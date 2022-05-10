Mạnh Quỳnh gây bất ngờ với diện mạo râu tóc bờm xờm hậu bị chỉ trích 'bạc bẽo' với Phi Nhung

Hậu trường 10/05/2022 14:40

Dân tình được phen hú hồn khi Mạnh Quỳnh "khoe ảnh" râu tóc bờm xờm suýt không nhận ra.

Mạnh Quỳnh và cố ca sĩ Phi Nhung được người hâm mộ ưu ái gọi là "người tình sân khấu" của nhau vì những sự kết hợp song ca tình cảm quá ăn ý và mùi mẫn. Sau sự ra đi đột ngột của Phi Nhung, Mạnh quỳnh cũng trở thành cai tên được nhiều người quan tâm hơn cả.

Trên trang cá nhân, Mạnh Quỳnh thường xuyên đăng trạng thái tỏ rõ sự đau buồn, mất mác lớn trước khi ra đi của người bạn tri kỉ. Bên cạnh những lời động viên, bày tỏ sự đồng cảm với Mạnh Quỳnh thì đâu đó vẫn có nhiều lời đồn đại vô cùng ác ý.

Mạnh Quỳnh gây bất ngờ với diện mạo râu tóc bờm xờm hậu bị chỉ trích 'bạc bẽo' với Phi Nhung - Ảnh 1
Sau khi Phi Nhung qua đời, mọi hành động của Mạnh Quỳnh đều gây nhiều sự chú ý - Ảnh: Internet

Cụ thể, có người cho rằng Mạnh Quỳnh tệ bạc với Phi Nhung, không hề thực lòng quan tâm khi người bạn quá cố đang trong thời khắc sinh tử. Sau nhiều ồn ào bủa vây, mới đây, Mạnh Quỳnh tiếp tục khiến dân tình giật mình khi khoe hình ảnh chụp râu ria bờm xờm, khác lạ với hình tượng bảnh bao từ trước đến nay. Anh viết: "Trước chuyến lưu diễn và 3 tuần sau chuyến lưu diễn…..(Hình minh hoạ vui thôi nha!) Mến chúc gia đình an vui mạnh khoẻ tuần mới nhé! Quỳnh bay về nhà đây!".

May thay đây chỉ là hình minh họa, có lẽ bộ râu ria kia được ghép bằng một app chụp ảnh nào đó chứ cách đây vài ngày, nam ca sĩ vẫn cực kì chỉn chu với râu tóc được tỉa tót gọn gàng, "lên đồ" với vest lịch lãm.

Mạnh Quỳnh gây bất ngờ với diện mạo râu tóc bờm xờm hậu bị chỉ trích 'bạc bẽo' với Phi Nhung - Ảnh 2
Hình ảnh Mạnh Quỳnh râu tóc bờm xờm khiến người hâm mộ một phen hú hồn - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trong đêm nhạc tưởng nhớ cố ca sĩ tại nơi Phi Nhung từng điều trị Covid-19 trước khi qua đời, nam ca sĩ đã có nhiều trải lòng tường tận khi bị chỉ trích "tệ bạc": "Bài hát tiếp theo này, tôi dành cho một số người đã nói tôi quá tệ bạc, 100 ngày mất của Phi Nhung không đến chùa để tưởng niệm Phi Nhung. Hôm nay, tôi dùng nhạc phẩm này để thay cho lời muốn nói của tôi, cho tất cả mọi người thấy tấm lòng của tôi là như thế nào. Nhạc phẩm này mang tên Lặng lẽ bên người....

Mạnh Quỳnh gây bất ngờ với diện mạo râu tóc bờm xờm hậu bị chỉ trích 'bạc bẽo' với Phi Nhung - Ảnh 3
Vừa qua, trong chuyến về Việt Nam, Mạnh Quỳnh cũng các con nuôi của Phi Nhung đã tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ cố ca sĩ. Không gian đêm nhạc được trang trí hoa, nến và nhiều hình ảnh biểu diễn của Phi Nhung - Ảnh: báo Thanh Niên

Xen kẽ những ca khúc tưởng niệm Phi Nhung, tôi cũng muốn hát một số bài nhạc trẻ, dân ca để thay đổi không khí. Tôi không muốn nhìn mọi người cứ rơi nước mắt từ đầu chương trình tới giờ. Chúng ta cũng phải sống mà, có thương nhớ cũng nên để trong lòng. Người ra đi, mình có nuối tiếc họ cũng ra đi rồi. Những tình cảm với Phi Nhung, tôi vẫn giữ trong lòng, đi theo suốt cuộc đời. Tôi và Phi Nhung đã thân thiết với nhau mấy chục năm rồi, tình cảm lúc nào cũng hơn bát nước đầy và mãi mãi trong tim tôi, không bao giờ thay đổi".

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Trên trang cá nhân mới đây, nam ca sĩ Mạnh Quỳnh bất ngờ đăng đàn, thể hiện thái độ bức xúc khiến dân tình không khỏi hoang mang.

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