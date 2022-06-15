Bất ngờ xuất hiện trong dàn trai bưng quả đám cưới Minh Hằng, Lương Mạnh Hải khiến netizen ngưỡng mộ với cuộc sống hạnh phúc ở tuổi 41

Hậu trường 15/06/2022 09:46

Việc Lương Mạnh Hải gây bất ngờ khi có mặt tại đám cưới Minh Hằng không khỏi khiến người hâm mộ tò mò về cuộc sống của nam diễn viên đình đám ngày nào bây giờ đang ra sao?.

Cách đây không lâu, đám hỏi của nữ diễn viên Minh Hằng và bạn trai giàu có đã được tổ chức tại tư gia của cô nàng. Đám hỏi được Minh Hằng đầu tư vô cùng chỉn chu, cẩn thận đến từng bối cảnh, đặc biệt sự hiện diện của dàn phù dâu, phù rể là "trai xinh ái đẹp" Vbiz càng khiến dân tình thêm phần phấn khích trước nhan sắc xinh đẹp của mọi người. 

Bất ngờ xuất hiện trong dàn trai bưng quả đám cưới Minh Hằng, Lương Mạnh Hải khiến netizen ngưỡng mộ với cuộc sống hạnh phúc ở tuổi 41 - Ảnh 1
 Lương Mạnh Hải bất ngờ góp mặt tại lễ cưới của Minh Hằng - Ảnh: Internet

Dẫu vậy người khiến khán giả đặc biệt quan tâm và gây sự chú ý nhất chính là sự xuất hiện người "tình màn ảnh" của Minh Hằng là Lương Mạnh Hải gây sốt với màn hiện diện cực phẩm, phong độ chuẩn soái ca. Sau nhiều năm vắng bóng khỏi các sự kiện của làng giải trí việc anh có mặt tại buổi lễ của người bàn thân không khỏi khiến cho những người hâm mộ tò mò về cuộc sống hiện tại sau khi nói lời chia tay với Showbiz bây giờ đang ra sao?.

Bất ngờ xuất hiện trong dàn trai bưng quả đám cưới Minh Hằng, Lương Mạnh Hải khiến netizen ngưỡng mộ với cuộc sống hạnh phúc ở tuổi 41 - Ảnh 2
Lương Mạnh Hải và Minh Hằng từng là cặp đôi tình nhân nổi tiếng trên màn ảnh Việt - Ảnh: Internet

Tuy nhiên trước khi nói về cuộc sống hiện tại của anh chàng, hãy cùng điểm qua một số thông tin chi tiết về Lương Mạnh Hải. Cụ thể, hiện nay anh là một nam đạo diễn, diễn viên điện ảnh và truyền hình nổi tiếng, được nhiều khán giả Việt Nam thế hệ 9X yêu mến. Có thể kể đến một số dự án phim ảnh nổi tiếng có sự góp mặt của anh như: Tuyết nhiệt đới, Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc,... 

Bất ngờ xuất hiện trong dàn trai bưng quả đám cưới Minh Hằng, Lương Mạnh Hải khiến netizen ngưỡng mộ với cuộc sống hạnh phúc ở tuổi 41 - Ảnh 3
Lương Mạnh Hải là một trong những sao nam nổi tiếng nhất tại thời điểm đó - Ảnh: Internet

Tại thời điểm đó, nam diễn viên sinh năm 1981 thuộc vào hàng ngũ những sao nam được trả lương hậu hĩnh nhất tại Việt Nam và tưởng chừng như sự nghiệp của anh rồi sẽ còn bay cao hơn nữa, thế nhưng Lương Mạnh Hải đã khiến cho tất cả bất ngờ khi quyết định dừng lại và chọn cách ngồi từ phía sau hậu trường để nhường chỗ cho những thế hệ diễn viên trẻ phát triển. 

Bất ngờ xuất hiện trong dàn trai bưng quả đám cưới Minh Hằng, Lương Mạnh Hải khiến netizen ngưỡng mộ với cuộc sống hạnh phúc ở tuổi 41 - Ảnh 4

Bất ngờ xuất hiện trong dàn trai bưng quả đám cưới Minh Hằng, Lương Mạnh Hải khiến netizen ngưỡng mộ với cuộc sống hạnh phúc ở tuổi 41 - Ảnh 5
Hiện tại anh đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người thân của mình - Ảnh: Internet

Theo một số bộ phận netizen cho rằng, quyết định của anh chàng có thể là đã quá vội vàng ở thời điểm đó bởi nam diễn viên vẫn còn đủ khả năng để tham gia vào bất kỳ vai diễn lớn nào tại thời điểm đó. Tạm gác qua những nối tiếc khi xưa của người hâm mộ, hiện tại, anh đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên cạnh gia đình. Nam diễn viên thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc tụ họp cùng bạn bè và người thân trên trang cá nhân. Ở tuổi 41, Lương Mạnh Hải vẫn giữ được nét trẻ trung, tươi tắn như thuở mới vào nghề, nhiều fan hâm mộ còn tỏ ra ghen tị với nhan sắc trẻ mãi không già của anh chàng. 

Bất ngờ xuất hiện trong dàn trai bưng quả đám cưới Minh Hằng, Lương Mạnh Hải khiến netizen ngưỡng mộ với cuộc sống hạnh phúc ở tuổi 41 - Ảnh 6
Nhan sắc trẻ trung của nam diễn viên đình đám ngày nào ở tuổi 41 - Ảnh: Internet

Có thể thấy dù cho đã rời khỏi làng giải trí được một thời gian khá dài nhưng mỗi khi xuất hiện, sức hút của Lương Mạnh Hải vẫn chưa bao giờ tụt giảm. Netizen cũng hy vọng sắp tới sẽ được nhìn thấy anh trên màn ảnh thêm một lần nữa bởi nét diễn của nam diễn viên vẫn luôn in sâu vào tâm trí của những người thuộc thế hệ 9x. 

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