Nữ đại gia quận 7 được mẹ chồng cưng chiều, nằm gác chân coi TV, chồng lúi húi rửa chén

Được mẹ chồng cưng chiều hết mực, Đoàn Di Băng về nhà chồng ăn Tết nhưng chỉ nằm thảnh thơi coi TV còn chồng doanh nhân phải xuống bếp lúi húi rửa chén.

Chuyện Đoàn Di Băng được bố mẹ chồng cưng chiều hết mực đã không còn là điều xa lạ. Không chỉ vô cùng thân thiết, thường xuyên tung tăng đi mua sắm cùng mẹ chồng, nữ đại gia quận 7 còn khiến ông xã phải "ra rìa" khi được mẹ chồng yêu thương, chăm sóc. Chuyện làm dâu của cô nàng vì thế hết sức nhẹ nhàng, không có gì áp lực. Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Quốc Vũ không khỏi "than trời" khi về nhà ăn Tết cùng vợ nhưng chỉ có mình anh là phải vào bếp lúi húi rửa chén, còn Đoàn Di Băng thì nằm sofa tận hưởng, còn được mẹ chồng chăm sóc: "Về thăm ba má chồng, con dâu nằm phè, con ruột rửa chén." - ông xã Đoàn Di Băng viết.

Trong hình ảnh được đăng tải có thể thấy, trong khi Đoàn Di Băng thảnh thơi nằm trên sofa, gác chân lên tường để nghỉ ngơi thì anh chồng cắm cúi rửa ly cốc trong bồn. Anh còn nhờ ai đó chụp hình với biểu cảm đầy "căm hờn". Quốc Vũ cũng ấm ức kể thêm: "Má chồng còn hỏi: Con nằm nực không Băng, má mở máy lạnh. Trong khi thằng con rửa chén đổ mồ hôi không lo!". Qua chi tiết nhỏ cũng có thể thấy độ cưng chiều mà Đoàn Di Băng có được từ mẹ chồng của mình. Bên dưới bình luận, nhiều người phải bày tỏ sự ngưỡng mộ với cuộc sống của nữ đại gia khi vừa có chồng giỏi, con ngoan, tài sản giàu có lại vừa được gia đình chồng yêu thương, cưng chiều hết mực.

Bên cạnh đó, netizen cũng cảm thấy yên tâm hơn trước hình ảnh vui vẻ này của Đoàn Di Băng. Vừa qua, nữ ca sĩ trở thành tâm điểm của sự chú ý khi chia sẻ đoạn clip khóc nức nở cho biết bản thân vừa bị "bom vé xe" 0đ. Theo đó, dù bỏ tiền ra làm từ thiện bằng cách mua vé xe cho bà con về quê ăn Tết miễn phí, thế nhưng nữ đại gia lại phải vô cùng ấm ức khi bị nhiều người hủy vé vào phút chót. Đoàn Di Băng cho biết cô ấm ức không phải vì số tiền đã bỏ ra mua vé xe mà vì với số vé bị húy đó có thể dùng để giúp rất nhiều người. Được biết, số vé này bị hủy vào phút chót khi xe đã chuẩn bị lên đường nên nữ đại gia không thể kịp trao lại vé cho bà con khác. Đoàn Di Băng bị hủy đến gần 800 vé/1000 vé xe miễn phí, hỗ trợ bà con về quê ăn Tết. Thông tin khiến nhiều người cũng phải vô cùng bức xúc.

Vừa khóc vì bị "bom vé xe", nữ đại gia quận 7 ra tận nơi hỏi han, tiễn bà con nghèo lên xe về quê đón Tết Gạt bỏ những sự việc không hay xảy ra, Đoàn Di Băng lấy lại tinh thần, ra tận bến xe hỏi han, tiễn bà con nghèo lên chuyến xe miễn phí về quê đón Tết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-dai-gia-quan-7-duoc-me-chong-cung-chieu-nam-gac-chan-coi-tv-chong-lui-hui-rua-chen-448449.html