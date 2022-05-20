Hậu 'tin đồn' Phạm Quỳnh Anh 'bầu bí' lần 3 với 'hạnh phúc mới', 'chồng cũ' Quang Huy bị bắt gặp với bộ dạng 'tiều tụy' khác lạ không nhận ra

Hậu trường 20/05/2022 07:40

Quang Huy bị một số khán giả bắt gặp khi đang đi trên đường với ngoại hình gầy gò, đen nhẻm. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều người “đứng hình” mất vài giây vì không nhận ra chồng cũ Phạm Quỳnh Anh. Trước đây anh vốn gắn với hình ảnh mũm mĩm nhưng tràn đầy sức sống.

Mới đây, Quang Huy bị một số khán giả bắt gặp khi đang đi trên đường. Ông bầu xuất hiện với ngoại hình gầy gò, đen nhẻm. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều người “đứng hình” mất vài giây vì không nhận ra chồng cũ Phạm Quỳnh Anh. Trước đây anh vốn gắn với hình ảnh mũm mĩm nhưng tràn đầy sức sống.

Hậu 'tin đồn' Phạm Quỳnh Anh 'bầu bí' lần 3 với 'hạnh phúc mới', 'chồng cũ' Quang Huy bị bắt gặp với bộ dạng 'tiều tụy' khác lạ không nhận ra - Ảnh 1
Trước đó, Quang Huy sở hữu vóc dáng khá mũm mĩm - Ảnh: Internet

Dù gầy đi, bị chê tiều tụy hơn nhưng Quang Huy lại gây ấn tượng nhờ phong cách ăn mặc trẻ trung rõ rệt. 

Trong loạt ảnh được cư dân mạng chia sẻ, chồng cũ Phạm Quỳnh Anh diện áo phông, quần thụng, đeo ba lô và đi sneaker tương đối trẻ trung. Tuy nhiên thân hình gầy gò của anh khiến nhiều người hâm mộ không khỏi sốc.

Hậu 'tin đồn' Phạm Quỳnh Anh 'bầu bí' lần 3 với 'hạnh phúc mới', 'chồng cũ' Quang Huy bị bắt gặp với bộ dạng 'tiều tụy' khác lạ không nhận ra - Ảnh 2
Trước đó, Quang Huy cũng khiến dân tình choáng khi hé lộ giảm được tới hơn 20kg - Ảnh: Internet

Nhìn Quang Huy gầy gò như vậy, không ít khán giả lo lắng, hỏi dò về tình hình sức khỏe của anh. Tuy nhiên, thực tế thì chồng cũ Phạm Quỳnh Anh rất khỏe mạnh. Năm 2020, sau khi bố ruột qua đời, Quang Huy lao vào rượu bia, tự hành hạ bản thân. Đến một ngày anh nhìn lại chính mình, nhận ra cần phải thay đổi và quyết định giải phóng toàn bộ chất độc ra khỏi cơ thể. Từ Tết 2021, Quang Huy bắt đầu hạn chế nhậu, ăn uống kiêng khem với chế độ dinh dưỡng thuần thực vật và kết hợp tập thể dục. Chỉ sau 1 thời gian áp dụng, nam nhạc sĩ thành công siết cân từ 110kg xuống còn khoảng 78kg. Anh hiện đã không còn dùng xe hơi để đi làm hàng ngày, thay vào đó là đi xe đạp để hỗ trợ giảm cân.

Hậu 'tin đồn' Phạm Quỳnh Anh 'bầu bí' lần 3 với 'hạnh phúc mới', 'chồng cũ' Quang Huy bị bắt gặp với bộ dạng 'tiều tụy' khác lạ không nhận ra - Ảnh 3
Nam nhạc sĩ thành công siết cân từ 110kg xuống còn khoảng 78kg - Ảnh: Internet

Được biết vợ chồng Phạm Quỳnh Anh – Quang Huy ly hôn vào năm 2018 sau 16 năm bên nhau. Không còn là vợ chồng, cả hai vẫn là bạn và cùng nhau chăm sóc các con khôn lớn trưởng thành. 

Hậu 'tin đồn' Phạm Quỳnh Anh 'bầu bí' lần 3 với 'hạnh phúc mới', 'chồng cũ' Quang Huy bị bắt gặp với bộ dạng 'tiều tụy' khác lạ không nhận ra - Ảnh 4
Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy vẫn cư xử văn minh sau ly hôn - Ảnh: Internet

Sau 4 năm "đường ai nấy đi", cuộc sống hiện tại của Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy có nhiều thay đổi tích cực. Nếu như Phạm Quỳnh Anh có’ hạnh phúc mới’ và tin đồn mang thai lần 3 thì ông bầu Quang Huy tập trung cho sự nghiệp.

Bạn thân tiết lộ Phạm Quỳnh Anh đang mang bầu lần 3, giờ chỉ còn đợi chính chủ lên tiếng là 'song hỷ lâm môn'?

Bạn thân tiết lộ Phạm Quỳnh Anh đang mang bầu lần 3, giờ chỉ còn đợi chính chủ lên tiếng là 'song hỷ lâm môn'?

Thời gian qua, Phạm Quỳnh Anh dính tin đồn đang mang thai lần 3 cùng bạn trai, tuy nhiên cô vẫn giữ im lặng.

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Từ khóa:   phạm quỳnh anh Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy vbiz

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