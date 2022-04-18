Ồn ào bầu bí chưa nguôi, Phạm Quỳnh Anh tiếp tục bị netizen réo tên vì nghi có 'tác động vật lý' diễn viên nhí khi quay MV: Nhận xét thế nào mà khiến chính chủ 'sợ hãi loài người'?

Hậu trường 18/04/2022 16:10

Mới đây, sau khi cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên "Vai Ác", Phạm Quỳnh Anh tiếp tục trở thành tâm điểm của dư luận vì bị cho là đã có hành vi "ngắt, nhéo" diễn viên nhí nhằm quay MV thật đẹp.

Mới đây, Phạm Quỳnh Anh đã chính thức trở lại đường đua Vpop bằng màn tung sản phẩm âm nhạc mang tên "Vai Ác" nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của CĐM. Được biết, nội dung MV xoay quanh câu chuyện về mối quan hệ mẹ và con. MV đem đến thông điệp cho mỗi gia đình - hãy lắng nghe nhau, kiên nhẫn với nhau thay vì sử dụng bạo lực với con trẻ. Với cách thể hiện mới mẻ trên nền câu chuyện "cũ kỹ", MV của nữ ca sĩ đã tạo được hiệu ứng rất tốt với khán giả yêu nhạc.

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Nữ ca sĩ hóa thân thành bà mẹ có con đang tuổi nổi loạn trong MV Vai Ác - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít tranh cãi nổ ra xung quanh sản phẩm âm nhạc lần này của mỹ nhân họ Phạm. Bên cạnh việc lộ vòng hai nhô cao, nghi bầu bí, nữ ca sĩ còn bất ngờ bị netizen réo tên vì cho rằng cô đã "tác động vật lý" vào diễn viên nhí để bé có thể diễn đạt hơn trong MV. 

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Nữ ca sĩ và 'con gái' - diễn viên nhí Mai Cát Vi - Ảnh: FBNV

Cụ thể, Phạm Quỳnh Anh đã chia sẻ lại đoạn bình luận của một anti-fan cho rằng cô cố tình nhéo diễn viên nhí để PR cho MV. Theo người này, khi đến phân cảnh yêu cầu diễn viên nhí rơi nước mắt, để cảnh quay được cảm động hơn, giọng ca Tất cả sẽ thay em đã có hành vi nhéo cô bé đến khóc: "Ngắt con bé khóc xong quay lên sắn PR MV luôn, hảo Quỳnh Anh", tài khoản này mỉa mai nữ ca sĩ.

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Bình luận của netizen được Phạm Quỳnh Anh đăng tải trên story - Ảnh chụp màn hình

Trước lời "cáo buộc" vô căn cứ của netizen, Quỳnh Anh bày tỏ thất vọng, cô viết: "Mình được đọc những dòng này và mình nói thật là có nhiều lúc, như là lúc này, mình thấy sợ hãi loài người". 

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Diễn viên nhí Mai Cát Vi đóng vai con gái của Phạm Quỳnh Anh - Ảnh: FBNV

Được biết, trong MV lần này, nữ ca sĩ vào vai người mẹ có con gái đang trong độ tuổi mới lớn, dễ nổi loạn. Hai mẹ con thường xuyên xảy ra tranh cãi gay gắt trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, bằng tình thương, lòng bao dung của người mẹ và sự thấu hiểu, dần trưởng thành của người con, cả hai đã giải quyết mọi khúc mắc và có cuộc sống hạnh phúc, ấm êm. Phân đoạn con gái của nữ ca sĩ (trong MV) bật khóc nhận được nhiều sự công nhận của khán giả vì cảm xúc chân thực, nét diễn tâm lý xuất sắc. 

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