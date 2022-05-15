Ngọc Sơn tiết lộ 'mức cát-xê' của Hồ Văn Cường tại đêm nhạc Đà Lạt: 'Cũng chừng vài trăm triệu, ký đàng hoàng'

Hồ Văn Cường cũng chia sẻ thêm đây là lần đầu tiên bố mẹ đến tham dự liveshow của mình kể từ khi đi hát đến nay. Nam ca sĩ vô cũng hạnh phúc khi bố mẹ đến để ủng hộ phần trình diễn của mình.

Mới đây, Hồ Văn Cường và danh ca Ngọc Sơn đã có buổi diễn tại Đà Lạt. Đáng chú ý, sau khi trình diễn xong, MC bất ngờ mời bố mẹ Hồ Văn Cường lên sân khấu phát biểu, tuy nhiên cả 2 đã từ chối. Ngay sau đó Hồ Văn Cường đã lên tiếng giải thích thay bố mẹ, anh cho biết đã có giao kèo từ trước là bố mẹ chỉ lên sân khấu đứng cùng chứ không phát biểu.

Tại đêm nhạc này, Ngọc Sơn cũng tiết lộ cát xê mà Hồ Văn Cường nhận được trong sự kiện đó. "Ông hoàng nhạc sến" cho biết: "Giúp đỡ Cường bằng cách tạo ra những show diễn cho Cường hát, không phải cộng theo, mang theo show của Ngọc Sơn. Show của Cường có tên riêng đàng hoàng, có sự trân trọng, hát nhiều bài và hát hay. Nói với fan của Cường là yên tâm. Vừa rồi đi hát ở bên kia đó, show của Bầu Thụy, nói thẳng luôn cho mọi người yên tâm.

Thay vì tặng Cường xây nhà, xây cửa, chuyện đó nhạy cảm lắm, chúng tôi tạo điều kiện vừa hát hay mà Cường đứng trên bằng đôi bàn chân của mình thì cũng chừng 200 triệu đồng, ký đàng hoàng. Nghĩa là một show cho Cường và tiếp tục làm những show tiếp cho Cường".

Ngọc Sơn tiết lộ giá cát - xê của Hồ Văn Cường tại đêm nhạc Đà Lạt - Ảnh: Internet

Sau khi rời khỏi ‘nhà chung’ của mẹ nuôi Phi Nhung, ca sĩ Ngọc Sơn đã chính thức lên tiếng về việc sẽ nâng đỡ cho Hồ Văn Cường trong cả con đường nghệ thuật lẫn cuộc sống.

Ngọc Sơn giúp đỡ Hồ Văn Cường trên con đường âm nhạc - Ảnh: Internet

Nhận xét về giọng hát của cựu Quán quân Vietnam's Idol Kid, danh ca Ngọc Sơn chia sẻ: "Hồ Văn Cường trước hết là giọng ca có âm sắc đẹp, lạ, điều đó rất tốt, nhưng vấn đề là phần phát âm. Đây là điều rất quan trọng với một ca sĩ. Không thầy đố mày làm nên, cái này đều do rèn luyện mà có. Hồ Văn Cường có thể đào tạo tốt được với điều kiện em ấy phải chăm chỉ, nỗ lực hết sức. Tôi không dám hứa nhiều nhưng sẽ cố gắng để hỗ trợ và giúp đỡ em ấy".

Bên cạnh việc rèn luyện về chất giọng cho Hồ Văn Cường, ca sĩ Ngọc Sơn cho hay anh sẽ không quên dạy thêm cho giọng ca người Tiền Giang về cách đối nhân xử thế, lòng hiếu thảo, biết ơn, tôn sư trọng đạo, đâu là con đường đúng, sống làm sao để mọi người thương yêu mình.