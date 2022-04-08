Giữa nghi vấn bầu bí, Phạm Quỳnh Anh bị 'tóm sống' khi đang vi vu trời Tây cùng bạn trai

Hình ảnh mới nhất của Phạm Quỳnh Anh nắm tay một người đàn ông, tình tứ đi dạo phố ở Mỹ khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán xôn xao.

Những ngày gần đây, thông tin nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh được cầu hôn và nghi vấn đang mang thai nhóc tỳ thứ 3 khiến dân tình không ngừng bàn tán xôn xao. Bên cạnh đó, giọng ca "Bụi Bay Vào Mắt" còn khiến dân tình nghi ngờ hơn khi cô luôn có biện pháp che chắn vòng 2 của mình trong những bức ảnh đăng tải trên trang cá nhân.

Đáng chú hơn, sau khi Phạm Quỳnh Anh sang Mỹ chưa được bao lâu, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh chụp từ xa một cặp đôi đang có cử chỉ thân mật ở ngoài đường.

Hình ảnh chụp từ xa một cặp đôi đang có cử chỉ thân mật ở ngoài đường được cho là Phạm Quỳnh Anh đã bí mật sang Mỹ hẹn hò với tình trẻ - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, một chi tiết đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đó chính là cô gái trong khung hình có điểm tương đồng với bức ảnh của nữ ca sĩ được đăng tải vào ngày 3/4 tại Mỹ.

Trong bức ảnh, có thể thấy, Phạm Quỳnh Anh nắm tay một người đàn ông, gương mặt tươi cười đi dạo phố ở Mỹ. Người đàn ông trong ảnh được cho là bạn trai kém tuổi, vừa cầu hôn nữ ca sĩ trên bãi biển cách đây không lâu. Bên cạnh đó, vóc dáng của nữ ca sĩ cũng lộ rõ sự đầy đặn hơn, không còn vòng eo thon gọn như trước. Điều này khiến dư luận càng dấy lên nghi vấn nữ ca sĩ sang Mỹ để sinh con.

Phạm Quỳnh Anh rộ tin đồn chuẩn bị sinh nhóc tỳ thứ 3 - Ảnh: Internet

Lần duy nhất Phạm Quỳnh Anh lên tiếng là khi cô bày tỏ mong muốn mọi người không bận tâm quá nhiều đến chuyện cá nhân nhưng đồng thời nữ ca sĩ cũng xác nhận mình đang có "niềm vui nho nhỏ". Ngoài ra, phía nữ ca sĩ hiện vẫn chưa lên tiếng phản hồi về tin đồn qua Mỹ để sinh nhóc tỳ thứ 3.

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