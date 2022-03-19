Sốc với hóa đơn mua sắm tiền tỷ của nữ đại gia quận 7: "Một lần sắm đồ bằng người khác đi làm mấy năm"

Hậu trường 19/03/2022 15:14

Nữ đại gia quận 7 Đoàn Di Băng lại một lần nữa khiến dân tình trầm trồ với độ giàu có của mình khi công khai hóa đơn mua sắm dài dằng dặc với giá trị hơn cả tỷ đồng chỉ trong 1 lần.

Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ vừa mới có chia sẻ gây chú ý. Theo đó, ông xã Đoàn Di Băng bất ngờ tiết lộ hóa đơn một lần mua sắm "sương sương" trong 1 lần của vợ. Đính kèm, nam đại gia hóm hỉnh mong mong vợ "mệt" một hôm để ngừng việc mua sắm lại. 

Nhìn vào bảng thống kê dài dằng dặc với các món đồ lên đến cả trăm triệu một món, nhiều người không khỏi sốc với màn đi mua sắm của đại gia quận 7. Trong list đồ Đoàn Di Băng mua sắm, món thấp nhất có giá 6,9 triệu và cao nhất là hơn 500 triệu đồng. Tổng hóa đơn thanh toán lên đến 1 tỷ 195 triệu. Ngoài ra còn có một số mặt hàng đã giao với con số khủng không kém.

Sốc với hóa đơn mua sắm tiền tỷ của nữ đại gia quận 7: 'Một lần sắm đồ bằng người khác đi làm mấy năm' - Ảnh 1
Dân tình sốc với hóa đơn mua sắm 1 lần của Đoàn Di Băng. Ảnh: FBNV

Bên dưới bình luận, nhiều người "thán phục" với độ cưng chiều của vợ của Quốc Vũ, bên cạnh đó, nhiều người cũng phải bày tỏ sự trầm trồ của mình khi thấy Đoàn Di Băng chỉ trong 1 lần sắm đồ cũng bằng mấy năm một người thường đi làm công ăn lương.

Đây không phải lần đầu tiên Quốc Vũ khoe việc Đoàn Di Băng chi tiêu mạnh tay, có một lần cô mua sắm một lúc hết 714 triệu đồng. Tất cả những món đồ nữ đại gia quận 7 đặt đều đến từ các thương hiệu đình đám. 

Đoàn Di Băng và doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ không phải cái tên xa lạ trong showbiz với những màn khoe của khủng như hàng hiệu, siêu xe, biệt thự trải dài đến việc tổ chức các bữa tiệc xa xỉ... Vừa qua, nữ đại gia cũng gây sốc khi tiết lộ việc mua một căn hộ tiền tỷ view biển nhưng sau đó bỏ quên, đến khi nhân viên gọi nhắc mới nhớ.

Sốc với hóa đơn mua sắm tiền tỷ của nữ đại gia quận 7: 'Một lần sắm đồ bằng người khác đi làm mấy năm' - Ảnh 2

Giải thích lý do hay lên mạng khoe của, bất chấp bị người lạ mắng chửi nặng nề, Đoàn Di Băng cho rằng đây là cuộc sống của mình nên làm gì là việc của mình: "Tôi đang muốn tạo những điều tích cực đến các bạn trẻ. Nếu những bạn nào có suy nghĩ tích cực thì sẽ thích vào trang cá nhân của vợ chồng tôi để coi những điều tích cực.

Ai có theo dõi chúng tôi từ xưa đều sẽ biết vợ chồng tôi khoe từ những cái rất nhỏ. Anh Vũ tặng chị 1 cành hoa tôi cũng khoe, rồi từ từ anh Vũ tặng tôi những thứ lớn hơn như đôi giày hiệu bình thường tôi cũng khoe.

Cái tôi muốn chia sẻ ở đây là điều hạnh phúc mình đang có, lúc trước hạnh phúc nó ở cấp khác còn bây giờ nó ở cấp khác. Tui đâu thể nào tự nhiên chồng tui tặng tui cái này xong tui nói không: "Anh phải tặng em cành hoa em đăng lên để cho vừa lòng thiên hạ. Nó đâu có được như vậy" - Đoàn Di Băng trải lòng.

 

 

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Đoàn Di Băng cho biết số tiền cô bỏ ra mua căn nhà view biển này chỉ bằng giá trị 1 chiếc đồng hồ của cô nên việc mua rồi bỏ quên là "chuyện bình thường".

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