được sự chú ý bởi sự tươi tắn, màn hiện diện cực đẹp đôi trong không gian ấm cúng. Cả hai diện đồ tor sur tor, thần thái vô cùng rạng rỡ.

Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng giữ khoảng cách khi chụp ảnh cùng bạn bè tại tiệc - Ảnh: FBNV Đáng chú ý, một khoảnh khắc tinh tế đã được ghi lại, Trương Ngọc Ánh cùng với "tình trẻ" Anh Dũng dù đang ngồi cạnh nhau nhưng khi chủ bữa tiệc tới đã chủ động cách xa nhau và nhường "tâm điểm" lại cho nhân vật chính. Hành động này của cặp đôi được cư dân mạng đánh giá là vô cùng tinh tế và tế nhị. Hậu công khai yêu đương với Anh Dũng, Trương Ngọc Ánh tự tin thể hiện tình cảm của mình với tình trẻ - Ảnh Internet Trước đó, sau khi công khai mối quan hệ với Anh Dũng, nữ diễn viên "Hương Ga" không ngần ngại tiết lộ điều khiến bản thân hạnh phúc chính là cảm xúc và sự đồng điệu của cả hai.

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Anh Dũng chững chạc, điềm tĩnh chứ không nông nổi so với độ tuổi. Đây là điều tôi luôn tự tin ở bạn trai. Anh chịu học hỏi, đọc nhiều sách, nghiên cứu nên có những quyết định mà ngay cả tôi nhiều lúc không ngờ đến... Đã là tình cảm và hạnh phúc thì tình trẻ hay tình già cũng như nhau. Không có vấn đề gì cả, quan trọng là mình vui vẻ, hạnh phúc thôi. Mình sống cho mình mà. Và chẳng phải lần đầu tiên tôi đứng cạnh người trẻ. Tôi luôn đứng cạnh người trẻ, điều đó không có gì ngạc nhiên cả. Cả hai chung chí hướng, suy nghĩ thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết". Trương Ngọc Ánh được biết diễn viên đình đám của làng điện ảnh Việt Nam. Sau khi ly hôn Trần Bảo Sơn, Trương Ngọc Ánh và diễn viên Anh Dũng từ lâu đã bị vướng tin đồn hẹn hò. Cả hai liên tục xuất hiện với nhau ở các sự kiện lớn, nhỏ. Tuy nhiên, cuối tháng 4/2021, Anh Dũng bất ngờ đăng hình ảnh nắm chặt tay Trương Ngọc Anh và thông báo chính thức công khai hẹn hò.

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