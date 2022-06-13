Diễn viên Hữu Tín khai gì tại cơ quan điều tra sau khi bị tạm giữ do phát hiện sử dụng chất 'kích thích'?

Liên quan đến vụ diễn viên Hữu Tín bị phát hiện chơi đồ ''kích thích'', mới đây qua bước sơ khảo ban đầu số ma túy trên được dùng tại quán bar, sau khi chơi xong nam diễn viên đã mang về căn hộ của mình tại quận 8 để tiêu thụ.

Liên quan vụ diễn viên Hữu Tín (tên đầy đủ là Trần Hữu Tín, 35 tuổi) bị phát hiện sử dụng ma túy, theo nguồn tin từ Zing News, Công an quận 8, TP.HCM, cho biết đang tạm giữ nghệ sĩ này và Nguyễn Hoàng Phi (32 tuổi).

Ngoài ra, cảnh sát còn củng cố hồ sơ để xử lý 4 người khác về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, ngày 11/6, Công an quận 8 kiểm tra một căn hộ ở chung cư Giai Việt, phường 5, quận 8. Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong phòng ngủ có một đĩa sành chứa ma túy và 2 gói nylon chứa 11 viên ma túy.

Nam diễn viên Hữu Tín bị bắt cùng với tang vật tại hiện trường - Ảnh: Zing News

Dẫn theo nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, thời điểm kiểm tra, trong căn hộ có sáu người gồm Trần Trúc Anh, Trần Hữu Tín, Nguyễn Hoàng Phi, Trần Thanh Tâm, Nguyễn Thị Xuân Thanh và Dương Thái Ngọc Huyền. Những người này có độ tuổi từ 18 đến 35.

Qua test nhanh, Tín, Tâm và Huyền đều dương tính với chất ma tuý.

Thu thập lời khai, những người này cho biết tháng 4/2022, Tín cùng bạn bè tụ tập tại một quán bar ở quận 1 để sử dụng ma túy. Đến cuối tiệc, Tín đem số ma tuý còn dư về căn hộ để có dịp tụ tập bạn bè cùng sử dụng.

Công an quận 8 đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

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