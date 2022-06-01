Hậu tin đồn có thai với tình mới, Phạm Quỳnh Anh vẫn tự tin khoe vóc dáng xinh đẹp mảnh khảnh khiến netizen bất ngờ

Dù luôn mặc những bộ trang phục bó sát nhưng Phạm Quỳnh Anh vẫn ra sức che đi vòng 2 của mình, nhằm tránh sự chú ý từ phía người hâm mộ.
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Thời gian gần đây, nhưng thông tin xoay quanh về vợ cũ đạo diễn Quang Huy đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Nhất là khi có tin đồn cho rằng Phạm Quỳnh Anh được tình trẻ cầu hôn, cụ thể trong đêm nhạc mới đây ở Đà Lạt, ca sĩ Đông Nhi bất ngờ xác nhận giọng ca “Hạnh phúc mới” là nhân vật chính trong màn cầu hôn bãi biển “gây bão” mạng xã hội hồi tháng 2. Tiết lộ này đã khiến khán giả vui thay Phạm Quỳnh Anh và càng thêm tò mò về danh tính người đó.
Theo một số nguồn tin từ netizen, đó là một doanh nhân nhỏ tuổi hơn giọng ca Hà thành. Nhân vật này không hoạt động trong làng giải trí và rất được lòng gia đình giọng ca “Tình yêu cao thượng”. Chính vì vậy mà cô nàng nhận được rất nhiều lời chúc từ phía netizen bởi sau biến cố tan vỡ hôn nhân cuối cùng nữ ca sĩ cũng đã tìm được bến đỗ của cuộc đời mình.
Tuy nhiên, sự việc mới đây còn trở nên nóng hổi hơn bao giờ hết khi giọng ca sinh năm 1984 còn bị cư dân mạng đồn đoán rằng đang mang thai lần thứ 3. Dù cho sau đó đã lên tiếng phủ nhận điều này bằng cách diện những bộ trang phục bó sát nhưng phía netizen vẫn điểm ra những chi tiết bất thường trong những bức ảnh được cô nàng đăng tải trên MXH.
Hiện sau 4 năm nói lời chia tay với chồng cũ, nữ ca sĩ đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên cạnh gia đình, con cái và người thân. Chứng kiến những điều đó, một số bộ phận netizen cũng hy vọng thời gian tới cô sẽ luôn giữ được những điều đó bên cạnh mình và cho ra mắt những sản phẩm chất lượng để gửi đến người hâm mộ.