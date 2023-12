NSND Việt Anh bất ngờ phát ngôn gây 'sốc' sau vụ Hữu Tín bị bắt quả tang sử dụng 'chất kích thích': 'ở nhà mà sao Công an biết vô bắt?'

Vụ việc diễn viên Hữu Tín bị Công an bắt tại trận đang sử dụng chất ma túy tại phòng của mình đang gây xôn xao trong vài ngày vừa qua. Vốn là nghệ sĩ cũng khá có tiếng trong nghề và được nhiều người biết đến qua một số tác phẩm, vì vậy sau khi nghe tin không tí người đã tỏ ra bất ngờ và có phần sốc trước hình ảnh Hữu Tín bị còng tay tại phòng riêng của mình.

NSND Hồng Vân vừa tức giận vừa thương cho đàn em chỉ vì một phút sai lầm mà dẫn tới hậu quả khó lường. “Cả đêm qua không tài nào ngủ được. Vừa giận, vừa buồn, vừa thương. Cuộc sống tự mình định đoạt, tương lai do mình quyết định, còn sống là còn phấn đấu, sai đến đâu sửa đến đó, vấp ngã chỗ nào đứng lên ở chỗ đó….Hãy cố gắng vì những người thân bên mình”, NSND Hồng Vân trăn trở về việc học trò của mình dính vào vòng lao lý.

Dòng bình luận gây phẫn nộ cư dân mạng của NSND Việt Anh - Ảnh: Internet

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như NSND Việt Anh không xuất hiện và để lại một bình luận gây phẫn nộ. Cụ thể trong lúc hỏi thăm Hồng Vân về lý do buồn bã, nam nghệ sĩ đã bất ngờ phát ngôn cho rằng việc Hữu Tín là do xui rủi khi bị ''bạn xấu'' chỉ điểm cho công an tới vây bắt.