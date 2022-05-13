Sau 8 tháng Phi Nhung qua đời, nguời thân và bạn bè thương nhớ khôn nguôi, thông báo mới nhất về tâm nguyện của cố ca sĩ

Hậu trường 13/05/2022 11:14

Đã 8 tháng kể từ ngày Phi Nhung ra đi, nhưng khán giả vẫn không ngừng nhắc tên và nhớ thương cố ca sĩ.

Phi Nhung ra đi khi vẫn còn đó những dự định chưa thể thực hiện. Trong đó, tâm nguyện lớn nhất cuộc đời cố ca sĩ là những đứa con được khôn lớn, trưởng thành. Phi Nhung muốn được tổ chức cho con gái Wendy một cái đám cưới long trọng, hoành tráng và mộng ước mơ hoàn tất xây trường Việt ngữ mang tên Phi Nhung tại tịnh xá Giác An. 

Sau 8 tháng Phi Nhung qua đời, nguời thân và bạn bè thương nhớ khôn nguôi, thông báo mới nhất về tâm nguyện của cố ca sĩ - Ảnh 1
Phi Nhung ra đi khi vẫn còn nhiều dự định chưa thể thực hiện. Ảnh: Internet

Để thực hiện tâm nguyện xây dựng và phát triển tịnh xá Giác An của Phi Nhung, nhiều bạn bè đồng nghiệp đã chung tay giúp cố ca sĩ thực hiện tâm nguyện còn dang dở.

Trên trang cá nhân mới đây, ca sĩ Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều - cho biết sẽ thực hiện đêm nhạc gây quỹ tại Mỹ và tất cả tiền sẽ được ủng hộ để xây dựng phát triển tịnh xá Giác An. 

"Trong bao nhiêu cái ước mơ thì chắc ước mơ em được sống mãi trong lòng khán giả em đã đạt được. Em ra đi đã gần 8 tháng nay nhưng khán giả vẫn không ngừng nhắc tên em, vẫn nhớ thương em và vẫn rơi lệ khi nghĩ đến em. Còn những ước mơ kia đã đứt đoạn nửa chừng. Giờ đây em chỉ có thể dõi theo các con, các cháu từ trên cao và phù hộ cho chúng.

Mặc dù em không thể có mặt để tận mắt nhìn Wendy trong chiếc áo cưới nhưng Wendy sẽ có một cái đám cưới long trọng như em đã từng mong muốn, bên Wendy còn có bà Ngoại, các dì nên em đừng lo. Còn mơ ước xây trường Việt ngữ Phi Nhung thì chị, Wendy, Mạnh Quỳnh và các anh chị em nghệ sĩ sẽ chung tay góp sức để hoàn thành tâm nguyện của em một cách sớm nhất có thể", Trizzie Phương Trinh viết.

Sau 8 tháng Phi Nhung qua đời, nguời thân và bạn bè thương nhớ khôn nguôi, thông báo mới nhất về tâm nguyện của cố ca sĩ - Ảnh 2
Sau 8 tháng Phi Nhung qua đời, nguời thân và bạn bè thương nhớ khôn nguôi, thông báo mới nhất về tâm nguyện của cố ca sĩ - Ảnh 3
Ca sĩ Trizzie Phương Trinh chia sẻ về kế hoạch thực hiện tâm nguyện của Phi Nhung. Ảnh: Internet

Ngay sau thông báo về việc tổ chức đêm nhạc gây quỹ của vợ cũ Bằng Kiều, nhiều nghệ sĩ và khán giả đã hết lòng ủng hộ. Tâm nguyện lúc sống của cố ca sĩ đã thực hiện được một phần. 

Tháng 9/2021, ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày chiến đấu với COVID-19 khiến cả giới nghệ thuật đau lòng.

Phi Nhung nhiễm COVID-19 do tiếp xúc F0 lúc đi thiện nguyện tại TPHCM. Nữ ca sĩ được chuyển từ bệnh viện Gia An 115 sang bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Sau 1 tháng chữa trị tích cực nhưng tình trạng chị ngày càng chuyển biến xấu và đã không qua khỏi. 

Sau 8 tháng Phi Nhung qua đời, nguời thân và bạn bè thương nhớ khôn nguôi, thông báo mới nhất về tâm nguyện của cố ca sĩ - Ảnh 4
Phi Nhung qua đời ở tuổi 51. Ảnh: Internet

Phi Nhung tên đầy đủ là Phạm Phi Nhung, sinh năm 1970 tại Pleiku. Phi Nhung sinh ra trong một gia đình không hoạt động nghệ thuật nhưng bản thân lại có đam mê lớn đối với nghề ca hát.

Lúc sinh thời, ca sĩ Phi Nhung nổi tiếng qua các bài hát như: Nhớ mẹ mồ côi, Hoàng hôn màu tím, Con gái của mẹ, Bông điên điển,... Nữ ca sĩ và Mạnh Quỳnh là đôi bạn song ca nổi tiếng, chiếm trọn thiện cảm trong lòng khán giả trong và ngoài nước.

Cố ca sĩ có con gái ruột tên Wendy Phạm đang làm y tá và sinh sống tại Mỹ. Ngoài cô con ruột nay đã 30 tuổi, Phi Nhung còn có 23 người con nuôi, trong đó Hồ Văn Cường, Thiêng Ngân,... được nữ ca sĩ tạo cơ hội phát triển nghệ thuật và cũng khá thành công.

Trước khi nhập viện điều trị COVID-19, cố ca sĩ Phi Nhung đã có 2 tháng tích cực làm từ thiện và hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

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Từ khóa:   Phi Nhung Trizzie Phương Trinh Wendy Phạm

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