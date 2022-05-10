Giọng hát bị chê 'xuống phong độ' nhưng Hồ Văn Cường vẫn giữ trong tay loạt thành tích 'khủng' này sau khi được Ngọc Sơn dìu dắt

Thời gian qua, cái tên Hồ Văn Cường vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm và chú ý của khán giả, đặc biệt từ sau ồn ào nghi vấn cát-xê không được công ty mẹ nuôi Phi Nhung minh bạch. Sau khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, Hồ Văn Cường hoạt động nghệ thuật dưới sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thụy.

Sau khi Phi Nhung qua đời, Hồ Văn Cường được Ngọc Sơn và bầu Thụy giúp đỡ trong hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Internet

Gần đây, trên mạng xã hội nổ ra nhiều tranh cãi về giọng hát "xuống phong độ" của nam ca sĩ nhí. Cụ thể gần đây nhất là trong một buổi biểu diễn tại quê nhà, Hồ Văn Cường bị chê giọng ca "còn thua hát karaoke, đám cưới". Tuy nhiên, tạm bỏ qua những tranh cãi về giọng hát, nếu theo dõi trang Yuotube của Bầu Thụy thì có thể thấy, các đoạn clip biểu diễn của Hồ Văn Cường vẫn nhận được thành tích cao.