Hé lộ hình ảnh bắt tại trận Hữu Tín 'chơi' chất cấm, cơ quan chức năng chưa thông tin chi tiết về số người liên quan đến vụ việc

Hậu trường 12/06/2022 19:31

Nam diễn viên hài Hữu Tín cùng một số người bị công an giữ, lập hồ sơ xử lý vì bị phát hiện sử dụng ma túy tại căn hộ trên địa bàn TP.HCM.

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Lao Động, công an quận 8 (TP.HCM) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý với một số đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý ở trên địa bàn.

Trước đó, vài ngày trước, Công an quận 8 đã ập vào kiểm tra căn hộ ở chung cư trên phường 5, quận 8. Qua kiểm tra, công an phát hiện có một số đối tượng sử dụng chất ma tuý. Đáng nói, trong số những người này có diễn viên hài nổi tiếng là Hữu Tín.

Hé lộ hình ảnh bắt tại trận Hữu Tín 'chơi' chất cấm, cơ quan chức năng chưa thông tin chi tiết về số người liên quan đến vụ việc - Ảnh 1
Diễn viên Hữu Tín lúc bị phát hiện sử dụng  chất cấm - Ảnh: VietNamNet

Theo VietNamNet, tất cả các đối tượng sau đó bị đưa về công an phường để lập hồ sơ xử lý. Cơ quan chức năng chưa thông tin chi tiết về số người bị tạm giữ để lập hồ sơ và lượng ma tuý thu giữ.

Được biết, Hữu Tín (sinh năm 1987, ngụ TP.HCM) là một trong những diễn viên hài, trưởng thành từ sân khấu kịch của bà bầu Hồng Vân. Anh nổi tiếng sau khi trở giành được giải Quán quân Cười xuyên Việt năm 2016.

Thời gian qua, nam diễn viên góp mặt trong nhiều game show như "Ơn giời cậu đây rồi", "Nhanh như chớp"... Anh cùng nhóm hài X-Pro từng đăng quang Cười xuyên Việt.

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