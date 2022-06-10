Ngày Phạm Quỳnh Anh lâm bồn không còn xa, lộ giới tính của em bé

Hậu trường 10/06/2022 09:23

Theo nguồn tin, thời gian Phạm Quỳnh Anh lâm bồn không còn xa, thậm chí giới tính của thai nhi cũng được tiết lộ.

Mặc dù những nghi vấn nữ ca sĩ mang thai lần ba râm ran suốt thời gian dài, song chính chủ vẫn chưa một lần lên tiếng xác nhận hay có động thái mới nào/

Theo nguồn tin mới nhất, Phạm Quỳnh Anh hiện đang trong giai đoạn cuối của thai kỳ. Thời gian dự sinh của Phạm Quỳnh Anh dự tính ngay trong tháng 6 này, giới tính đứa con thứ 3 của nữ ca sĩ là một bé gái.

Tin đồn Phạm Quỳnh Anh có dấu hiệu cho thấy cô đang mang thai lần ba râm ran suốt từ đầu năm 2022 cho đến nay. Giọng ca 'Bụi Bay Vào Mắt' liên tục bị soi dấu hiệu của "mẹ bầu" qua những bức ảnh của cô được đăng trên mạng xã hội. Ngoài ra bạn bè của nữ ca sĩ cũng úp mở việc bạn mình đang bầu bí.

Ngày Phạm Quỳnh Anh lâm bồn không còn xa, lộ giới tính của em bé - Ảnh 1
Giọng ca 'Bụi Bay Vào Mắt' liên tục bị soi dấu hiệu của "mẹ bầu" - Ảnh: FBNV

Cụ thể, trong bài đăng trên trang cá nhân của bạn thân Phạm Quỳnh Anh, người này có chia sẻ hình ảnh chụp "selfie" cùng nữ ca sĩ. Không những vậy, người bạn này của Phạm Quỳnh Anh còn chia sẻ dòng trạng thái: "Mẹ bỉm sữa". Dòng trạng thái này của bạn thân Phạm Quỳnh Anh khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn về chuyện nữ ca sĩ mang thai lần 3 là sự thật, không phải tin đồn.

Không những vậy, ở bức ảnh chụp gần, gương mặt của Phạm Quỳnh Anh trông cũng tròn trịa hơn bình thường. Điều này càng khiến cộng đồng mạng chắc chắn về thông tin nữ ca sĩ mang thai lần 3.

Ngày Phạm Quỳnh Anh lâm bồn không còn xa, lộ giới tính của em bé - Ảnh 2
 
Ngày Phạm Quỳnh Anh lâm bồn không còn xa, lộ giới tính của em bé - Ảnh 3
Ở bức ảnh chụp gần, gương mặt của Phạm Quỳnh Anh trông cũng tròn trịa hơn bình thường - Ảnh: Internet

Thời điểm mới vướng tin đồn, Phạm Quỳnh Anh đã không có động thái xác nhận hay phủ nhận, chỉ lấp lửng, mập mờ có "niềm vui bất ngờ nho nhỏ".

Đáng chú ý, trong chuyến đi Mỹ gần đây, nữ ca sĩ còn bị "team qua đường" 'tóm dính' khoảnh khắc sánh đôi với một người đàn ông lạ mặt, được cho là tình trẻ của cô.

Ngày Phạm Quỳnh Anh lâm bồn không còn xa, lộ giới tính của em bé - Ảnh 4
Nữ ca sĩ bị 'tóm dính' khoảnh khắc sánh đôi với một người đàn ông lạ mặt, được cho là tình trẻ của cô - Ảnh: Internet

Theo thông tin hành lang, nửa kia của Phạm Quỳnh Anh tên K (viết tắt), là một doanh nhân và kém tuổi nữ ca sĩ.

Gần đây nhất, Phạm Quỳnh Anh cũng bị cho là có sơ hở để lộ chuyện mang thai trong giai đoạn cuối, khi trò chuyện với Minh Hằng về việc dự đám cưới đàn em vào 18/6 sắp tới.

Khi Minh Hằng dặn dò "quẩy thật tưng bừng chị nhé", Phạm Quỳnh Anh đã đáp lời: "Trong một hoàn cảnh rất cồng kềnh".

Ngày Phạm Quỳnh Anh lâm bồn không còn xa, lộ giới tính của em bé - Ảnh 5
Phạm Quỳnh Anh úp mở cô đang trong giai đoạn cuối thai kì khi đáp lời "Trong một hoàn cảnh rất cồng kềnh" - Ảnh: Internet
Phạm Quỳnh Anh vô tình để lộ sơ hở chuyện mang bầu với tình trẻ giữa nhiều ồn ào đồn đoán?

Phạm Quỳnh Anh vô tình để lộ sơ hở chuyện mang bầu với tình trẻ giữa nhiều ồn ào đồn đoán?

Động thái mới đây của Phạm Quỳnh Anh khiến cư dân mạng không khỏi tò mò.

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