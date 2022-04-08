Giữa nghi vấn bầu bí, Phạm Quỳnh Anh bị 'tóm sống' khi đang vi vu trời Tây cùng bạn trai

Hậu trường 08/04/2022 20:36

Hình ảnh mới nhất của Phạm Quỳnh Anh nắm tay một người đàn ông, tình tứ đi dạo phố ở Mỹ khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán xôn xao.

Những ngày gần đây, thông tin nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh được cầu hôn và nghi vấn đang mang thai nhóc tỳ thứ 3 khiến dân tình không ngừng bàn tán xôn xao. Bên cạnh đó, giọng ca "Bụi Bay Vào Mắt" còn khiến dân tình nghi ngờ hơn khi cô luôn có biện pháp che chắn vòng 2 của mình trong những bức ảnh đăng tải trên trang cá nhân.

Đáng chú hơn, sau khi Phạm Quỳnh Anh sang Mỹ chưa được bao lâu, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh chụp từ xa một cặp đôi đang có cử chỉ thân mật ở ngoài đường.

pham quynh anh
Hình ảnh chụp từ xa một cặp đôi đang có cử chỉ thân mật ở ngoài đường được cho là Phạm Quỳnh Anh đã bí mật sang Mỹ hẹn hò với tình trẻ - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, một chi tiết đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đó chính là cô gái trong khung hình có điểm tương đồng với bức ảnh của nữ ca sĩ được đăng tải vào ngày 3/4 tại Mỹ.

Trong bức ảnh, có thể thấy, Phạm Quỳnh Anh nắm tay một người đàn ông, gương mặt tươi cười đi dạo phố ở Mỹ. Người đàn ông trong ảnh được cho là bạn trai kém tuổi, vừa cầu hôn nữ ca sĩ trên bãi biển cách đây không lâu. Bên cạnh đó, vóc dáng của nữ ca sĩ cũng lộ rõ sự đầy đặn hơn, không còn vòng eo thon gọn như trước. Điều này khiến dư luận càng dấy lên nghi vấn nữ ca sĩ sang Mỹ để sinh con.

Giữa nghi vấn bầu bí, Phạm Quỳnh Anh bị 'tóm sống' khi đang vi vu trời Tây cùng bạn trai - Ảnh 2
Phạm Quỳnh Anh rộ tin đồn chuẩn bị sinh nhóc tỳ thứ 3 - Ảnh: Internet

Lần duy nhất Phạm Quỳnh Anh lên tiếng là khi cô bày tỏ mong muốn mọi người không bận tâm quá nhiều đến chuyện cá nhân nhưng đồng thời nữ ca sĩ cũng xác nhận mình đang có "niềm vui nho nhỏ". Ngoài ra, phía nữ ca sĩ hiện vẫn chưa lên tiếng phản hồi về tin đồn qua Mỹ để sinh nhóc tỳ thứ 3.

Sau khi rời khởi nhà Thúy Nga, cuộc sống hiện tại của ca sĩ Kim Ngân ra sao?

Sau khi rời khởi nhà Thúy Nga, cuộc sống hiện tại của ca sĩ Kim Ngân ra sao?

Nhiều cư dân mạng không ngừng thắc mắc về cuộc sống hiện tại của Kim Ngân sau khi không nhận sự giúp đỡ của Thúy Nga.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Quỳnh Anh mang thai Phạm Quỳnh Anh Sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 53 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?