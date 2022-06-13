Theo thông tin của Zingnews, ngày 12/6, Công an quận 8 (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ xử lý một số người bị phát hiện sử dụng chất ma túy tại căn hộ chung cư trên địa bàn. Trước đó, lực lượng chức năng quận 8 kiểm tra căn hộ chung cư ở phường 5, quận 8, phát hiện một số người đang sử dụng ma túy. Theo cảnh sát, trong số này có diễn viên hài Hữu Tín. Những người này sau đó bị đưa về trụ sở lấy lời khai, làm rõ hành vi.

Hữu Tín là một trong những nam diễn viên trẻ triển vọng, được yêu mến trong thời gian qua - Ảnh: Internet

Ngay sau khi thông tin lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội, dân tình đã tràn vào trang cá nhân của Hữu Tín tấn công. Chưa kể, tài khoản Facebook của bạn gái anh - diễn viên Trúc Anh cũng bị hứng chịu gạch đá. Nhiều người còn spam cả hình ảnh Hữu Tín bị bắt giữ dưới bài đăng của cả hai. Thậm chí, không ít cư dân mạng còn khuyên Trúc Anh nên chia tay Hữu Tín.