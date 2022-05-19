Mạnh Quỳnh 'bất ngờ' chia sẻ trạng thái 'đẫm nước mắt', khán giả 'lo lắng' an ủi 'hãy sống cho mình, còn miệng lưỡi thế gian thì lướt qua'

Mới đây, Mạnh Quỳnh đăng ảnh kèm dòng trạng thái thể hiện sự mệt mỏi trong thời gian qua, giờ mới có thời gian thư giãn “Xả stress trong ngày! Không thì vỡ não mà chết! (Hình minh hoạ thôi nhé! Đừng mang về nhà thêu dệt nhé các bạn!). Quỳnh sẽ có vài buổi Livestreams giao lưu cùng khán thính giả thân thương trong những ngày sắp đến! Quỳnh sẽ thông báo cho quý vị biết sau nhé! Mời mọi người dùng cơm với Quỳnh nhé! Những món mà Quỳnh thích đây! Ngày mới vui vẻ và tịnh tâm mọi người ạ! Mến. Mạnh Quỳnh”.

Theo đó, Mạnh Quỳnh đang trải qua giai đoạn bị stress do không được làm điều bản thân muốn và thích. Thậm chí, anh còn bị chỉ trích và chà đạp nếu không làm đúng ý của một số người. Để tự an ủi bản thân, nam ca sĩ tự nhủ rằng, đến “tiên thánh” còn không làm hài lòng được hết mọi người huống chi là người phàm như mình.

Ngay dưới bài đăng của Mạnh Quỳnh, khán giả nhanh chóng để lại bình luận an ủi, động viên.

Khán giả đồng loạt an ủi nam danh ca - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, trước đó, Mạnh Quỳnh có chuyến về Việt Nam tổ chức đêm nhạc ‘Nhớ Nhung’ để tưởng nhớ người bạn quá cố Phi Nhung. Đêm nhạc có những ca khúc quen thuộc làm nên tên tuổi của Mạnh Quỳnh và Phi Nhung khi đi hát chung suốt hơn 20 năm qua. Ngoài ra còn có sự góp giọng các con nuôi của Phi Nhung gồm: Tuyết Nhung, Quỳnh Trang, Thiêng Ngân. Hàng trăm khán giả yêu mến tiếng hát Phi Nhung - Mạnh Quỳnh tham dự trực tiếp đêm nhạc ý nghĩa này cùng hàng ngàn khán giả theo dõi trực tuyến qua ứng dụng.

Mạnh Quỳnh tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ người bạn quá cố Phi Nhung - Ảnh: Internet

Người hâm mộ luôn đồng cảm, thấu hiểu cho những áp lực mà anh đã và đang phải trải qua. Vậy nên ai cũng mong muốn Mạnh Quỳnh sẽ bỏ ngoài tai những điều tiêu cực và hướng đến một tương lai tươi sáng, đẹp đỡ ở phía trước.