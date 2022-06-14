NSND Việt Anh bất ngờ phát ngôn gây 'sốc' sau vụ Hữu Tín bị bắt quả tang sử dụng 'chất kích thích': 'ở nhà mà sao Công an biết vô bắt?'

Hậu trường 14/06/2022 10:11

Phát ngôn của NSND Việt Anh đang khiến netizen cảm thấy phẫn nộ hơn bao giờ hết.

Vụ việc diễn viên Hữu Tín bị Công an bắt tại trận đang sử dụng chất ma túy tại phòng của mình đang gây xôn xao trong vài ngày vừa qua. Vốn là nghệ sĩ cũng khá có tiếng trong nghề và được nhiều người biết đến qua một số tác phẩm, vì vậy sau khi nghe tin không tí người đã tỏ ra bất ngờ và có phần sốc trước hình ảnh Hữu Tín bị còng tay tại phòng riêng của mình. 

NSND Việt Anh bất ngờ phát ngôn gây 'sốc' sau vụ Hữu Tín bị bắt quả tang sử dụng 'chất kích thích': 'ở nhà mà sao Công an biết vô bắt?' - Ảnh 1
Bài đăng của NSND Hồng Vân về Hữu Tín - Ảnh: chụp màn hình
NSND Việt Anh bất ngờ phát ngôn gây 'sốc' sau vụ Hữu Tín bị bắt quả tang sử dụng 'chất kích thích': 'ở nhà mà sao Công an biết vô bắt?' - Ảnh 2
NSND Hồng Vân và Hữu Tín - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, người buồn bã nhất có lẽ chính là NSND Hồng Vân bởi cô chính là người đã dẫn dắt, chỉ bảo và nâng đỡ nam diễn viên sinh năm 1987 từ lúc vào nghề. Vì vậy mà khi chứng kiến sai lầm của người học trò của mình, nữ nghệ sĩ không khỏi phần đau buồn và có phần thất vọng. 

NSND Hồng Vân vừa tức giận vừa thương cho đàn em chỉ vì một phút sai lầm mà dẫn tới hậu quả khó lường. “Cả đêm qua không tài nào ngủ được. Vừa giận, vừa buồn, vừa thương. Cuộc sống tự mình định đoạt, tương lai do mình quyết định, còn sống là còn phấn đấu, sai đến đâu sửa đến đó, vấp ngã chỗ nào đứng lên ở chỗ đó….Hãy cố gắng vì những người thân bên mình”, NSND Hồng Vân trăn trở về việc học trò của mình dính vào vòng lao lý.

NSND Việt Anh bất ngờ phát ngôn gây 'sốc' sau vụ Hữu Tín bị bắt quả tang sử dụng 'chất kích thích': 'ở nhà mà sao Công an biết vô bắt?' - Ảnh 3
Dòng bình luận gây phẫn nộ cư dân mạng của NSND Việt Anh - Ảnh: Internet

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như NSND Việt Anh không xuất hiện và để lại một bình luận gây phẫn nộ. Cụ thể trong lúc hỏi thăm Hồng Vân về lý do buồn bã, nam nghệ sĩ đã bất ngờ phát ngôn cho rằng việc Hữu Tín là do xui rủi khi bị ''bạn xấu'' chỉ điểm cho công an tới vây bắt. 

Trước lời bình luận của NSND Việt Anh, netizen tỏ ra cực kỳ phẫn nộ, thậm chí một số netizen còn cho rằng nam nghệ sĩ đang không nhận ra lỗi sai trầm trọng của người đàn em mà còn cho rằng điều đó là do xui rủi ? Thật đáng xấu hổ.

NSND Việt Anh bất ngờ phát ngôn gây 'sốc' sau vụ Hữu Tín bị bắt quả tang sử dụng 'chất kích thích': 'ở nhà mà sao Công an biết vô bắt?' - Ảnh 4
Netizen tỏ ra cực kỳ bức xúc trước phát ngôn thiếu suy nghĩ của nam nghệ sĩ - Ảnh: Internet
NSND Việt Anh bất ngờ phát ngôn gây 'sốc' sau vụ Hữu Tín bị bắt quả tang sử dụng 'chất kích thích': 'ở nhà mà sao Công an biết vô bắt?' - Ảnh 5
NSND Việt Anh - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ diễn viên Hữu Tín (tên đầy đủ Trần Hữu Tín, 35 tuổi) bị phát hiện sử dụng ma túy, Công an quận 8, TP.HCM cho biết đang tạm giữ nghệ sĩ này và 1 người tên Nguyễn Hoàng Phi (32 tuổi).

Bên cạnh đó, cảnh sát đang củng cố hồ sơ để xử lý 4 người khác về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; sử dụng trái phép trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan công an, diễn viên Hữu Tín khai nhân hành vi. Trước đó, Tín cùng bạn tới quán bar ở quận 1 vui chơi và mua ma túy sử dụng. Sau đó, do lượng ma túy còn dư nhiều nên Tín đem về căn hộ chung cư ở Giai Việt, phường 5, quận 8 chờ dịp để tiếp tục sử dụng.

Diễn viên Hữu Tín khai gì tại cơ quan điều tra sau khi bị tạm giữ do phát hiện sử dụng chất 'kích thích'?

Diễn viên Hữu Tín khai gì tại cơ quan điều tra sau khi bị tạm giữ do phát hiện sử dụng chất 'kích thích'?

Liên quan đến vụ diễn viên Hữu Tín bị phát hiện chơi đồ ''kích thích'', mới đây qua bước sơ khảo ban đầu số ma túy trên được dùng tại quán bar, sau khi chơi xong nam diễn viên đã mang về căn hộ của mình tại quận 8 để tiêu thụ.

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