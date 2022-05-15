Mạnh Quỳnh vẫn thể hiện tình cảm trân quý của mình dành cho con nuôi Phi Nhung, nhưng riêng nhân vật này bị ngó lơ không thương tiếc

Hậu trường 15/05/2022 16:33

Trong số con nuôi của Phi Nhung, Hồ Việt Cường đang là cái tên có được thành công nhiều nhất nhưng Mạnh Quỳnh vẫn ngó lơ nam ca sĩ trẻ sau lùm xùm với mẹ nuôi.

Dù đã qua đời một khoảng thời gian khá lâu nhưng những câu chuyện xoay quanh cố nghệ sĩ Phi Nhung vẫn luôn thu hút sự chú ý từ phía khán giả. Đặc biệt mối quan hệ giữa Mạnh Quỳnh và Phi Nhung cũng vô cùng được quan tâm. Cả hai được coi như một cặp tri kỷ thân thiết và hiếm có khó tìm tại showbiz.

Mạnh Quỳnh vẫn thể hiện tình cảm trân quý của mình dành cho con nuôi Phi Nhung, nhưng riêng nhân vật này bị ngó lơ không thương tiếc - Ảnh 1
Mạnh Quỳnh và cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Sau sự ra đi đột ngột của người bạn thân, nam nghệ sĩ vẫn luôn có những hành động nhằm thể hiện tình cảm của mình với Phi Nhung khi luôn có mặt động viên và giúp đỡ các con nuôi của cố nghệ sĩ. 

Mạnh Quỳnh vẫn thể hiện tình cảm trân quý của mình dành cho con nuôi Phi Nhung, nhưng riêng nhân vật này bị ngó lơ không thương tiếc - Ảnh 2
Nam nghệ sĩ luôn dành những sự quan tâm đến các con nuối của Phi Nhung - Ảnh: Internet

Bằng chứng là ngay sau khi con gái nuôi Quỳnh Trang cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, Mạnh Quỳnh khiến CĐM không khỏi xúc động khi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với con gái Phi Nhung.

Mạnh Quỳnh vẫn thể hiện tình cảm trân quý của mình dành cho con nuôi Phi Nhung, nhưng riêng nhân vật này bị ngó lơ không thương tiếc - Ảnh 3
Mạnh Quỳnh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quỳnh Trang - Ảnh: Internet

Ủng hộ với những người con nuôi của người bạn thân là vậy nhưng có một người nổi tiếng nhất, có tài nhất trong số con nuôi của Phi Nhung là Hồ Văn Cường lại chưa bao giờ nhận được những lời chúc hay khen ngợi nào đến từ Mạnh Quỳnh. Netizen cho rằng có thể bản thân nam nghệ sĩ vẫn chưa thể nào tha thứ cho những gì mà giọng ca ''Mừng Tuổi Mẹ'' đã làm với người bạn thân của mình. 

Mạnh Quỳnh vẫn thể hiện tình cảm trân quý của mình dành cho con nuôi Phi Nhung, nhưng riêng nhân vật này bị ngó lơ không thương tiếc - Ảnh 4
Mạnh Quỳnh vẫn thể hiện tình cảm trân quý của mình dành cho con nuôi Phi Nhung, nhưng riêng nhân vật này bị ngó lơ không thương tiếc - Ảnh 5
Hồ Văn Cường đang có được thành công ngoài mong đợi sau lùm xùm với mẹ nuôi Phi Nhung - Ảnh: Internet

Về phía Hồ Văn Cường kể từ sau lùm xùm không đáng có với mẹ nuôi, nam ca sĩ trẻ đã từng bước có được thành công trên còn đường ca hát của mình khi được nhiều người ủng hộ hết mình và đang trở thành cái tên có ảnh hưởng trên thị trường âm nhạc Việt. 

Rời xa 'vòng tay' của mẹ nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường vẫn bị 'cà khịa' chỉ vì danh xưng đặc biệt này

Rời xa 'vòng tay' của mẹ nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường vẫn bị 'cà khịa' chỉ vì danh xưng đặc biệt này

Sau ồn ào với cố ca sĩ Phi Nhung và ekip mẹ nuôi, Hồ Văn Cường là một cái tên nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt tư dư luận.

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Từ khóa:   Phi Nhung Mạnh Quỳnh - Phi Nhung Hồ Văn Cường

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