Bài đăng của Wendy - Ảnh chụp màn hình

"There hasn’t been a day where we physically spent Mother’s Day together…. But i did always have a chance to text you no matter where you were at that time. This time I am not getting a response back…. Our phone relationship was all we had to keep us strong.

Chưa có ngày nào con với mẹ gần nhau trong Ngày của Mẹ. Nhưng con luôn có cơ hội nhắn tin cho mẹ bất kể mẹ đang ở đâu vào thời điểm đó. Lần này con không nhận được phản hồi. Mối quan hệ qua điện thoại của hai mẹ con mình là tất cả những gì mình có để giữ cho bền chặt tình yêu thương của hai mẹ con mình", Wendy Phạm viết trên trang cá nhân.