Bất ngờ lý do Mạnh Quỳnh thường đứng sau Phi Nhung mỗi lần song ca, cho rằng Wendy có khả năng nối nghiệp mẹ

Cả Mạnh Quỳnh và Trizzie Phương Trinh đều có phản ứng tốt về giọng hát của Wendy Phạm, thậm chí cho rằng cô hoàn toàn có thể nối nghiệp người mẹ Phi Nhung của mình.

Trong một buổi livestream mới đây, Wendy Phạm, Trizzie Phương Trinh và Mạnh Quỳnh đã có dịp hội ngộ với nhau và thảo luận về đêm diễn tưởng nhớ cố nghệ sĩ Phi Nhung được tổ chức vào tháng 6 sắp tới.

Wendy Phạm, Trizzie Phương Trinh và Mạnh Quỳnh thảo luận với nhau về đêm diễn vào tháng 6 tới - Ảnh: Interent

Wendy Phạm cho hay, ban đầu cô chỉ dự định mở nhạc rồi hát chứ không hề suy nghĩ đến chuyện sẽ đứng trên sân khấu trình diễn. Tuy vậy, nhờ có sự ủng hộ của Trizzie Phương Trinh mà con gái Phi Nhi đã cố gắng hết sức mình.

Nghe xong tâm sự của Wendy Phạm, Mạnh Quỳnh cũng động viên cô và tiết lộ sẽ đứng đằng sau cô để trợ giúp. Nam ca sĩ nói thêm: "Con phải đứng ngang với chú. Chú sẽ vịn eo con rồi khều khều cũng như hát với mẹ con lúc trước. Quý thính giả cứ tưởng chú đứng sau mẹ con là ôm tình tứ nhưng không phải, tình tứ chỉ một phần thôi, thực chất là để nhắc tuồng".

Trizzie Phương Trinh dành lời khen cho giọng hát của Wendy - Ảnh: Interent

Về giọng hát của Wendy Phạm, Trizzie Phương Trinh đánh giá là khá ổn và có niềm tin sẽ nối nghiệp cố NS Phi Nhung vào tương lai gần. Không những vậy, nữ ca sĩ tiết lộ rằng Wendy học hát khá nhanh và thông minh, dạy đâu hiểu đấy.

Cả Trizzie Phương Trinh và Mạnh Quỳnh đều kỳ vọng Wendy có thể nối nghiệp mẹ của mình - Ảnh: Interent

"Những ca sĩ học trường lớp mà đôi khi cô giáo nói nhưng các bạn vẫn có lúc chưa hiểu. Vậy mà Wendy thông minh làm được mọi thứ. Chị nghĩ là Wendy cũng có năng khiếu. Cháu nó chỉ sợ sân khấu nhưng sẽ mau vượt qua thôi.

Biết đâu con sẽ tiếp nối con đường sự nghiệp của mẹ. Xưa có Mạnh Quỳnh - Phi Nhung, giờ có Mạnh Quỳnh - Wendy thì sao?" - Trizzie Phương Trinh chia sẻ.

Mạnh Quỳnh bất ngờ tiết lộ một kỉ niệm khó quên cùng Phi Nhung trước ngày cố ca sĩ qua đời Mạnh Quỳnh đã đăng tải một đoạn clip livestream của mình lên trang Youtube. Đoạn video chính là những tâm sự của Mạnh Quỳnh bộc bạch cùng khán giả nhắc về một vài kỉ niệm cùng cố ca sĩ Phi Nhung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-ly-do-manh-quynh-thuong-dung-sau-phi-nhung-moi-lan-song-ca-cho-rang-wendy-co-kha-nang-noi-nghiep-me-472171.html