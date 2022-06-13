Bạn gái Hữu Tín bị dân mạng tấn công, khuyên 'chia tay sớm bớt đau khổ' ngay khi rầm rộ tin nam diễn viên sử dụng chất cấm

Hậu trường 13/06/2022 09:09

Sau thông tin phát hiện diễn viên Hữu Tín dùng chất cấm, cư dân mạng đã tràn vào tài khoản của bạn gái nam diễn viên để bình luận công kích.

Theo thông tin của Zingnews, ngày 12/6, Công an quận 8 (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ xử lý một số người bị phát hiện sử dụng chất ma túy tại căn hộ chung cư trên địa bàn. Trước đó, lực lượng chức năng quận 8 kiểm tra căn hộ chung cư ở phường 5, quận 8, phát hiện một số người đang sử dụng ma túy. Theo cảnh sát, trong số này có diễn viên hài Hữu Tín. Những người này sau đó bị đưa về trụ sở lấy lời khai, làm rõ hành vi.

Bạn gái Hữu Tín bị dân mạng tấn công, khuyên 'chia tay sớm bớt đau khổ' ngay khi rầm rộ tin nam diễn viên sử dụng chất cấm - Ảnh 1
Hữu Tín là một trong những nam diễn viên trẻ triển vọng, được yêu mến trong thời gian qua - Ảnh: Internet

Ngay sau khi thông tin lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội, dân tình đã tràn vào trang cá nhân của Hữu Tín tấn công. Chưa kể, tài khoản Facebook của bạn gái anh - diễn viên Trúc Anh cũng bị hứng chịu gạch đá. Nhiều người còn spam cả hình ảnh Hữu Tín bị bắt giữ dưới bài đăng của cả hai. Thậm chí, không ít cư dân mạng còn khuyên Trúc Anh nên chia tay Hữu Tín.

Bạn gái Hữu Tín bị dân mạng tấn công, khuyên 'chia tay sớm bớt đau khổ' ngay khi rầm rộ tin nam diễn viên sử dụng chất cấm - Ảnh 2

Bạn gái Hữu Tín bị dân mạng tấn công, khuyên 'chia tay sớm bớt đau khổ' ngay khi rầm rộ tin nam diễn viên sử dụng chất cấm - Ảnh 3

Bạn gái Hữu Tín bị dân mạng tấn công, khuyên 'chia tay sớm bớt đau khổ' ngay khi rầm rộ tin nam diễn viên sử dụng chất cấm - Ảnh 4
Dân mạng vào thẳng trang cá nhân của bạn gái Hữu Tín và để lại nhiều bình luận mỉa mai - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Hữu Tín cũng công khai có bạn gái là diễn viên Trúc Anh cách đây 1 năm. Cô hiện làm việc ở sân khấu kịch Phú Nhuận. Nam diễn viên hài chia sẻ quen biết bạn gái vào năm 2017: "Chúng tôi quen biết nhau từ khi hoạt động trên sân khấu, cảm mến nhau qua từng nét diễn. Sau đó, qua nhiều lần nói chuyện, đi chơi, dần dần trở thành người yêu".

Hữu Tín cũng là một trong những diễn viên hài, trưởng thành từ sân khấu kịch Hồng Vân. Anh nổi tiếng sau khi giành được giải Quán quân Cười xuyên Việt năm 2016. Thời gian qua, nam diễn viên nhận được nhiều sự yêu mến khi góp mặt trong nhiều game show như "Ơn giời cậu đây rồi", "Nhanh như chớp",... 

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