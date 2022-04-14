Trước câu hỏi kém duyên về tình tin đồn, Phạm Quỳnh Anh đáp trả thẳng, nhắc nhở anti fan 'hãy lịch sự'

Mới đây, khi bị một anti fan đặt câu hỏi kém duyên liên quan đến chuyện tình cảm, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã có phản ứng cực gắt.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã chia sẻ những bức ảnh cô chụp tại một địa điểm du lịch tại đất Mỹ. Theo đó, dù đi chơi ở nhiều nơi nhưng nữ ca sĩ vẫn than thở vì nhớ các món ăn Việt Nam. Trong khi đa số người hâm một tỏ ra thích thú và dành nhiều lời khen ngợi cho giọng ca "Bụi bay vào mắt" thì 1 netizen lại bất ngờ để lại lời bình luận có phần kém duyên rằng: "Phi công trẻ lái máy bay đâu".

Bình luận của cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Thay vì im lặng, Phạm Quỳnh Anh đã có màn đáp trả cực gay gắt: "Cứ phải thể hiện ra mình là người vô duyên thì mới được hả bạn? Tôi không nghĩ bản thân chúng tôi là nghệ sĩ, hay người ta gọi là người của công chúng thì phải tiếp nhận và phải tỏ ra sợ hãi những nguồn năng lượng kiểu này trong ngôi nhà của mình, bạn nhé! Hãy lịch sự!".

Nữ ca sĩ và tình tinh đồn - Ảnh: Internet

Được biết, thời gian vừa qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng Phạm Quỳnh Anh được bạn trai kém tuổi cầu hôn, sắp sửa lên xe hoa lần 2. Sau đó, cô lại tiếp tục bị đồn sang Mỹ để sinh con lần 3.

Trước những ồn ào, Phạm Quỳnh Anh đã lên ẩn ý: "Đã rất nhiều lần mình mong muốn được tôn trọng chuyện cá nhân… Mình chỉ muốn 1 cuộc đời bình yên, cho gia đình, cho các con, mình làm nghề nghiêm túc, không thích chuyện giật gân, không gây sự với ai… vậy mà…".

Bài viết của Trương Quỳnh Anh - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, mọi động thái của nữ ca sĩ vận nhận được sự chú ý của nhiều người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-cau-hoi-kem-duyen-ve-tinh-tin-don-pham-quynh-anh-dap-tra-thang-nhac-nho-anti-fan-hay-lich-su-462309.html