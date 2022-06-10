Nam ca sĩ Mạnh Quỳnh: 'Hơn 9 tháng qua rồi, tôi khóc nhiều hơn tôi cười các bạn có biết hay không?'

Bài đăng tỏ vẻ bức xúc của nam ca sĩ trên MXH đang thu hút đông đảo sự chú ý từ phía người hâm mộ.

Mạnh Quỳnh là nam ca sĩ hải ngoại nhận được sự yêu thích và ngưỡng mộ từ phần đông người hâm mộ Việt Nam. Sở hữu giọng hát nội lực truyền cảm, cộng thêm tính cách hiền lành và hòa nhã của anh. Hơn hết giọng ca sinh năm 1971 còn là một người sống tình cảm, hết lòng về bạn bè. Điều này giúp cho Mạnh Quỳnh luôn nằm trong top những ngôi sao ca sĩ được mến mộ nhất từ trước tới nay. Nam ca sĩ Mạnh Quỳnh - Ảnh: Internet Gần đây trên trang cá nhân, Mạnh Quỳnh đã bất ngờ gửi đến khán giả bức tâm thư khá dài. Nam ca sĩ bày tỏ muốn hết sức làm nghệ thuật và hy vọng không có ai đó suy xét mọi hành động của anh. Cụ thể anh chia sẻ: ''Hơn 9 tháng qua rồi, tôi khóc nhiều hơn tôi cười các bạn có biết hay không? Để tôi yên mà dốc tâm dốc lực ra để làm tất cả 5, 10 năm còn lại trong cuộc đời nghệ thuật của tôi!".

Nam ca sĩ liên tục có những lời trải bầy trên MXH vài ngày vừa qua - Ảnh: Internet Một số bộ phận netizen cho rằng điều này xuất phát từ chính sự nổi tiếng của nam ca sĩ, bởi cuộc sống của ngôi sao thường luôn bị soi mói và có lẽ giọng ca 51 tuổi nên chấp nhận thực tế đây là một phần của người nổi tiếng. Trước đó không lâu, Mạnh Quỳnh từng lên tiếng một lần về vấn đề liên tục bị người khác chỉ trích về những hành động của mình. Bài đăng của giọng ca sinh năm 1971 trên MXH - Ảnh: chụp màn hình Người hâm mộ gửi lời động viên và chúc sức khỏe đến Mạnh Quỳnh - Ảnh: chụp màn hình ''Tôi rất cần sự yêu thương và thông cảm trong lúc này chứ không cần những lời bình phẩm tiêu cực về tôi bằng tư tưởng hẹp hòi của các bạn.Tôi luôn trân trọng khán giả yêu thương tôi nên những gì tôi đã và đang làm là vì họ,vì nghệ thuật và vì tương lai của thế hệ trẻ đam mê ca hát sau này.Không vì một mục đích gì cho bản thân hay trục lợi cho riêng mình.Hãy sống an nhiên và vui vẻ vì cuộc sống không bao giờ cho ta được những gì ta mong muốn''.

Phía dưới bài đăng của nam ca sĩ không ít người đã động viên anh và mong muốn anh có cuộc sống ổn định hơn để tiếp tục mang đến cho khán giả những sản phẩm chất lượng nhất trong tương lai.

Chung tay cùng con nuôi Phi Nhung, Mạnh Quỳnh gây xôn xao khi thực hiện điều đặc biệt này thay cố nghệ sĩ Sau hơn nửa năm Phi Nhung rời xa cõi tạm, Mạnh Quỳnh và các con nuôi tiếp tục thực hiện những ước nguyện dang dở thay cố ca sĩ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-ca-si-manh-quynh-hon-9-thang-qua-roi-toi-khoc-nhieu-hon-toi-cuoi-cac-ban-co-biet-hay-khong-475182.html