Giọng hát bị chê 'xuống phong độ' nhưng Hồ Văn Cường vẫn giữ trong tay loạt thành tích 'khủng' này sau khi được Ngọc Sơn dìu dắt

Liên tục bị chê bai giọng hát nhưng Hồ Văn Cường vẫn có trong tay loạt thành tích khủng sau lần tái xuất trở lại âm nhạc.
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Thời gian qua, cái tên Hồ Văn Cường vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm và chú ý của khán giả, đặc biệt từ sau ồn ào nghi vấn cát-xê không được công ty mẹ nuôi Phi Nhung minh bạch. Sau khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, Hồ Văn Cường hoạt động nghệ thuật dưới sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thụy.
Gần đây, trên mạng xã hội nổ ra nhiều tranh cãi về giọng hát "xuống phong độ" của nam ca sĩ nhí. Cụ thể gần đây nhất là trong một buổi biểu diễn tại quê nhà, Hồ Văn Cường bị chê giọng ca "còn thua hát karaoke, đám cưới". Tuy nhiên, tạm bỏ qua những tranh cãi về giọng hát, nếu theo dõi trang Yuotube của Bầu Thụy thì có thể thấy, các đoạn clip biểu diễn của Hồ Văn Cường vẫn nhận được thành tích cao.
Cụ thể, trong vòng 2 tháng trở lại đây, hầu hết các đoạn clip của Hồ Văn Cường đều ngót nghét từ triệu view cho đến vài triệu view. Có những lúc, các đoạn clip này còn liên tục xuất hiện trên top trending Youtube nhiều ngày liên tiếp.
Có thể những con số này không thật sự quá cao, tuy nhiên đối với sự trở lại mà được thành tích như vậy cũng rất ân tượng. Đặc biệt, những đoạn clip này chỉ là quay lại buổi diễn trên sân khấu chứ không phải một MV được đầu tư chỉn chu.
Sau nhiều biến cố, Hồ Văn Cường vẫn cần phải cải thiện rất nhiều về giọng hát của mình. Hy vọng với sự dìu dắt của ca sĩ Ngọc Sơn, bầu Thụy và tình yêu thương của đổng đảo khán giả, Hồ Văn Cường sẽ sớm lấy lại phong độ trong giọng hát và cho ra mắt nhiều sản phẩm bùng nổ hơn.