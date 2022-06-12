Phạm Quỳnh Anh 'nhớ như in' khoảnh khắc được cầu hôn, tiết lộ mối quan hệ giữa 'tình trẻ' với 2 con riêng

Hậu trường 12/06/2022 15:06

Mới đây, Phạm Quỳnh Anh đã chia sẻ khoảnh khắc được "tình trẻ" cầu hôn, đồng thời hé lộ mối quan hệ với các con riêng của nữ ca sĩ.

Sau thời gian dài vướng tin đồn bầu bí, vào tối ngày 11/6, Phạm Quỳnh Anh chính thức xác nhận niềm vui làm mẹ. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng sẽ tạm ngưng hoạt động âm nhạc để thực hiện thiên chức làm mẹ. 

Bên cạnh đó, khán giả cũng dành sự quan tâm về "nửa kia" của Phạm Quỳnh Anh, nhất là mối quan hệ với các con riêng của nữ ca sĩ. Cô chia sẻ: "Người này đồng hành với tôi mọi việc trong cuộc sống, chia sẻ trên con đường đời của tôi. Cũng là người rất yêu thương các con của Quỳnh Anh, cho nên đây là một cái duyên". 

Phạm Quỳnh Anh 'nhớ như in' khoảnh khắc được cầu hôn, tiết lộ mối quan hệ giữa 'tình trẻ' với 2 con riêng - Ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh chính thức xác nhận niềm vui làm mẹ - Ảnh: Internet

Trước đó, Phạm Quỳnh Anh cũng đã từng ẩn ý trên trang cá nhân về việc chuẩn bị bước vào một mối quan hệ mới: "Người đàn ông bên cạnh mẹ sau này chắc chắn sẽ phải yêu thương các con trước tiên". Chi tiết nhỏ này từng khiến netizen tin rằng nữ ca sĩ đã tìm được nửa kia cho mình. 

Ngoài ra cô cũng bày tỏ: "Đây chỉ là 1 niềm vui bất ngờ nho nhỏ của Quỳnh Anh nên xin cả nhà cho Quỳnh Anh giữ lại điều này như là chuyện riêng của cá nhân mình. Ai rồi cũng hướng cuộc sống của mình đến những điều bình yên, Quỳnh Anh luôn tôn trọng những người bên cạnh mình vì mỗi người trong chúng ta ai ai cũng đều có những vấn đề riêng, không ai giống ai, mong rằng bản thân Quỳnh Anh cũng sẽ nhận được sự tôn trọng như thế, nhất là dành cho 2 con gái nhỏ".

Phạm Quỳnh Anh 'nhớ như in' khoảnh khắc được cầu hôn, tiết lộ mối quan hệ giữa 'tình trẻ' với 2 con riêng - Ảnh 2
Cô từng ẩn ý trên trang cá nhân về việc chuẩn bị bước vào một mối quan hệ mới - Ảnh: Chụp màn hình
Phạm Quỳnh Anh 'nhớ như in' khoảnh khắc được cầu hôn, tiết lộ mối quan hệ giữa 'tình trẻ' với 2 con riêng - Ảnh 3
Nữ ca sĩ tiết lộ mối quan hệ giữa 'tình trẻ' với 2 con riêng - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, Phạm Quỳnh Anh cho biết cô cảm thấy may mắn khi bước đến chặng đường hạnh phúc cùng người bạn đời mới. Nữ ca sĩ cũng bật mí, người yêu mới và chồng cũ của cô đã cùng ngồi chung trong một buổi tiệc. Hai người nói chuyện vui vẻ, không ngại ngùng. Các con của Phạm Quỳnh Anh cũng dành nhiều tình thương yêu cho "bạn trai" của mẹ.

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Sau thời gian dài né tránh, Phạm Quỳnh Anh cũng chính thức lên tiếng thừa nhận chuyện mang thai con thứ 3 với bạn trai.

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