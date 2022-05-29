Mạnh Quỳnh đã đăng tải một đoạn clip livestream của mình lên trang Youtube. Đoạn video chính là những tâm sự của Mạnh Quỳnh bộc bạch cùng khán giả nhắc về một vài kỉ niệm cùng cố ca sĩ Phi Nhung.

Mới đây, Mạnh Quỳnh đã đăng tải một đoạn clip livestream của mình lên trang Youtube. Đoạn video chính là những tâm sự của Mạnh Quỳnh bộc bạch cùng khán giả nhắc về một vài kỉ niệm cùng cố ca sĩ Phi Nhung, đó là kỉ niệm đội mưa đi hát cùng Phi Nhung khiến khán giả không khỏi chú ý.

Mạnh Quỳnh - Ảnh: Internet

Theo đó, giọng ca ‘Thành phố buồn’ đã chia sẻ: "....Bị ướt rất là nhiều và lạnh, và hôm đó Mạnh Quỳnh và Phi Nhung hai đứa đã quyết định không đứng trong mái che để hát và chạy ngay ra ngoài trời mưa để hát cũng như để dầm mưa...". Nói đến đây cảm xúc của Mạnh Quỳnh như chợt trào ra ngoài nên nam ca sĩ đã cố gắng nén nó lại và bồi hồi một lúc lâu. Sau đó, Mạnh Quỳnh cố bình tĩnh trở lại và tiếp tục chia sẻ với khán giả về những câu chuyện khác, nhưng dường như khán giả vẫn thấy đâu đó trong ánh mắt và giọng nói của Mạnh Quỳnh vẫn rất nghẹn ngào khi nhắc đến cố ca sĩ Phi Nhung.

Mạnh Quỳnh từng đội mưa đi hát cùng Phi Nhung - Ảnh: Internet

Được biết Mạnh Quỳnh và Phi Nhung là cặp đôi sân khấu nổi tiếng hải ngoại gắn bó suốt hàng chục năm. Ngay sau Phi Nhung mất, là một người bạn tri kỷ, Mạnh Quỳnh rất đau buồn và sáng tác các ca khúc, để tặng riêng cho Phi Nhung. Giọng ca ‘Nối lại tình xưa’ còn tổ chức đêm nhạc Nhớ Nhung cùng các con nuôi của Phi Nhung và người hâm mộ cô, để nhớ về một người ca sĩ tài năng, nặng lòng với công tác thiện nguyện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/manh-quynh-bat-ngo-tiet-lo-mot-ki-niem-kho-quen-cung-phi-nhung-truoc-ngay-co-ca-si-qua-doi-471954.html