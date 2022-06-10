“Lộ hàng loạt 'hint' HH Diễm Hương cặp kè trai trẻ kém nhiều tuổi, cùng là đại gia chống lưng?

Hậu trường 10/06/2022 19:55

Mới đây, hàng loạt tin đồn, hình ảnh được cho là HH Diễm Hương đang hẹn hò với trai trẻ kém nhiều tuổi khiến CĐM xôn xao.

Trước đó, thông tin về HH Diễm Hương đã bí mật kết hôn với đại gia khiến nhiều người bất ngờ. Theo đó, MXH bỗng xuất hiện tờ giấy đăng ký kết hôn được cho là của Hoa hậu Diễm Hương với một người tên P. Trên giấy cập nhật ngày kết hôn đã gần 2 năm. Tuy nhiên, HH Diễm Hương chưa một lần công bố đã ly hôn với chồng sau 5 năm chung sống hay đi thêm bước nữa khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Chưa hết ‘bán tín bán nghi’ về giấy kết hôn trên, thám tử mạng đã điều tra được danh tính người đàn ông trên tờ giấy, được biết là một đại gia Q.2 (TP.Thủ Đức mới). Tuy nhiên, chính chủ chưa bao giờ tiết lộ về việc này. 

“Lộ hàng loạt 'hint' HH Diễm Hương cặp kè trai trẻ kém nhiều tuổi, cùng là đại gia chống lưng? - Ảnh 1
HH Diễm Hương cặp kè trai trẻ kém nhiều tuổi? Ảnh: Saostar

Mới đây, trước hàng loạt tin đồn, hình ảnh được cho là HH Diễm Hương đang hẹn hò với trai trẻ kém nhiều tuổi tiếp tục khiến CĐM xôn xao.

Cụ thể, các 'hint' HH Diễm Hương cặp kè trai trẻ được lan truyền rầm rộ. Hình ảnh chia sẻ cho thấy nhân vật  thường tụ tập bạn bè, cùng nhau dự các buổi liên hoan, tiệc tùng. Người trong ảnh trên được cho là kém nàng Hậu nhiều tuổi, có mối quan hệ khá thân thiết với con trai cô. 

Trang cá nhân ‘trai trẻ’ thường xuyên úp ảnh ‘mập mờ’ gần gũi và thân mật với người phụ nữ, netizen nhận xét rằng ngoại hình khá giống với Hoa hậu Diễm Hương. Ngược lại, trang cá nhân nàng hậu cũng xuất hiện không ít hình ảnh nhân vật kể trên.

“Lộ hàng loạt 'hint' HH Diễm Hương cặp kè trai trẻ kém nhiều tuổi, cùng là đại gia chống lưng? - Ảnh 2
“Lộ hàng loạt 'hint' HH Diễm Hương cặp kè trai trẻ kém nhiều tuổi, cùng là đại gia chống lưng? - Ảnh 3
“Lộ hàng loạt 'hint' HH Diễm Hương cặp kè trai trẻ kém nhiều tuổi, cùng là đại gia chống lưng? - Ảnh 4
Tin đồn HH Diễm Hương cặp kè trai trẻ. Ảnh: Saostar.

Sự thực về HH Diễm Hương cặp kè trai trẻ vẫn chỉ là những tin đồn trên mạng xã hội, chưa được người trong cuộc lên tiếng hay có bất cứ xác nhận nào. Câu chuyện vẫn đang được bàn tán xôn xao.

Trước đó, HH Diễm Hương từng vướng khá nhiều lùm xùm từ sự nghiệp đến tình duyên. Cô đã từng ly hôn người chồng thứ nhất sau 3 năm chung sống. Người chồng thứ 2 có tên Quang Huy cũng được cho là đã ly hôn vào thời điểm 2020 nhưng cả hai chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ. 

Thời điểm gần đây, tin đồn Diễm Hương tiếp tục cặp kè với đại gia và tình trẻ? khiến cô nhận về không ít lời bàn tán. Người hâm mộ biết đến Diễm Hương là nàng hậu có đường tình duyên vô cùng truân chuyên. Trong những thời điểm trên, Diễm Hương đã từng gây chấn động vì đời tư của mình, thậm chí còn khiến fan ngán ngẫm, đồng thời ảnh hưởng đến mức bị người thân từ mặt.

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Từ khóa:   HH Diễm Hương Hoa hậu diễm hương cặp kè trai trẻ

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