HOT: Phạm Quỳnh Anh gật đầu thừa nhận chuyện bầu bí với bạn trai, khóc nghẹn ngào trên sân khấu

Hậu trường 11/06/2022 20:14

Sau thời gian dài né tránh, Phạm Quỳnh Anh cũng chính thức lên tiếng thừa nhận chuyện mang thai con thứ 3 với bạn trai.

Tối 11/6, Phạm Quỳnh Anh tổ chức đêm nhạc "Hạnh phúc mới" tại Đà Lạt. Ngay khi xuất hiện, nữ ca sĩ đã thu hút sự chú ý với chiếc bụng to tròn. Diện chiếc váy trắng ôm sát, giọng ca Tình yêu cao thượng khó giấu được chuyện bầu bí. Cuối cùng, tại đêm nhạc của riêng mình, Phạm Quỳnh Anh thừa nhận đang mang thai. 

Trên sóng livestream, có thể cảm nhận được cô rất xúc động khi chia sẻ chuyện vui với người hâm mộ. 

HOT: Phạm Quỳnh Anh gật đầu thừa nhận chuyện bầu bí với bạn trai, khóc nghẹn ngào trên sân khấu - Ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh thừa nhận chuyện có thêm em bé. Ảnh: Chụp màn hình

 

Vào dịp Valentine vừa qua, Phạm Quỳnh Anh đã được cầu hôn bởi bạn trai doanh nhân. Đứng trước sự quan tâm nồng nhiệt và hiếu kỳ của khán giả, cô đã ngầm thừa nhận: "Quỳnh Anh hiểu, đi đôi với sự yêu thương là sự quan tâm, nhưng nếu quá rình rang thì lại trở thành một điều phiền phức đến mọi người, trong khi chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề diễn ra hàng ngày, vẫn còn chiến đấu với số ca nhiễm Covid ngày một tăng cao, và đây chỉ là một niềm vui bất ngờ nho nhỏ của Quỳnh Anh, nên xin cả nhà cho Quỳnh Anh giữ lại điều này như là chuyện riêng của cá nhân mình.

Ai rồi cũng hướng cuộc sống của mình đến những điều bình yên, Quỳnh Anh luôn tôn trọng những người bên cạnh mình vì mỗi người trong chúng ta ai ai cũng đều có những vấn đề riêng, không ai giống ai. Mong rằng bản thân Quỳnh Anh cũng sẽ nhận được sự tôn trọng như thế, nhất là dành cho 2 con gái nhỏ", nữ ca sĩ nghẹn ngào.

Sau khi công khai chuyện bầu bí, Phạm Quỳnh Anh thoải mái hơn hẳn, cô cởi áo khoác ngoài và mong khán giả hiểu cho mẹ bầu. Tại đêm nhạc, nữ ca sĩ nhiệt giao lưu với khán giả và hát lại những bản hit gắn liền với tên tuổi như Hạnh phúc mới, Bụi bay vào mắt...

 

HOT: Phạm Quỳnh Anh gật đầu thừa nhận chuyện bầu bí với bạn trai, khóc nghẹn ngào trên sân khấu - Ảnh 2
HOT: Phạm Quỳnh Anh gật đầu thừa nhận chuyện bầu bí với bạn trai, khóc nghẹn ngào trên sân khấu - Ảnh 3
HOT: Phạm Quỳnh Anh gật đầu thừa nhận chuyện bầu bí với bạn trai, khóc nghẹn ngào trên sân khấu - Ảnh 4
Theo một nguồn tin, thời gian dự sinh của nữ ca sĩ là ngay trong tháng 6 này, con thứ 3 của nữ ca sĩ là một bé gái. Ảnh: Chụp màn hình

 

Nhiều khán giả tại Đà Lạt cũng gửi lời chúc mừng tới Phạm Quỳnh Anh cùng bạn trai. Mong cô và em bé sẽ khỏe mạnh trong thời gian cuối thai kỳ. Đáp lại, nữ ca sĩ cảm ơn đến người hâm mộ đã đến ủng hộ cho đêm nhạc và thấu hiểu cho cô khi thời gian qua giấu kín mọi người.

HOT: Phạm Quỳnh Anh gật đầu thừa nhận chuyện bầu bí với bạn trai, khóc nghẹn ngào trên sân khấu - Ảnh 5
HOT: Phạm Quỳnh Anh gật đầu thừa nhận chuyện bầu bí với bạn trai, khóc nghẹn ngào trên sân khấu - Ảnh 6
Liên tục tin đồn bầu bí xuất hiện trong nhiều tháng qua nhưng giọng ca "Bụi bay vào mắt" không lên tiếng. Ảnh: FBNV

 

Thời gian qua, Phạm Quỳnh Anh nhận được nhiều sự quan tâm khi liên tiếp lộ vòng 2 lùm xùm, vướng nghi vấn bầu bí.

Đáng chú ý, trong chuyến đi Mỹ gần đây, nữ ca sĩ còn bị "team qua đường" ghi lại khoảnh khắc sánh đôi người đàn ông lạ mặt, được cho là tình trẻ của cô.

HOT: Phạm Quỳnh Anh gật đầu thừa nhận chuyện bầu bí với bạn trai, khóc nghẹn ngào trên sân khấu - Ảnh 7
Vừa qua, bức ảnh nữ ca sĩ nắm tay một người đàn ông đi dạo phố gây xôn xao. Người đàn ông này được cho là bạn trai hiện tại của Phạm Quỳnh Anh. Ảnh: Internet

 

Theo thông tin râm ran, nửa kia của Phạm Quỳnh Anh tên K (viết tắt), là một doanh nhân và kém tuổi nữ ca sĩ.

 

Bạn thân tiết lộ Phạm Quỳnh Anh đang mang bầu lần 3, giờ chỉ còn đợi chính chủ lên tiếng là 'song hỷ lâm môn'?

Bạn thân tiết lộ Phạm Quỳnh Anh đang mang bầu lần 3, giờ chỉ còn đợi chính chủ lên tiếng là 'song hỷ lâm môn'?

Thời gian qua, Phạm Quỳnh Anh dính tin đồn đang mang thai lần 3 cùng bạn trai, tuy nhiên cô vẫn giữ im lặng.

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