Vụ DV hài Hữu Tín bị bắt quả tang sử dụng chất cấm: NS Hồng Vân không liên quan cũng bị dân mạng réo liên hồi

“Không biết Tín có kịp được thả ra để diễn không cô Vân nhỉ?”.

Theo đó, bình luận động viên học trò từ NSND Hồng Vân bỗng chốc bị lục lên. CĐM mỉa mai nữ nghệ sĩ, đưa chuyện Hữu Tín dùng chất cấm ra để chế giễu. “Cứu học trò ra đi kìa cô”. "có học trò ngoan ghê"; "pha này thì đen rồi"

“Còn diễn không cô Hồng Vân?”.

“Tín bị bắt rồi, diễn gì nữa cô Vân”.

CĐM tràn vào bình luận, liên tục mỉa mai NSND Hồng Vân. Ảnh: 2sao.

Bên cạnh việc tràn vào trang cá nhân của diễn viên này, CĐM còn tìm lại những bài đăng cũ của anh chàng, liên tục bình luận câu nói nghệ sĩ Hồng Vân có phần khiếm nhã và mỉa mai mặc dù NSND không liên quan đến vụ việc trên.

Như thông tin đã đưa về một diễn viên hài bị bắt khi đang sử dụng chất cấm trong nhà riêng. Cư dân mạng đã hết sức bàng hoàng, vụ việc ngay lập tức trở thành tâm điểm.

Diễn viên Hữu Tín tốt nghiệp khoa diễn viên tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 2009, sau đó được mời về công tác tại sân khấu của NS Hồng Vân. Anh trở nên nổi tiếng sau khi trở thành Quán quân trong một chương trình hài năm 2016 cùng nhiều gameshow truyền hình như Quán quân Nghệ Sĩ Đa Tài, Ơn giời cậu đây rồi, Nhanh như chớp, Chọn ai đây.

Ảnh minh họa: Internet

Trang cá nhân của bạn gái Hữu Tín cũng bị dân mạng tấn công. Theo đó, nhiều người đăng ảnh spam cặp đôi, một số còn khuyên cô bạn gái nên chia tay Hữu Tín, CĐM bày tỏ lo ngại và đáng tiếc cho bạn gái Hữu Tín.

CĐM bình luận, khuyên bạn gái Hữu Tín chia tay diễn viên. Ảnh: Saostar.

Một số bình luận kém duyên chia sẻ về việc 'chia tay chưa', vô tù bóc lịch rồi còn đâu', 'có chơi chất kích thích chung thì chịu thôi'...

Nam diễn viên Hữu Tín nhận được nhiều sự kỳ vọng, khá quen mặt khi từng tham gia nhiều chương trình truyền hình. Tuy nhiên, việc bị phát hiện sử dụng chất cấm khiến nhiều người bày tỏ sự thất vọng lớn.