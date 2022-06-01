Hậu tin đồn có thai với tình mới, Phạm Quỳnh Anh vẫn tự tin khoe vóc dáng xinh đẹp mảnh khảnh khiến netizen bất ngờ

Thời gian gần đây, nhưng thông tin xoay quanh về vợ cũ đạo diễn Quang Huy đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Nhất là khi có tin đồn cho rằng Phạm Quỳnh Anh được tình trẻ cầu hôn, cụ thể trong đêm nhạc mới đây ở Đà Lạt, ca sĩ Đông Nhi bất ngờ xác nhận giọng ca “Hạnh phúc mới” là nhân vật chính trong màn cầu hôn bãi biển “gây bão” mạng xã hội hồi tháng 2. Tiết lộ này đã khiến khán giả vui thay Phạm Quỳnh Anh và càng thêm tò mò về danh tính người đó.

Nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh - Ảnh: Internet

Bài đăng làm dấy lên tin đồn sắp sửa kết hôn của Phạm Quỳnh Anh - Ảnh: Internet

Theo một số nguồn tin từ netizen, đó là một doanh nhân nhỏ tuổi hơn giọng ca Hà thành. Nhân vật này không hoạt động trong làng giải trí và rất được lòng gia đình giọng ca “Tình yêu cao thượng”. Chính vì vậy mà cô nàng nhận được rất nhiều lời chúc từ phía netizen bởi sau biến cố tan vỡ hôn nhân cuối cùng nữ ca sĩ cũng đã tìm được bến đỗ của cuộc đời mình.