Bạn thân tiết lộ Phạm Quỳnh Anh đang mang bầu lần 3, giờ chỉ còn đợi chính chủ lên tiếng là 'song hỷ lâm môn'?

Cụ thể, trong bài đăng trên trang cá nhân của bạn thân Phạm Quỳnh Anh, người này có chia sẻ hình ảnh chụp "selfie" cùng nữ ca sĩ.

Mới đây, Phạm Quỳnh Anh có dịp tụ họp cùng nhóm bạn thân từ nước ngoài trở về. Tụ họp cùng nhóm bạn thân, Phạm Quỳnh Anh không quên chụp chung hình ảnh và chia sẻ lên trang cá nhân. Điều khiến công chúng chú ý chính là tiết lộ của bạn thân Phạm Quỳnh Anh về chuyện nữ ca sĩ mang thai lần 3.

Không những vậy, người bạn này của Phạm Quỳnh Anh còn chia sẻ dòng trạng thái: "Mẹ bỉm sữa". Dòng trạng thái này của bạn thân Phạm Quỳnh Anh khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn về chuyện nữ ca sĩ mang thai lần 3 là sự thật, không phải tin đồn. Nhiều người mong chờ nữ ca sĩ sẽ sớm lên tiếng trong thời gian tới.

Thời gian qua, thông tin vợ cũ Quang Huy đang mang thai với tình trẻ nhận được sự quan tâm từ công chúng. Tuy nhiên, Phạm Quỳnh Anh nhất quyết không lên tiếng làm rõ thực hư.

Cũng từ khi xuất hiện tin đồn, nữ ca sĩ dần thay đổi phong cách ăn mặc. Cô thường xuyên xuất hiện trong những bộ trang phục rộng che bụng và chụp ảnh khéo léo không để lộ vòng 2. Dường như toàn bộ album ảnh thời gian qua của giọng ca Bụi bay vào mắt đều chụp phần trên.

Phạm Quỳnh Anh thay đổi nhiều giữa tin đồn bầu bí. Ảnh: FBNV

Có thể thấy, Phạm Quỳnh Anh đã vỡ nét nhiều so với trước. Cơ thể cô có nhiều sự thay đổi như: gương mặt tròn trịa, mũi nở, bắp tay lực lưỡng, chân hơi phù nề, vòng 1 nảy nở và môi cũng mọng hơn. Dù khiến nhiều phụ nữ không khỏi chạnh lòng mỗi khi nhìn mình trong gương nhưng đây hoàn toàn là những hiện tượng bình thường của thai kỳ và sẽ dần biến mất sau khi sinh bé.

Từ đây, nhiều người tin việc Phạm Quỳnh Anh đang mang thai con thứ 3 với tình trẻ là sự thật.

Tháng 4 vừa qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là cảnh Phạm Quỳnh Anh đi mua sắm, hẹn hò với tình trẻ ở Mỹ. Trang phục và dáng điệu của người phụ nữ trong bức ảnh hoàn toàn trùng khớp với khung hình Phạm Quỳnh Anh từng chia sẻ. Theo thông tin hậu trường showbiz, giọng ca sinh năm 1984 đang hẹn hò cùng một nam doanh nhân, nhỏ tuổi hơn Phạm Quỳnh Anh.