Đến thăm cố nghệ sĩ Phi Nhung, Thúy Nga 'nổi da gà', Lê Giang 'rùng mình' vì một chi tiết tâm linh

Hậu trường 06/05/2022 16:32

Mới đây, nghệ sĩ Lê Giang, Cát Tường, Thúy Nga và Phương Dung đã có dịp ghé thăm cố nghệ sĩ Phi Nhung tại đất Mỹ xa xôi.

Trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Cát Tường đã đăng tải loạt hình ảnh cô cùng một số nghệ sĩ nữ như Lê Giang, Cát Tường, Thúy Nga và Phương Dung có dịp gặp gỡ tại đất Mỹ xa xôi. Bên cạnh đó, thông qua đoạn clip mà nữ diễn viên chia sẻ, nhóm nghệ sĩ đã ghé thăm cố nghệ sĩ Phi Nhung.

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Nhóm nghệ sĩ đã ghé thăm cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh: FBNV

Tới ngôi chùa để di ảnh Phi Nhung, Lê Giang thì bày tỏ trước di ảnh của cố nghệ Phi Nhung: "Nhung à, đã lâu lắm rồi tôi mới qua Mỹ chơi. Trước khi về Việt Nam, tôi có bảo với mọi người rằng muốn qua thăm bà, má Ngọc Đáng với anh Chí Tài luôn. Tôi cùng Cát Tường, Phương Dung, Thúy Nga tới đây thắp cho bà nén nhang, mong bà an nghỉ và phù hộ cho chúng tôi. Hôm nay, đứng trước bà, tôi xin hát cho bà nghe bài hát của bà mà hồi đám tang bà, tôi từng nói là hay hát cho mẹ tôi nghe".

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Lê Giang hát trước di ảnh của cố nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó, Lê Giang cất giọng hát một đoạn vọng cổ vô cùng mùi mẫn, ngọt ngào, xúc cảm. Thúy Nga nghe xong phải thốt lên: "Trời ơi, quá hay luôn Giang ơi, nghe xuất sắc luôn. Tôi nghe Lê Giang ca mà nổi cả da gà".

Cũng đúng lúc Lê Giang cầm nén nhang lên thắp thì còn hạc giấy rơi xuống. Thúy Nga nói: "Đấy, chị Phi Nhung thấy Lê Giang đến thăm mà xúc động quá rớt cả hạc xuống". Nhung ơi, vậy là bà đang nghe tôi nói phải không!".

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Trong lúc đang cúng bái, bất ngờ một con hạc từ bàn thờ rơi xuống - Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, trong khi các nghệ sĩ đã cùng nhau thắp nhang tưởng nhớ nữ nghệ sĩ Phi Nhung, đến khi bắt đầu cúng bái, bất ngờ một con hạc khác từ bàn thờ rơi xuống. Nghệ sĩ Thúy Nga cho rằng do cố nghệ sĩ xúc động nên đã làm rơi con hạc. Lê Giang tiếp tục thốt lên ngậm ngùi: “Nhung ơi vậy là bà nghe tôi nói phải không?’’.

Sự ra đi của cố nghệ sĩ Phi Nhung để lại một nỗi mất mát và tiếc thương không nguôi trong lòng người thân, bạn bè, đồng nghiệp, khán giả. Có thể thấy, tình nghệ sĩ rất đáng trân trọng, tấm lòng của các nghệ sĩ đối đãi với nhau từ khi còn sống đến lúc mất đi rồi thật khiến cho nhiều khán giả ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   cố nghệ sĩ Phi Nhung Lê Giang sao Việt

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