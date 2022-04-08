"Choáng" với số tiền nữ đại gia quận 7 gửi biếu bố mẹ mỗi tháng, nói một câu sâu sắc khiến ai cũng gật gù đồng tình

Bên cạnh biệt thự, nhà lầu, siêu xe, Đoàn Di Băng mới đây còn hé lộ số tiền cô sẽ gửi biếu bố mẹ mỗi tháng khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Được dân tình gọi với danh xưng "nữ đại gia quận 7", Đoàn Di Băng không ít lần khiến mọi người phải trầm trồ ngưỡng mộ với khối tài sản của mình. Bên cạnh đó, vợ chồng nữ đại gia còn nhiều lần gây được ấn tượng về tình cảm của hai vợ chồng, cách Đoàn Di Băng nuôi dạy con hay mối quan hệ với chị em cùng bố mẹ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đoàn Di Băng gây bất ngờ khi công khai số tiền mà cô biếu tặng bố mẹ hai bên mỗi tháng. Ngoài số tiền được khoe là 50 triệu chuyển khoản thẳng cho ba mẹ thì Đoàn Di Băng cũng gây chú ý đặc biệt bởi dòng trạng thái gửi nhiều lời nhắn nhủ, tâm tư đến những người làm con khiến nhiều người phải gật gù đồng tình. Đoàn Di Băng khoe chuyển khoản cho bố mẹ tiền mỗi tháng - Ảnh chụp màn hình Theo đó, nữ đại gia quận 7 chia sẻ: "Một tháng bạn biếu ba mẹ bao nhiêu? Đừng để khi muốn biếu cũng không còn cơ hội nhé. Băng thấy nhiều bạn ăn chơi sang chảnh nhưng tiền lo cho ba mẹ thì lại bảo không có khả năng. Ai khó khăn thật thì một lời hỏi han, chăm sóc cũng quý giá vô cùng. Đừng chỉ nghĩ đến ba mẹ khi khó khăn, mệt mỏi. lúc vui vẻ, sung sướng thì ba mẹ bỏ sang một bên. Trong các tội, bất hiếu luôn đứng hàng đầu. Nhớ nhé!".

Có thể thấy, với khối tàn sản khủng của mình, Đoàn Di Băng không bao giờ quên việc báo hiếu với bố mẹ đầu tiên. Không chỉ chuyển tiền "báo hiếu" hàng tháng, bà xã Quốc Vũ còn thường xuyên mua nhà, mua xe cho bố mẹ. Đoàn Di Băng tặng bố đồng hồ nửa tỷ nhân ngày sinh nhật - Ảnh: FBNV Cách đây ít ngày, Đoàn Di Băng hé lộ nhiều hình ảnh về căn biệt thự ở Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM tặng bố mẹ đẻ để dưỡng già. Căn nhà này đã được Đoàn Di Băng đặt mua từ lâu nhưng mới được nhận nhà. Biệt thự này có diện tích lên tới 300m2. Về mối quan hệ với bố mẹ chồng, cô từng tiết lộ mình được bố mẹ chồng vô cùng cưng chiều: "Chồng cưng chiều thì ai cũng biết rồi đằng này cả ba má chồng cũng cưng chiều không kém". Cô cũng cho biết mẹ chồng rất thương và tự hào về con dâu. Nữ doanh nhân và mẹ chồng còn thường xuyên cùng nhau đi mua sắm và đi ăn riêng cùng nhau.

Sốc với hóa đơn mua sắm tiền tỷ của nữ đại gia quận 7: "Một lần sắm đồ bằng người khác đi làm mấy năm" Nữ đại gia quận 7 Đoàn Di Băng lại một lần nữa khiến dân tình trầm trồ với độ giàu có của mình khi công khai hóa đơn mua sắm dài dằng dặc với giá trị hơn cả tỷ đồng chỉ trong 1 lần.

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