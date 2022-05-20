Hậu 'tin đồn' Phạm Quỳnh Anh 'bầu bí' lần 3 với 'hạnh phúc mới', 'chồng cũ' Quang Huy bị bắt gặp với bộ dạng 'tiều tụy' khác lạ không nhận ra

Quang Huy bị một số khán giả bắt gặp khi đang đi trên đường với ngoại hình gầy gò, đen nhẻm. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều người “đứng hình” mất vài giây vì không nhận ra chồng cũ Phạm Quỳnh Anh. Trước đây anh vốn gắn với hình ảnh mũm mĩm nhưng tràn đầy sức sống.

Mới đây, Quang Huy bị một số khán giả bắt gặp khi đang đi trên đường. Ông bầu xuất hiện với ngoại hình gầy gò, đen nhẻm. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều người “đứng hình” mất vài giây vì không nhận ra chồng cũ Phạm Quỳnh Anh. Trước đây anh vốn gắn với hình ảnh mũm mĩm nhưng tràn đầy sức sống. Trước đó, Quang Huy sở hữu vóc dáng khá mũm mĩm - Ảnh: Internet Dù gầy đi, bị chê tiều tụy hơn nhưng Quang Huy lại gây ấn tượng nhờ phong cách ăn mặc trẻ trung rõ rệt.

Trong loạt ảnh được cư dân mạng chia sẻ, chồng cũ Phạm Quỳnh Anh diện áo phông, quần thụng, đeo ba lô và đi sneaker tương đối trẻ trung. Tuy nhiên thân hình gầy gò của anh khiến nhiều người hâm mộ không khỏi sốc. Trước đó, Quang Huy cũng khiến dân tình choáng khi hé lộ giảm được tới hơn 20kg - Ảnh: Internet Nhìn Quang Huy gầy gò như vậy, không ít khán giả lo lắng, hỏi dò về tình hình sức khỏe của anh. Tuy nhiên, thực tế thì chồng cũ Phạm Quỳnh Anh rất khỏe mạnh. Năm 2020, sau khi bố ruột qua đời, Quang Huy lao vào rượu bia, tự hành hạ bản thân. Đến một ngày anh nhìn lại chính mình, nhận ra cần phải thay đổi và quyết định giải phóng toàn bộ chất độc ra khỏi cơ thể. Từ Tết 2021, Quang Huy bắt đầu hạn chế nhậu, ăn uống kiêng khem với chế độ dinh dưỡng thuần thực vật và kết hợp tập thể dục. Chỉ sau 1 thời gian áp dụng, nam nhạc sĩ thành công siết cân từ 110kg xuống còn khoảng 78kg. Anh hiện đã không còn dùng xe hơi để đi làm hàng ngày, thay vào đó là đi xe đạp để hỗ trợ giảm cân.

Nam nhạc sĩ thành công siết cân từ 110kg xuống còn khoảng 78kg - Ảnh: Internet Được biết vợ chồng Phạm Quỳnh Anh – Quang Huy ly hôn vào năm 2018 sau 16 năm bên nhau. Không còn là vợ chồng, cả hai vẫn là bạn và cùng nhau chăm sóc các con khôn lớn trưởng thành. Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy vẫn cư xử văn minh sau ly hôn - Ảnh: Internet Sau 4 năm "đường ai nấy đi", cuộc sống hiện tại của Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy có nhiều thay đổi tích cực. Nếu như Phạm Quỳnh Anh có’ hạnh phúc mới’ và tin đồn mang thai lần 3 thì ông bầu Quang Huy tập trung cho sự nghiệp.

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