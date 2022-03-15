Giàu có như nữ đại gia quận 7: Mua căn hộ view biển tiền tỷ rồi... "quên luôn", để 3 năm sau mới nhớ

Nói về Đoàn Di Băng, dân tình lập tức nghĩ đến khối tài sản "siêu to khổng lồ" với loạt biệt thự, bất động sản trải dài, thế nhưng, nhiều đến mức "quên béng" đi thì đúng là chuyện lạ. Cụ thể, sau khi vừa khoe biệt thự đồi thông Đà Lạt cách đây không lâu, nữ đại gia Quận 7 Đoàn Di Băng lại tiếp tục nối dài bộ sưu tập bất động sản của mình khi cho căn hộ ở Nha Trang lên sóng.

Trong video được cô chia sẻ, Đoàn Di Băng cùng chồng đang đi nghỉ dưỡng ở đây, đồng thời đến nhận bàn giao căn hộ. Tuy nhiên, điều đáng nói, nữ đại gia cho biết mình trước đó đã hoàn toàn "quên" luôn rằng đã mua căn hộ ở đây, cho đến khi nhân viên BĐS gọi đến nhận nhà thì nữ đại gia Quận 7 mới nhớ ra mình từng mua nó.