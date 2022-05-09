Con gái Phi Nhung có hành động ý nghĩa dành cho mẹ nhân ngày đặc biệt, dòng tin nhắn ngắn ngủi, không hồi âm đầy đau đớn!

Hậu trường 09/05/2022 11:47

Nhân ngày của Mẹ, con gái cố ca sĩ phi Nhung đã đăng tải dòng tin nhắn được cô gửi cho đấng sinh thành khiến CĐM không khỏi xúc động

Sáng 9/5 (theo giờ Việt Nam), Wendy Phạm - con gái ruột của cố ca sĩ Phi Nhung đã đăng tải lên trang cá nhân "tâm thư" nhân Ngày của Mẹ sau hơn nửa năm đấng sinh thành qua đời vì COVID-19.

Wendy đính kèm dòng tin nhắn cô gửi vào số điện thoại của mẹ, giống như hồi ca sĩ còn sống khiến nhiều cư dân mạng xót xa.  

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Bài đăng của Wendy - Ảnh chụp màn hình

"There hasn’t been a day where we physically spent Mother’s Day together…. But i did always have a chance to text you no matter where you were at that time. This time I am not getting a response back…. Our phone relationship was all we had to keep us strong.

Chưa có ngày nào con với mẹ gần nhau trong Ngày của Mẹ. Nhưng con luôn có cơ hội nhắn tin cho mẹ bất kể mẹ đang ở đâu vào thời điểm đó. Lần này con không nhận được phản hồi. Mối quan hệ qua điện thoại của hai mẹ con mình là tất cả những gì mình có để giữ cho bền chặt tình yêu thương của hai mẹ con mình", Wendy Phạm viết trên trang cá nhân.

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Phi Nhung từng có dự định sang Mỹ thăm con sau 2 năm xa cách nhưng chưa thực hiện được vì ở dịch bệnh - Ảnh: Internet

Mặc dù mẹ đã ra đi hơn nửa năm nhưng con gái Phi Nhung vẫn duy trì gửi tin nhắn cho mẹ.  Wendy Phạm cho biết đây là cách cô lưu giữ yêu thương của hai mẹ con. Đọc đoạn tin nhắn ngắn ngủi không hồi âm của Wendy Phạm, không ít cư dân mạng đã nghẹn ngào, chực trào nước mắt và để lại nhiều bình luận động viên. 

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CĐM để lại bình luận động viên con gái Phi Nhung - Ảnh chụp màn hình

Được biết, trước khi Phi Nhung qua đời, Wendy Phạm phải xa mẹ gần hai năm vì dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Đến thời điểm giọng ca Bông Điên Điển muốn sang thăm con và cháu ngoại mới sinh, thì bất ngờ cố ca sĩ lại lựa chọn ở lại Việt Nam để làm từ thiện trong mùa dịch. Kế đó, Phi Nhung không may mắc COVID-19 và qua đời sau thời gian điều trị tích cực tại bệnh viện.

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