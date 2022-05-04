Mạnh Quỳnh và Như Quỳnh 'bất ngờ' gọi Phi Nhung bằng 'danh xưng' đặc biệt, 'sợ bị bà ấy ghen' khi bị giục ôm hôn trên sân khấu

Hậu trường 04/05/2022 15:10

Trong đêm nhạc Mây Lang Thang, Mạnh Quỳnh và Như Quỳnh bất ngờ gọi Phi Nhung bằng một danh xưng đặc biệt.

Tam ca Như Quỳnh - Mạnh Quỳnh - Phi Nhung được biết đến là một trong những bộ ba ăn ý nhất của dòng nhạc trữ tình quê hương và bolero. Không chỉ giống nhau vì đều có giọng hát “trời phú” và niềm đam mê ca hát cháy bỏng mà cả ba còn được ngưỡng mộ bởi tình bạn hơn 20 năm. Sự ra đi của Phi Nhung là nỗi mất mác lớn trong lòng 2 người bạn thân thiết của cô.

Mạnh Quỳnh và Như Quỳnh 'bất ngờ' gọi Phi Nhung bằng 'danh xưng' đặc biệt, 'sợ bị bà ấy ghen' khi bị giục ôm hôn trên sân khấu - Ảnh 1
Tam ca Như Quỳnh - Mạnh Quỳnh - Phi Nhung - Ảnh minh họa: Internet

 

Mới đây, Như Quỳnh trở lại Việt Nam sau khi trải qua nỗi đau mất em trai. Nữ ca sĩ tham gia liveshow Mây Lang Thang, mặc chiếc áo dài có thêu chữ “Khuê” (tên em trai vừa qua đời của cô). Nhìn thấy Như Quỳnh trên sân khấu có phần rạng rỡ hơn, khán giả cũng yên tâm phần nào.

Mạnh Quỳnh cũng xuất hiện ở chương trình song ca với Như Quỳnh một số ca khúc. Giọng hát ngọt ngào của cặp đôi vẫn như xưa, dễ dàng lấy được cảm tình từ khán giả. Thế nhưng, điều khiến mọi người chú ý không kém là màn giao lưu của họ, trong đó có nhắc đến Phi Nhung.

Mạnh Quỳnh và Như Quỳnh 'bất ngờ' gọi Phi Nhung bằng 'danh xưng' đặc biệt, 'sợ bị bà ấy ghen' khi bị giục ôm hôn trên sân khấu - Ảnh 2
Mạnh Quỳnh bất ngờ xuất hiện song ca cùng Như Quỳnh - Ảnh minh họa: Internet

 

Cụ thể, Mạnh Quỳnh vừa cất tiếng hát và bước ra từ cánh gà khiến Như Quỳnh xúc động. Một số khán giả phấn khích hét lên giục cặp đôi ôm hôn. Tuy nhiên Như Quỳnh đã nhanh chóng ngăn lại: “Hôn hả? Không được đâu. Bà kia bà ghen đấy”. Mạnh Quỳnh ở bên chỉ biết cười ngại ngùng cho qua chuyện. Trong phút bối rối, nam ca sĩ lại nhầm lẫn giữa phòng trà Đồng Dao và sân khấu Trống Đồng. Anh chữa cháy: “Xin lỗi mọi người, hát ở đó với “người ấy” quen rồi”.

Mạnh Quỳnh và Như Quỳnh 'bất ngờ' gọi Phi Nhung bằng 'danh xưng' đặc biệt, 'sợ bị bà ấy ghen' khi bị giục ôm hôn trên sân khấu - Ảnh 3
Như Quỳnh xúc động trước sự xuất hiện của người đồng nghiệp thân thiết - Ảnh minh họa: Internet

 

Cả hai cũng đã hòa giọng song ca đình đám của Mạnh Quỳnh – Phi Nhung một thời. Trong giây phút hát cùng người khác những ca khúc quen thuộc, ánh mắt Mạnh Quỳnh không giấu được xúc động, chất chứa cảm xúc khó nói. Đến cuối màn song ca, Như Quỳnh nghẹn ngào nói với Mạnh Quỳnh: “Yên tâm, sẽ có người ấy phù hộ cho Quỳnh, đừng lo nha”. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn lau mồ hôi cho Mạnh Quỳnh, hóm hỉnh trêu: “Tôi thay người ấy dặm mồ hôi cho bạn”.

Mạnh Quỳnh và Như Quỳnh 'bất ngờ' gọi Phi Nhung bằng 'danh xưng' đặc biệt, 'sợ bị bà ấy ghen' khi bị giục ôm hôn trên sân khấu - Ảnh 4
Như Quỳnh thay 'người ấy' lau mồ hôi cho Mạnh Quỳnh - Ảnh minh họa: Internet

 

Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho màn trình diễn của Mạnh Quỳnh và Như Quỳnh, tấm tắc khen ngợi giọng hát live của cả hai. Tuy nhiên, không ít người vẫn cho rằng giọng của Phi Nhung vẫn hợp hơn, mang đến cảm xúc khác biệt mỗi lần song ca với Mạnh Quỳnh.

 

Mạnh Quỳnh và Như Quỳnh 'bất ngờ' gọi Phi Nhung bằng 'danh xưng' đặc biệt, 'sợ bị bà ấy ghen' khi bị giục ôm hôn trên sân khấu - Ảnh 5
Fan hâm mộ dành nhiều bình luận cho màn song ca Như Quỳnh - Mạnh Quỳnh - Ảnh minh họa: Internet

Cầu chúc hai nghệ sĩ Mạnh Quỳnh và Như Quỳnh thật nhiều sức khỏe, tiếp tục cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam.

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Vừa về nước, Mạnh Quỳnh có dịp hội ngộ cùng các con nuôi của ca sĩ Phi Nhung tổ chức một đêm nhạc tưởng nhớ đặc biệt dành cho cố ca sĩ.

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