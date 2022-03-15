Giàu có như nữ đại gia quận 7: Mua căn hộ view biển tiền tỷ rồi... "quên luôn", để 3 năm sau mới nhớ

Hậu trường 15/03/2022 20:43

Đoàn Di Băng chứng minh cho câu nói giàu có đến "mất trí" khi mua nguyên căn hộ ven biển tiền tỷ nhưng quên béng đến khi nhân viên gọi đến nhận nhà, cô nàng mới ngỡ ngàng nhớ đã mua.

Nói về Đoàn Di Băng, dân tình lập tức nghĩ đến khối tài sản "siêu to khổng lồ" với loạt biệt thự, bất động sản trải dài, thế nhưng, nhiều đến mức "quên béng" đi thì đúng là chuyện lạ. Cụ thể, sau khi vừa khoe biệt thự đồi thông Đà Lạt cách đây không lâu, nữ đại gia Quận 7 Đoàn Di Băng lại tiếp tục nối dài bộ sưu tập bất động sản của mình khi cho căn hộ ở Nha Trang lên sóng.

Giàu có như nữ đại gia quận 7: Mua căn hộ view biển tiền tỷ rồi... 'quên luôn', để 3 năm sau mới nhớ - Ảnh 1

Trong video được cô chia sẻ, Đoàn Di Băng cùng chồng đang đi nghỉ dưỡng ở đây, đồng thời đến nhận bàn giao căn hộ. Tuy nhiên, điều đáng nói, nữ đại gia cho biết mình trước đó đã hoàn toàn "quên" luôn rằng đã mua căn hộ ở đây, cho đến khi nhân viên BĐS gọi đến nhận nhà thì nữ đại gia Quận 7 mới nhớ ra mình từng mua nó. 

Giàu có như nữ đại gia quận 7: Mua căn hộ view biển tiền tỷ rồi... 'quên luôn', để 3 năm sau mới nhớ - Ảnh 2

 

Đoàn Di Băng cho biết vợ chồng cô mua căn hộ này vài năm trước với mục đích để đầu tư, tuy nhiên, hiện tại với tài chính dư dả nên cô quyết định giữ lại căn hộ này để người nhà ở hoặc thưởng cho nhân viên có thành tích xuất sắc ra nghỉ ngơi.

Từ bên ngoài vào, có thể thấy khu chung cư có khuôn viên vô cùng rộng rãi, trồng nhiều cây xanh và có cả hồ bơi. Căn hộ này có lẽ chỉ là 1 phần nhỏ trong khối bất động sản khổng lồ của vợ chồng đại gia. Tuy nhiên, nó vẫn đủ khiến dân tình trầm trồ vì đại gia quận 7 đi đến đâu là có nhà ở đấy.

Giàu có như nữ đại gia quận 7: Mua căn hộ view biển tiền tỷ rồi... 'quên luôn', để 3 năm sau mới nhớ - Ảnh 3

 

Nhắc đến Đoàn Di Băng, khán giả lập tức nghĩ đến danh xưng "nữ đại gia quận 7" và những màn chi tiền xa hoa chưa từng có. Hàng hiệu, siêu xe, biệt thự trải dài... là những gì dân tình nhớ đến mỗi khi nhắc đến nữ đại gia Đoàn Di Băng. Đồ giàu có cực khủng của cặp vợ chồng lần nào cũng khiến dân tình phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

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Đoàn Di Băng một lần nữa khiến dân tình phải trầm trồ với độ giàu có, sang chảnh và chịu chơi của mình.

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Từ khóa:   nữ đại gia quận 7 đoàn di băng biệt thự

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