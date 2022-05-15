Rời xa 'vòng tay' của mẹ nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường vẫn bị 'cà khịa' chỉ vì danh xưng đặc biệt này

Hậu trường 15/05/2022 14:15

Sau ồn ào với cố ca sĩ Phi Nhung và ekip mẹ nuôi, Hồ Văn Cường là một cái tên nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt tư dư luận.

Mới đây, Hồ Văn Cường tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả khi xuất hiện trong một chương trình âm nhạc tại Đà Lạt. Đặc biệt, trong chương trình, còn có sự góp mặt của danh ca Ngọc Sơn, hai thầy trò đã có những màn song ca cực ăn ý. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là màn giới thiệu của nam danh ca Ngọc Sơn dành cho cậu học trò yêu quý của mình.

Cụ thể, Ngọc Sơn đã giới thiệu học trò Hồ Văn Cường là "Ngôi sao ca nhạc". Nam danh ca phát biểu: "Ngọc Sơn mời đến chương trình hôm nay một truyền nhân của Ngọc Sơn, đó chính là ngôi sao ca nhạc Hồ Văn Cường".

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Ngọc Sơn đã giới thiệu học trò Hồ Văn Cường là 'Ngôi sao ca nhạc' - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó, Hồ Văn Cường xuất hiện trong sự mong chờ và tiếng vỗ tay của khán giả. Tuy nhiên, giọng ca trẻ 10X nhanh chóng lên tiếng cảm ơn thầy nhưng không dám nhận danh xưng "Ngôi sao ca nhạc".

Nam ca sĩ bộc bạch: "Cảm ơn bác vì đã giới thiệu cho con rất hoành tráng nhưng con không dám nhận con là ngôi sao đâu ạ!". Trước câu trả lời của Hồ Văn Cường, Ngọc Sơn cho biết: "Mình cứ đưa con cháu mình lên, chẳng có gì cả đúng không quý vị. Con là một ngôi sao truyền hình, là một ngôi sao trẻ thật sự".

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Phản ứng của khán giả trước danh sự đặc biệt dành cho Hồ Văn Cường - Ảnh: Chụp màn hình

Đoạn clip ngắn đã được lan truyền trên mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Ngoài những bình luận tích cực từ khán giả, cũng có một số thành phần tỏ ra khó chịu về con nuôi Phi Nhung. Những người này cho biết giọng ca của Hồ văn Cường chưa thực sự xứng đáng với danh xưng “Ngôi sao ca nhạc”.

Sau khi được bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn giúp đỡ, Hồ Văn Cường hiện đã trưởng thành hơn, nam ca sĩ đã vui vẻ trở lại, giao lưu với khán giả nhiều hơn thời điểm vướng ồn ào với cố ca sĩ Phi Nhung.

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Sau khi được Ngọc Sơn và bầu Thụy cưu mang, mọi hoạt động liên quan đến âm nhạc của Hồ Văn Cường luôn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường Cố nghệ sĩ Phi Nhung sao Việt

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