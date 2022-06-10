Vợ chồng Hà Thanh Xuân - Vua cá Koi "tái xuất", tay trong tay đi du lịch hạnh phúc sau ồn ào hôn nhân

Sau thời gian im ắng, tạm khóa hẳn trang cá nhân. Cặp đôi ca sĩ Hà Thanh Xuân và đại gia Thắng Ngô mới đây đã mở lại, đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào khi đi du lịch cùng nhau.

Trước đó, giữa lùm xùm đời tư về nghi vấn "giàu đổi bạn, sang đổi vợ" của đại gia Thắng Ngô cùng nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân, cả 2 đã tạm khóa trang cá nhân và im lặng một thời gian. Thời điểm khiến cặp đôi ‘khủng hoảng’ trước bão dư luận xuất phát từ việc đám cưới được cho là vô cùng hoành tráng của cả 2 đã diễn ra, CĐM lục lại được clip chỉ mới 2 năm trước, đại gia Vua Cá Koi đã nói những lời yêu thương, ngọt ngào lúc còn khó khăn cho vợ cũ của mình.

Hầu hết đều tỏ ra vô cùng tiếc nuối cho người vợ ‘tào khang’ của đại gia Thắng Ngô và thời điểm này nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân được cho chính là ‘tiểu tam’ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, trang cá nhân của cô bị ném đá liên tục. Hình ảnh lễ cưới đại gia vua cá Koi và nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân. Ảnh: 2sao. Việc doanh nhân luôn một mực ‘bao che’, khẳng định yêu thương và có những phát ngôn ‘khen ngợi’ cô dâu Hà Thanh Xuân như: Quen Xuân, 'thời gian tôi cười bằng cả cuộc đời cộng lại", "Tôi thấy bản chất Hà Thanh Xuân rất lành. Con người có thể giả dối chứ con vật không biết giả dối. Nó phải thấy ai đó thân thiện, hiền hòa, có gì đó thu hút nó thì nó mới tới" cũng khiến vị đại gia này nhận không ít ý kiến tiêu cực.

Đại gia Thắng Ngô tỏ tình cùng ca sĩ Hà Thanh Xuân. Ảnh: Internet. Trên trang cá nhân, chồng ca sĩ Hà Thanh Xuân chia sẻ: "Có lẽ do nham thạch phun trào, gặp nước biển lạnh nên đông cứng nhanh đột ngột tạo ra những đường nứt. Vấn đề nằm ở chỗ tại sao những vết nứt này lại đồng nhất và tạo hình đẹp như vậy. Tạo hóa thật diệu kỳ". Vị đại gia bày tỏ sự yêu thích trước cảnh quan kèm hình ảnh cùng người vợ mới cưới. CĐM đồn đoán, cặp đôi hiện đang tận hưởng hạnh phúc như bao người sau khi làm đám cưới. Điều này cũng ngầm khẳng định tình yêu của hai người vẫn ngọt ngào như những lời "có cánh" của doanh nhân Thắng Ngô đã chia sẻ. Ảnh minh họa: Internet Về phía nữ ca sĩ, cô một mực khẳng định không quan tâm đến quá khứ của chồng. Cặp đôi tin vào tình cảm của đối phương và luôn muốn sống trong hạnh phúc hiện tại. Được biết, nữ ca sĩ có mối quan hệ quen biết người chồng hơn 13 tuổi do một đạo diễn "làm mai". Theo những xâu chuỗi mà các thám tử mạng đã truy tìm, thời điểm này đúng như lời kể của đại gia cá Koi, đã ly hôn vợ. Cả hai sau đó có mối quan hệ gắn kết, đặc biệt. Ảnh minh họa: Internet Chuyện tình giữa “vua cá Koi Việt Nam” - Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân hiện vẫn được bàn luận rôm rả trên mạng xã hội. Sau những phản ứng gay gắt trên trang cá nhân, cả hai đã để sự việc 'êm xuôi' và quay trở lại cuộc sống đời thường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-chong-ha-thanh-xuan-vua-ca-koi-tai-xuat-tay-trong-tay-di-du-lich-hanh-phuc-sau-on-ao-hon-nhan-475376.html