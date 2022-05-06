Sau 'đồn đoán' bầu bí với tình trẻ, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ trạng thái đầy tâm trạng 'Suy cho cùng, những thứ 'giết chết' chúng ta chính là kỷ niệm'

Hậu trường 06/05/2022 20:30

Phạm Quỳnh Anh đã đăng tải trạng thái đầy ẩn ý sau đồn đoán bầu bí tình trẻ.

Những ngày vừa qua, xuất hiện loạt ảnh nghi vấn Phạm Quỳnh Anh đi ăn cùng tình trẻ. Không những thế, cô còn đăng loạt ảnh đi chơi ở Hà Nội. Tuy nhiên cộng đồng mạng chú ý nhất ở vòng 2 của của cô cùng với lời đồn đoán có bầu lần 3 với tình trẻ. Ngay sau đó, dân tình liền truy lùng danh tính của người đàn ông này. Khi hình ảnh đó tràn lan trên mạng xã hội, Phạm Quỳnh Anh vẫn có những chia sẻ thường ngày. Tuy nhiên, cô vẫn không lên tiếng về chuyện tình cảm.

Sau 'đồn đoán' bầu bí với tình trẻ, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ trạng thái đầy tâm trạng 'Suy cho cùng, những thứ 'giết chết' chúng ta chính là kỷ niệm' - Ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh bị đồn mang thai lần 3 - Ảnh: FBNV

 

Chiều 6/5, Phạm Quỳnh Anh có động thái mới trên trang Facebook cá nhân. Giọng ca 'Bụi bay vào mắt' chia sẻ hình ảnh vi vu đi chơi ở Hà Nội. Tuy nhiên, người hâm mộ chăm chăm vào dòng chú thích: "Suy cho cùng, những thứ 'giết chết' chúng ta chính là kỷ niệm, thế nên là gặp ở đâu phải ăn ở đó". Có thể thấy nữ ca sĩ vẫn đang thoải mái vui vẻ, tận hưởng cuộc sống. Là người kín tiếng trong chuyện tình cảm nên thông tin xoay quanh "nửa kia" của Phạm Quỳnh Anh nhận được nhiều sự quan tâm.

Sau 'đồn đoán' bầu bí với tình trẻ, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ trạng thái đầy tâm trạng 'Suy cho cùng, những thứ 'giết chết' chúng ta chính là kỷ niệm' - Ảnh 2
Phạm Quỳnh Anh khá kín tiếng trong chuyện tình cảm - Ảnh: FBNV

Dù không biết thực hư thế nào, các Fan hâm mộ luôn mong muốn Phạm Quỳnh Anh sớm tìm được bến đỗ bình yên.

Hậu tin đồn được cầu hôn, rộ thêm ảnh Phạm Quỳnh Anh 'hẹn hò' cùng 'tình trẻ trong lời đồn', có cả người thân?

Hậu tin đồn được cầu hôn, rộ thêm ảnh Phạm Quỳnh Anh 'hẹn hò' cùng 'tình trẻ trong lời đồn', có cả người thân?

Cộng đồng mạng vừa truyền tay nhau hình ảnh Phạm Quỳnh Anh đi ăn cùng một chàng trai và gia đình.

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